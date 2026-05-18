Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón

El resultado de colocar $1 millón a 30 días varía menos de $7.500 entre bancos tradicionales y financieras digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica de los depósitos a plazo fijo muestra un escenario de tasas nominales anuales históricamente bajas en la Argentina. Los bancos y entidades financieras ofrecen rendimientos que, en la mayoría de los casos, quedan por debajo de la inflación mensual, generando un desafío para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros en pesos. El rango de tasas publicado hoy va desde el 15% hasta poco más del 24%, con la mayoría de los bancos tradicionales ubicados en la franja más baja del espectro.

El análisis de los rendimientos de depósitos a plazo fijo de $1 millón a 30 días permite observar cómo la elección de la entidad influye en el interés obtenido. Los bancos públicos y privados de mayor volumen de depósitos comunican tasas que van del 15% al 19,5%. El Banco de la Nación Argentina informa una tasa de 17,5%, lo que eleva el capital a $1.014.383,56 al vencimiento. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. publica 18,25% y el Banco BBVA Argentina S.A. 18,75%, con rendimientos de $1.015.000,00 y $1.015.410,96 respectivamente. El Banco Santander Argentina S.A. se sitúa en el extremo inferior, con una tasa de 15% y un resultado de $1.012.328,77.

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Otras entidades relevantes del sistema, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro S.A., se ubican en 19,5% y 18%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires permite alcanzar $1.016.027,40, mientras que el Banco Macro S.A. otorga $1.014.794,52. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. publica 17,5%, con $1.014.383,56. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires informa una tasa de 17% y un rendimiento de $1.013.972,60. El Banco Patagonia S.A. se ubica en 16%, con $1.013.150,68.

La tasa de interés ofrecida por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado también se sitúa en 17,5%, con $1.014.383,56. El Banco Comafi Sociedad Anónima y el Banco de Corrientes S.A. ofrecen 18%, con un resultado de $1.014.794,52. El Banco de Comercio S.A. y el Banco de Formosa S.A. publican 19%, lo que permite obtener $1.015.616,44 al cabo de un mes.

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El segmento de bancos provinciales y regionales incluye al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. con una tasa de 20,75%, lo que lleva el rendimiento a $1.017.054,79. El Banco del Chubut S.A. publica 18,5%, con $1.015.205,48. El Banco del Sol S.A. y el Banco Mariva S.A. informan tasas de 22%, llevando el resultado a $1.018.082,19. El Banco Dino S.A. y el Banco Julio Sociedad Anónima ofrecen 20%, con un monto final de $1.016.438,36.

En el grupo de bancos y financieras digitales, las tasas se ubican en los valores más altos del mercado. El Banco Bica S.A. paga 23%, el Banco CMF S.A. 23,25%, el Banco Masventas S.A., el Banco Meridian S.A., el Banco VOII S.A. y el Bibank S.A. 24%, mientras que la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. alcanza 24,25%. La Reba Compañía Financiera S.A. informa 23%. Estas entidades permiten obtener entre $1.018.904,11 y $1.019.931,51 por cada millón invertido, con el máximo en la financiera especializada.

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El contexto de tasas bajas se explica por varias decisiones de política monetaria y financiera. El Banco Central redujo las tasas de referencia, guiando a los bancos comerciales a bajar las tasas que pagan por los depósitos. Además, la autoridad monetaria disminuyó los encajes bancarios, es decir, la porción de fondos que las entidades deben mantener inmovilizada. Esto liberó pesos al mercado, abarató el costo del dinero y redujo la necesidad de los bancos de ofrecer altos intereses por los depósitos a plazo fijo.

Los intereses de los depósitos a plazo fijo quedan por debajo de la inflación mensual

Otro factor clave en la baja de los rendimientos es el contexto inflacionario. Con tasas ubicadas sistemáticamente por debajo de la inflación mensual, el sistema licua los pasivos de los bancos y, al mismo tiempo, busca incentivar el crédito y el consumo. Tasas más bajas hacen más accesibles los préstamos para empresas y personas, pero afectan directamente a quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus ahorros a través de depósitos a plazo fijo.

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La competencia por captar fondos se limita en este escenario, y la diferencia entre el interés más bajo y el más alto que ofrecen los bancos y financieras apenas supera los $7.500 por cada millón invertido a 30 días. Para el ahorrista tradicional, esto significa que el rendimiento de los depósitos a plazo fijo resulta insuficiente para compensar la suba de precios y que, en la mayoría de los casos, el capital pierde poder de compra.

Los bancos de mayor volumen de depósitos mantienen tasas en la franja más baja y los mayores rendimientos se encuentran en financieras y bancos digitales. En todos los casos, el diferencial entre entidades se achicó frente a meses previos, en línea con la estrategia del Banco Central y la liberación de encajes. El resultado final para el ahorrista depende de la tasa elegida, pero también de la confianza, la facilidad para operar y la disponibilidad de servicios digitales.

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El mercado de depósitos a plazo fijo en Argentina atraviesa una etapa de tasas históricamente bajas, con diferencias mínimas entre bancos y con rendimientos que no logran proteger completamente el capital de la inflación. La tendencia a la baja responde tanto a la política monetaria como a la necesidad de los bancos de ajustar sus estrategias de fondeo en un contexto de mayor liquidez y menor competencia por captar ahorros.