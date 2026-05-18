Economía

El Banco Central sumó más de USD 150 millones y superó el 82% de la meta de compras para todo 2026

La autoridad monetaria acumula compras por más de USD 8.200 millones en lo que va del año. Las reservas siguen por encima de los 46.000 millones de dólares

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El BCRA hilvanó 89 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian
El BCRA hilvanó 89 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 89 jornadas consecutivas con saldo favorable en el mercado cambiario, apoyado en acuerdos con entidades bancarias y organismos estatales. Este lunes, incorporó USD 153 millones a sus reservas, superando los USD 8.200 millones acumulados durante 2026.

Desde que comenzó el nuevo esquema monetario en enero, el BCRA sumó 8.234 millones de dólares. Abril fue el mes con mayor actividad, con compras que totalizaron 2.769 millones de dólares. Desde el inicio del programa, solo el 2 de enero no hubo operaciones de adquisición.

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En los días recientes, el ritmo de compras se incrementó tras una primera semana de mayo con montos diarios por debajo de los 100 millones de dólares. Durante la semana pasada, la entidad adquirió USD 596 millones, y el monto acumulado en mayo asciende a 1.079 millones de dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que todavía no ingresaron los principales dólares provenientes de la campaña agrícola. De acuerdo con sus estimaciones, este ingreso reforzará la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ampliará la capacidad de intervención del BCRA a corto plazo.

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La autoridad monetaria ya alcanzó el 82,34% de su objetivo anual de compras. La demanda de divisas por parte del Tesoro, destinada a cumplir compromisos de deuda, limitó el crecimiento neto de reservas durante el primer trimestre.

Para mantener el ritmo de acumulación, el BCRA optó por emitir pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro absorbió excedentes mediante la colocación de deuda en moneda local, buscando contener la presión sobre el tipo de cambio y moderar la inflación.

Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan un saldo neto de compras de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, cifra que dependerá tanto del flujo de divisas como de la demanda de pesos en el mercado doméstico. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el comportamiento de estos factores será clave para el resultado anual.

Se espera que la liquidación de la cosecha gruesa aporte una cantidad relevante de dólares, consolidando las reservas. Además, la emisión de deuda corporativa en mercados internacionales podría sumar más de USD 3.200 millones, lo que brindaría respaldo adicional para intervenir y sostener la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 46.136 millones, tras registrar una suba diaria de 112 millones de dólares.

El máximo nivel de reservas de la actual administración se había alcanzado en febrero, con USD 46.905 millones, cifra no vista desde 2018. El descenso posterior respondió a pagos de deuda externa y a la volatilidad internacional, que afectó el valor de activos como el oro y los títulos soberanos.

El último Informe de Política Monetaria (IPOM) remarcó que, en el marco del conflicto en Medio Oriente, la economía argentina consolidará un superávit comercial en 2026, “configurando un escenario propicio para que continúe el proceso de compra de reservas internacionales”.

“Las exportaciones continuarían con su tendencia positiva. Éstas serían impulsadas por una cosecha que, con una evolución climática favorable y tras la reducción de los derechos de exportación implementada el año previo, se encamina a ser la más alta de la historia”, indica el reporte oficial.

Asimismo, la autoridad monetaria consideró que “se suma un contexto internacional de mejora en los precios internacionales de los principales productos exportados por el país —granos, aceites, metales y petróleo—, así como el dinamismo creciente de sectores estratégicos. En efecto, la energía y la minería contribuirían a incrementar los envíos externos a medida que maduren los proyectos en curso y se incorporen nuevas iniciativas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI".

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