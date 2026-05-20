Cultura

Un arlequín de Picasso superó los USD 42 millones en una subasta

La pintura titulada “Arlequín (Busto)“, realizada en 1909, lideró la subasta de arte moderno organizada por Sotheby’s Nueva York

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Vista general de la obra "Arlequin (Busto)", del artista español Pablo Picasso, durante una exhibición a la prensa de las piezas que subastó la casa Sotheby's en Nueva York (Foto: EFE/Ángel Colmenares)
Vista general de la obra "Arlequin (Busto)", del artista español Pablo Picasso, durante una exhibición a la prensa de las piezas que subastó la casa Sotheby's en Nueva York (Foto: EFE/Ángel Colmenares)

El cuadro Arlequín (Busto) del pintor español Pablo Picasso, de estilo cubista, se vendió este martes por 42,6 millones de dólares, en una subasta de arte moderno en Sotheby’s en Nueva York en la que era la obra más destacada.

La obra, que protagonizó una subasta fallida hace casi veinte años, estaba estimada en unos cuarenta millones de dólares y cumplió las expectativas al alcanzar ese precio de martillo, al que después se le sumaron comisiones e impuestos, tras una breve batalla de pujas.

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Realizada dos años después de que el artista malagueño completara Les Demoiselles d’Avignon, en 1909; la pintura retrata a un arlequín con la barbilla apoyada en una mano, dibujado con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes.

Este Picasso era la pieza estrella de la colección del pintor estadounidense de origen italiano Enrico Donati, conocido como “el último surrealista”, y su esposa Adele, por encima de otras obras de codiciados artistas como Van Gogh y Matisse.

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Pablo Picasso
Picasso en los años sesenta (Foto: Efe/ Keystone Press)

Pese a la expectación por Arlequín, el listón para un nuevo récord de Picasso estaba muy alto y no fue superado, ya que varios de sus cuadros se vendieron por más cien millones de dólares en subasta.

El más caro fue Les femmes d’Alger (Version O), que recaudó 179,4 millones de dólares en Christie’s en 2015.

En 2008, un año después de la muerte de su dueño, el pintor Donati, Arlequín iba a subastarse por unos treinta millones de dólares en Sotheby’s pero fue retirado sin explicaciones, posiblemente por temor a una venta fallida en plena crisis financiera.

Según medios especializados, Donati lo compró por unos 12.000 dólares en la década de 1940, tras verlo expuesto en el Museo Nacional de Arte Moderno de París.

La obra pertenece a una época en la que Picasso se hallaba “en una especie de encrucijada crítica; un momento en el que está definiendo su nueva aventura en el cubismo”, explicó la experta de Sotheby’s Allegra Bettini, durante su presentación.

Fuente: EFE

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