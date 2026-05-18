Economía

Peajes sin barreras: dónde ya funciona el sistema “free flow” y cuándo se implementará en el resto del país

La automatización del cobro de peajes ya rige en la totalidad de las autopistas porteñas y empieza su segunda etapa de aplicación en los principales corredores viales del interior. Cuándo se verán los cambios

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El peaje de autopista Perito Moreno será 100% con cobro automático
La totalidad de los peajes porteños son "free flow". En una segunda etapa comenzarán a instalarse cabinas en las autopistas metropolitanas y algunas rutas del país, pero ya no existe la fecha de eliminación definitiva que establecía julio de 2027 como plazo máximo

El sistema de peajes libres de cabinas y barreras tiene la denominación técnica de “free flow” y es el futuro de las rutas y autopistas argentinas en los próximos años. Este avance se enmarca dentro de la reforma a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, impulsada durante 2025, que constituye la mayor transformación en materia vial de las últimas tres décadas.

La primera estación de peajes que incorporó el sistema fue el de la autopista Illia, que conecta las avenidas Lugones y Cantilo con la avenida 9 de Julio en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hecho que ocurrió en 2023, es decir, antes de que comience la mencionada transformación impulsada por el Gobierno.

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Sin embargo, con la nueva Ley de Tránsito en vigencia, se realizó la transformación de los peajes de la Autopista 25 de Mayo con dos pórticos en Alberti y Varela, y a partir del 1° de mayo se completó el reemplazo de cabinas por cobro automático en la estación Parque Avellaneda de la Autopista Perito Moreno, con lo cual la totalidad de los peajes dentro de la ciudad de Buenos Aires son ahora “free flow”.

Aunque originalmente estaba previsto que al menos una parte de todas las cabinas de peaje de rutas nacionales tuvieran esta modalidad de cobro automatizado, el proceso demorará más tiempo y ya no tiene un plazo establecido sino metas que pueden variar según la región del país.

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La autopista Illia cobrará peaje sin cabinas, a través del dispositivo TelePASE
La primera estación removida y reemplazada por un pórtico fue la de la autopista Illia en la Ciudad de Buenos Aires, que ya funciona de ese modo desde 2023

El cambio de los peajes argentinos

Esta transformación fue parte del proyecto de reforma integral de la Ley Nacional de Tránsito, liderada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que comenzó con la publicación del decreto 196/2025 en marzo de 2025.

En el esquema original, el proceso contemplaba tres etapas de implementación. La primera extinguía el 31 de diciembre de 2025, y exigía la implementación de al menos una cabina de cobro automatizado en cada estación de peaje de rutas nacionales. La segunda fase establecía que, para el 31 de diciembre de 2026, el 50% de las estaciones debía operar bajo el sistema “free flow”, sin cabinas ni barreras, y el resto con cabinas automáticas sin barreras. Finalmente, el 30 de junio de 2027 marcaba el plazo para que toda la red nacional adoptara exclusivamente el sistema de cobro automatizado sin barreras, eliminando completamente las cabinas tradicionales.

Sin embargo, como parte de las transformaciones que aplicó el mismo ministerio (reasignaciones de las funciones de la Secretaría de Transporte; y el cierre frustrado de Vialidad Nacional y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial) los plazos no se pudieron cumplir como estaba previsto. Por lo tanto, seis meses después se publicó un nuevo decreto (733/2025) en el que se explicaron las razones de la readecuación del cronograma previamente informado.

La nueva norma -publicada el 13 de octubre de 2025- estableció un único plazo, que ahora es el 31 de diciembre de 2026, para que todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow, sin establecer porcentajes de uno y otro. Además, se le otorgó a la Dirección Nacional de Vialidad la facultad de modificar el plazo cuando las características de cada tramo o estación de peaje lo justifiquen.

Inhouse Autopistas
Durante el proceso de transformación se intentó concientizar a los usuarios respecto a las ventajas del uso de TelePASE, intentando que lo adopten antes de eliminar las cabinas de pago manual. (Autopistas del Sol- Autopistas del Oeste)

Las razones del cambio

Entre los considerandos de la decisión se destacó que el Gobierno decidió priorizar la construcción y consolidación de la infraestructura vial, lo que requiere la participación del sector privado. Además, se señaló la necesidad de garantizar una implementación eficaz y eficiente de las nuevas tecnologías de cobro que promueven un tránsito más fluido y seguro, pero considerando las particularidades técnicas, operativas y contractuales de cada tramo de la red vial nacional.

Por ese motivo, y dado que se está en medio de la adjudicación de nuevas concesiones en algunos corredores viales, la Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad consideraron conveniente adecuar el cronograma de implementación de los sistemas de cobro free flow, permitiendo que se puedan modificar los plazos teniendo en cuenta las condiciones de cada tramo o de cada estación de peaje, lo que exige un enfoque flexible para la implementación. Esa adecuación requiere observar cada ruta y cada estación de peaje con sus distintas cualidades y características.

Primer plano de un sticker rectangular blanco adherido al parabrisas de un coche, con un patrón de circuito impreso en el centro. El reflejo del exterior es visible
Un dispositivo TelePASE, el sticker para el cobro automático de peajes en Argentina, se observa adherido al parabrisas de un vehículo, un sistema digital que simplifica el paso por las cabinas de cobro. (Infobae)

Sistema Telepase

En todos los casos, el dispositivo TelePASE (stiker adhesivo que se pega en el parabrisas de los vehículos) se mantiene como herramienta central para la operación de los distintos sistemas de cobro, tanto automáticos como “free flow”, ya que tiene validez nacional.

El sistema funciona por medio de cámaras láser y sensores de alta precisión situados en pórticos bajo los cuales pasan los vehículos, que tienen la capacidad de leer las patentes y detectar los dispositivos TelePASE en los vehículos en circulación. Esas cámaras de reconocimiento automático de matrículas procesan las imágenes en tiempo real y cruzan la información con la base de datos de TelePASE para procesar el cobro al usuario.

Aquellos usuarios que no tengan el dispositivo TelePASE y sean detectados pasando por los peajes “Free flow”, serán pasibles de una infracción de tránsito, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires pueden alcanzar los $140.000. La adhesión al sistema puede realizarse en forma digital a través de la página oficial del gobierno de CABA o mediante aplicaciones de pago electrónico.

Las proyecciones oficiales anticipan que la mayoría de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como Autopista Buenos Aires-La Plata, Autopista Ricchieri, Acceso Oeste y Acceso Norte, adoptarán el sistema “free flow” antes de fin de 2026, aunque en algunos casos coexistirán, durante un período, los arcos automáticos y las cabinas de cobro, mientras se completa la transición.

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