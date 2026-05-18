Economía

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en junio de 2026

La actualización de los montos básicos y el traslado de sumas no remunerativas impactan en los ingresos del personal de casas particulares, con variaciones según categoría y zona

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Vista trasera de una persona trapeando el suelo de baldosas grises de una cocina moderna con gabinetes blancos y electrodomésticos de acero inoxidable, con un perro.
Nuevos valores mínimos para tareas generales y supervisores en junio 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó un nuevo esquema de aumentos salariales escalonados y acumulativos para el personal doméstico. Este esquema modificó los valores mínimos por hora y por mes para las diferentes categorías del sector, con vigencia entre abril y julio de 2026. Los aumentos se implementaron de manera progresiva: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se incorporó al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo en abril y el 50% restante en julio.

El ajuste salarial también incluyó un incremento en el adicional por zona desfavorable, que pasó de 30% a 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Este adicional aplica a trabajadores que prestan servicios en determinadas provincias y regiones del país, donde las condiciones geográficas o climáticas exigen una compensación extra.

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De acuerdo con la información oficial, los valores mínimos por categoría para el mes de junio de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Para tareas generales, quinta categoría, la hora con retiro se ubicó en $3.600,66, mientras que sin retiro ascendió a $3.862,18. El monto mensual mínimo con retiro alcanzó $441.729,02 y sin retiro, $488.326,19. En la cuarta categoría, destinada a asistencia y cuidado de personas, la remuneración mínima por hora con retiro alcanzó $3.862,18 y sin retiro, $4.295,26, con montos mensuales respectivos de $488.326,19 y $541.255,35.

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Los caseros, tercera categoría, perciben por hora un mínimo de $3.862,18 y por mes $488.326,19. Las tareas específicas, segunda categoría, presentan valores mínimos de $4.083,26 la hora con retiro y $4.453,26 sin retiro, mientras que el monto mensual con retiro se fijó en $499.868,28 y sin retiro en $553.536,65.

La primera categoría, correspondiente a supervisores, estableció remuneraciones mínimas de $4.297,33 por hora con retiro y $4.683,64 sin retiro. El salario mensual mínimo para supervisores con retiro quedó en $536.080,78 y sin retiro en $594.214,11.

Junio 2026

  • Tareas generales (quinta categoría): con retiro $ 3.600,66 / sin retiro $ 3.862,18, mínimo por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): con retiro $ 3.862,18 / sin retiro $ 4.295,26, mínimo por hora.
  • Caseros (tercera categoría): sin retiro $ 3.862,18, mínimo por hora.
  • Tareas específicas (segunda categoría): con retiro $ 4.083,26 / sin retiro $ 4.453,26, mínimo por hora.
  • Supervisores (primera categoría): con retiro $ 4.297,33 / sin retiro $ 4.683,64, mínimo por hora.
  • Tareas generales (quinta categoría): con retiro $ 441.729,02 / sin retiro $ 488.326,19, mínimo por mes.
  • Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): con retiro $ 488.326,19 / sin retiro $ 541.255,35, mínimo por mes.
  • Caseros (tercera categoría): sin retiro $ 488.326,19, mínimo por mes.
  • Tareas específicas (segunda categoría): con retiro $ 499.868,28 / sin retiro $ 553.536,65, mínimo por mes.
  • Supervisores (primera categoría): con retiro $ 536.080,78 / sin retiro $ 594.214,11, mínimo por mes.
Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar - Trabajadoras del hogar – Perú – deportes – 26 marzo
El adicional por zona desfavorable aumentó al 31% sobre los salarios básicos (Freepik)

En este contexto, el traslado de la suma no remunerativa al básico modificó la estructura del recibo de sueldo, pero no representó un incremento adicional para el trabajador. La suma no remunerativa, que en marzo se fijó en $20.000, $11.500 y $8.000 según la cantidad de horas trabajadas, pasó a integrarse en dos etapas al salario básico. De esta manera, el personal de casas particulares percibió un salario básico más elevado, aunque sin variación en el monto total que recibe.

El acuerdo contempló la posibilidad de negociar salarios por encima del mínimo, una opción que algunos empleadores utilizan para mantener la competitividad o reconocer la experiencia y antigüedad del personal. En la práctica, los valores efectivos suelen superar el piso legal, aunque el esquema oficial se toma como referencia para la liquidación de haberes, cargas sociales y aportes.

En abril de 2026, los valores mínimos para tareas generales, quinta categoría, se ubicaban en $3.491,58 la hora con retiro y $3.745,18 sin retiro, mientras que el monto mensual era de $428.347,44 y $473.533,02 respectivamente. El resto de las categorías registró subas proporcionales. Las remuneraciones para asistentes y cuidadores, caseros, personal de tareas específicas y supervisores también experimentaron incrementos, en línea con el esquema de actualización definido.

En mayo, la quinta categoría pasó a $3.547,45 la hora con retiro y $3.805,10 sin retiro, mientras que el monto mensual mínimo se elevó a $435.201,00 y $481.109,55 respectivamente. Para la cuarta categoría, los valores por hora y por mes reflejaron un ajuste similar, al igual que para las demás categorías.

El mes de julio introdujo nuevos valores mínimos: la hora en tareas generales con retiro se fijó en $3.651,07 y sin retiro en $3.916,25. El monto mensual correspondiente alcanzó $447.913,22 y $495.162,76. Para asistencia y cuidado de personas, la hora se estableció en $3.916,25 con retiro y $4.355,40 sin retiro, con salarios mensuales de $495.162,76 y $548.832,92 respectivamente.

El ajuste del adicional por zona desfavorable representó un elemento relevante dentro del esquema salarial del sector. El porcentaje subió al 31% y se aplicó sobre los mínimos de cada categoría, beneficiando a trabajadoras y trabajadores que desempeñan tareas en provincias o regiones específicas del país.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió que volverá a reunirse en julio para analizar la evolución de los salarios y el impacto de la inflación. El esquema vigente hasta ese momento reflejará el contexto económico y las negociaciones entre las partes.

En el sector, fuentes sindicales señalaron que la posibilidad de negociar por encima del mínimo permitió a muchas trabajadoras acceder a condiciones más favorables, aunque el piso legal sigue siendo la referencia central para la mayoría de los empleadores. La estructura de incrementos escalonados y el traslado de sumas no remunerativas buscó ordenar el proceso de actualización, sin generar saltos abruptos en la remuneración mensual.

El ajuste progresivo de los salarios y el traslado de sumas no remunerativas al básico se combinaron con el aumento del adicional por zona desfavorable, lo que impactó directamente en los ingresos de las empleadas domésticas en distintas regiones del país. El sector permanece atento a nuevas negociaciones y posibles revisiones de los valores mínimos en la próxima reunión de la Comisión.

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