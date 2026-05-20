Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de mayo

La divisa al público permanece ofrecida a $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista sigue debajo de $1.400. El dólar blue se pacta a $1.435, su precio más alto en dos meses

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13:02 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido sin variantes a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.418,66 para la venta y $1.367,59 para la compra.

13:02 hsHoy

El Banco Central busca renovar el swap con China tras reducir el 90% de los fondos adeudados: cómo funciona el mecanismo

El presidente de la entidad, Santiago Bausili, aseguró que no hay ningún plan para eliminarlo. Cuánto se devolvió en el último año y cómo se manejan los tramos activados para que sea más barato

Santiago Bausili afirmó que no hay planes para eliminar el swap con China y buscan renovarlo.
Santiago Bausili afirmó que no hay planes para eliminar el swap con China y buscan renovarlo.

Luego de que se conociera que el Gobierno devolvió casi el 90% del tramo activado del swap con China, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró que no hay ningún plan para eliminarlo y que buscarán extender el contrato marco por otros tres años. Esto despejó las versiones sobre la posibilidad de que se termine bajo la supuesta presión de Estados Unidos por el nuevo intercambio de monedas que otorgó la administración del presidente, Donald Trump en octubre de 2025.

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13:02 hsHoy

Cómo proteger los ahorros de la inflación sin comprar dólares con el instrumento que más creció en el año

Los depósitos ajustados por el IPC registran una expansión sostenida en 2026. Qué factores impulsaron su expansión

Cada vez más ahorristas analizan alternativas para proteger el valor de su dinero frente a la suba de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada vez más ahorristas analizan alternativas para proteger el valor de su dinero frente a la suba de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto en el que miles de ahorristas buscan ganarle a la inflación, un instrumento financiero vuelve a ganar terreno en el país. Se trata de los plazos fijos UVA, que atraviesan uno de sus mejores momentos desde su creación.

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13:01 hsHoy

El BCRA compró USD 144 millones en el mercado

El BCRA aspiró USD 144 millones con su intervención cambiaria del día, el 25,2% de la oferta privada, para alcanzar un saldo a favor de USD 1.223 millones en lo que va de mayo. Las reservas internacionales brutas sumaron USD 54 millones, a 46.190 millones de dólares.

13:01 hsHoy

El dólar operó estable, pero el blue tocó su precio más alto en dos meses

El tipo de cambio mayorista continuó debajo de los $1.400 con un elevado monto operado. Al público en el Banco Nación terminó por tercer día seguido a $1.420

un firme volumen de negocios facilita las compras del BCRA.
un firme volumen de negocios facilita las compras del BCRA.

El volumen de operaciones en el mercado mayorista se mantuvo elevado este martes, en USD 571,1 millones en el segmento de contado, con un dólar que se mantuvo estabilizado debajo de los 1.400 pesos.

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13:01 hsHoy

El dólar blue, a 1.435 pesos

El dólar blue subió 15 pesos o 1,1% el martes, a $1.435, su precio más alto desde el 18 de marzo. Los agentes informales tomaron el dólar para la compra a $1.415, unos 45 pesos o 3,3% más que los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes.

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