Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de mayo

El dólar blue subió 15 pesos o 1,1% el martes, a $1.435 , su precio más alto desde el 18 de marzo. Los agentes informales tomaron el dólar para la compra a $1.415, unos 45 pesos o 3,3% más que los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes.

El volumen de operaciones en el mercado mayorista se mantuvo elevado este martes, en USD 571,1 millones en el segmento de contado, con un dólar que se mantuvo estabilizado debajo de los 1.400 pesos .

El BCRA aspiró USD 144 millones con su intervención cambiaria del día, el 25,2% de la oferta privada, para alcanzar un saldo a favor de USD 1.223 millones en lo que va de mayo. Las reservas internacionales brutas sumaron USD 54 millones, a 46.190 millones de dólares.

En un contexto en el que miles de ahorristas buscan ganarle a la inflación, un instrumento financiero vuelve a ganar terreno en el país. Se trata de los plazos fijos UVA , que atraviesan uno de sus mejores momentos desde su creación.

Luego de que se conociera que el Gobierno devolvió casi el 90% del tramo activado del swap con China, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili , aseguró que no hay ningún plan para eliminarlo y que buscarán extender el contrato marco por otros tres años . Esto despejó las versiones sobre la posibilidad de que se termine bajo la supuesta presión de Estados Unidos por el nuevo intercambio de monedas que otorgó la administración del presidente, Donald Trump en octubre de 2025.

El dólar al público es ofrecido sin variantes a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.418,66 para la venta y $1.367,59 para la compra.

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