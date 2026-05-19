Llegó a la Argentina el primer auto europeo con menor arancel tras el acuerdo con el Mercosur: cuál es y cuánto cuesta

El nuevo Citroën C5 Aircross, un SUV compacto, se presenta en un entorno rural al atardecer, destacando su diseño moderno y líneas distintivas. (Stellantis Argentina)

Stellantis Argentina anunció la llegada del Citroën C5 Aircross, que más allá de ser el segundo modelo que lanza la marca francesa en el año luego del C4 Hybrid, es además el primer vehículo que llega al mercado enmarcado en el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que entró en vigor el pasado 1 de mayo.

En este primer año de vigencia, el cupo que admite el acuerdo con una reducción del 50% del arancel de importación extrazona es de 10.000 unidades, que pasarán a ser 15.500 desde 2027 y por el lapso de seis años más. Así, este vehículo de Stellantis paga un 17,5% en lugar del 35%, lo que le permite salir a competir con un precio más conveniente de acuerdo a la actual oferta.

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Este es el primer auto que Stellantis ingresó al mercado argentino bajo las normas del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y que ya está en las concesionarias, pero en las próximas semanas se anunciarán otros dos modelos, uno también de Citroën y otro de Peugeot, que serían dos utilitarios liviano tipo furgón, para reemplazar al Citroën Berlingo y al Peugeot Partner, que próximamente se dejarán de producir en la planta de Palomar.

El Citroën C5 Aircross es un SUV mediano, es decir que pertenece al segmento C, uno de los más competitivos en el mercado argentino actual. Ese segmento ya representa el 45% del total de patentamientos tras el primer cuatrimestre de 2026.

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El modelo es ensamblado en la planta de Citroën en Rennes, Francia, y tendrá inicialmente una única configuración, la denominada versión MAX, dotada del más alto equipamiento de la gama y una motorización que combina potencia con altos niveles de eficiencia.

Complementariamente, este modelo está construido sobre la plataforma STLA Medium, que permite soluciones funcionales para una mayor habitabilidad y la movilidad sustentable.

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El Citroën C5 Aircross es un SUV mediano, es decir que pertenece al segmento C, uno de los más competitivos en el mercado argentino actual (Stellantis Argentina)

Diseño y habitabilidad

El diseño exterior del Citroën C5 Aircross recupera una característica clásica de la marca, históricamente relacionada con la vanguardia de líneas y disrupción de formatos, algo que se hereda de modelos icónicos como el Traction Avant, el GS, el CX y el Xantia Activa.

Entre sus puntos distintivos, se destacan las luces diurnas LED, ópticas traseras LED “Light Wings”, llantas de aleación negras de 19 pulgadas, espejos exteriores y embellecedores Gold Satin, y ventanas traseras tintadas. El techo panorámico vidriado de doble panel, con apertura eléctrica y cortina black-out, amplía la sensación de espacio. La iluminación ambiental personalizable contribuye a la atmósfera interna.

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En el interior, el C5 Aircross prioriza la modularidad y la capacidad de carga. El baúl tiene un volumen de 651 litros, ampliable a 1.985 litros con los asientos traseros rebatidos. Los asientos traseros se pueden configurar en disposición 40/20/40, adaptando el espacio según las necesidades de carga.

A nivel de equipamiento se incorpora asientos Advanced Comfort con tapizado de cuero, calefaccionados en las plazas delanteras y ajuste eléctrico para el conductor. La dirección asistida eléctrica variable permite maniobras precisas en ciudad y estabilidad en ruta. El vehículo está equipado con la suspensión propia de la marca, con amortiguadores progresivos hidráulicos que filtran las imperfecciones del camino.

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El sistema Citroën Connect integra una pantalla táctil central de 13 pulgadas, compatible con Mirror Screen, Apple CarPlay y Android Auto, junto con reconocimiento de voz mediante la orden “Hello Citroën”. El tablero de instrumentos es digital Full HD de 10 pulgadas y se suma un Head-Up Display que proyecta información relevante en el campo visual del conductor. La conectividad se refuerza con cuatro tomas USB tipo C, dos delanteras y dos traseras, cargador inalámbrico, Bluetooth, radio con mandos al volante y una toma de 12V delantera.

El sofisticado interior de un SUV Citroën muestra un volante multifunción, un panel de instrumentos digital y una gran pantalla táctil central para control multimedia y navegación (Stellantis Argentina)

Seguridad activa y asistencias a la conducción

El nuevo Citroën C5 Aircross MAX incorpora frenos ABS con REF y AFU, control de estabilidad (ESP), control de tracción (ASR) y ayuda al arranque en pendiente. Dispone de seis airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina), anclajes ISOFIX y Top Tether en las plazas traseras, y detector de subinflado de neumáticos.

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El Pack Drive Assist 2.0 incluye Active Safety Brake, alerta de riesgo de colisión, alerta de tráfico transversal trasero, asistencia activa de mantenimiento de carril, asistencia de velocidad en curvas, control crucero adaptativo con función Stop & Go, sistema de vigilancia de ángulo muerto extendido, reconocimiento de señales de tránsito e indicador de descanso recomendado. Además, el modelo cuenta con sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera 360°, proyectores Matrix LED inteligentes y espejo interior con antiencandilamiento.

El Citroën C5 Aircross Max se ofrece con 6 colores y tiene un precio de $59.900.000.

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