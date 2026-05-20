Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de Benjamín Scerra en Santa Fe

Segundo detenido por el crimen de Benjamín Scerra

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Lorenzo detuvo este miércoles a un segundo sospechoso por el homicidio de Benjamín Scerra en la ciudad de Capitán Bermúdez, Santa Fe.

Se trata de Luciano Ulises H., de 18 años, cuyo arresto se concretó en un operativo realizado en la intersección de Magallanes y Pasaje Capuchinos, en Villa Gobernador Gálvez, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

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El sospechoso, que tenía pedido de captura, está señalado por presuntamente vender el celular y las zapatillas de Benjamín tras el crimen. En este sentido, el fiscal Aquiles Balbis, representante del MPA de San Lorenzo, deberá determinar qué rol le adjudica en el homicidio e informarlo en la audiencia imputativa donde se formalizarán los cargos en su contra.

Por el caso, ya hay un detenido que será imputado formalmente como partícipe en la misma jornada que Luciano Ulises H. No obstante, el presunto autor del hecho continúa prófugo.

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Alexis Hereñu, conocido como “El Corto”, es intensamente buscado

En las últimas horas, la Fiscalía de San Lorenzo difundió una foto del principal acusado. Se trata de Alexis Hereñu, conocido también como “El Corto”, sobre quien pesa un pedido de captura.

Este lunes, el organismo a cargo del fiscal Aquiles Balbis compartió la imagen del prófugo, que es intensamente buscado. “Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez”, dice la publicación realizada en la cuenta oficial de Facebook de la Fiscalía.

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Según detallaron, “El Corto” tiene un tatuaje en el hombro. Además, advirtieron que podría haber modificado su aspecto físico para pasar desapercibido.

Desde la Fiscalía indicaron que quien cuente con información útil para el caso puede comunicarse con el 911, escribir a las redes oficiales del organismo o presentarse en la sede de la Fiscalía de San Lorenzo.

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El crimen de Benjamín Scerra

El joven de 19 años fue hallado muerto el jueves pasado por la tarde en una vivienda de Capitán Bermúdez, tras varias denuncias al 911 que alertaban sobre la posibilidad de que el adolescente desaparecido estuviera en un domicilio de la calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo.

Familiares y efectivos policiales llegaron al lugar, donde localizaron el cuerpo semidesnudo, cubierto con una chapa y con múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello. La autopsia confirmó más de 20 puñaladas y la presencia de lesiones compatibles con arrastre, un dato que refuerza la hipótesis de que el cadáver fue trasladado después del crimen.

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Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que la investigación apunta a que Scerra fue asesinado en medio de una pelea durante una reunión.

“La línea más concreta de motivación es que la víctima estaba reunida con estas personas y, por razones que se investigan, comenzaron a pelearse. En ese contexto, habría sido agredida con un arma blanca”, añadieron las fuentes.

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Hay un detenido por el crimen de Benjamín

La escena donde fue hallado el cuerpo no coincidía con el lugar donde se produjo el ataque. Los peritos confirmaron que el cadáver presentaba signos de arrastre post mortem y que, probablemente, fue conservado en un sitio refrigerado antes de ser abandonado. Los investigadores ubicaron la muerte de Benjamín Scerra en las primeras horas de la mañana del sábado 9 de mayo.