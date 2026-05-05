Subsidio a la luz y al gas: paso a paso, cómo solicitarlo y quiénes pueden acceder al beneficio

Usuarios realizan el trámite de inscripción a los subsidios energéticos a través de la plataforma oficial del Gobierno en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el inicio de 2026, Argentina adoptó un nuevo esquema para la asignación de subsidios en los servicios de electricidad y gas para hogares. El programa, llamado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), estableció un único criterio para la entrega de beneficios en electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos. El acceso quedó reservado a los hogares que cumplan con condiciones socioeconómicas y patrimoniales específicas, bajo un sistema centralizado y digital.

El esquema tiene un procedimiento único para todos los beneficiarios y criterios de acceso unificados. La administración del trámite está concentrada en una plataforma digital oficial y se basa en el análisis de la situación económica del hogar.

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Ahora, solo existen dos grupos: quienes reciben el subsidio y quienes no cumplen con los requisitos para acceder. El punto central es que los ingresos familiares no pueden superar el monto equivalente a tres Canastas Básicas Totales de acuerdo con el INDEC. También se contemplan situaciones especiales, como poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) o estar incluidos en el ReNaBaP.

La gestión del subsidio se realiza de forma exclusiva en la página oficial del Ministerio de Economía (argentina.gob.ar/subsidios). Aquellos que ya estaban inscriptos en el antiguo registro (RASE) no necesitan reinscribirse, ya que sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Deben iniciar el trámite quienes nunca accedieron al beneficio, quienes recibían la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, y quienes modificaron su situación familiar o económica.

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La página principal de Argentina.gob.ar muestra información sobre los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), detallando los requisitos y el proceso de inscripción para los usuarios. (Ministerio de Economía - Energía)

Para ingresar al portal, es necesario tener una cuenta en Mi Argentina con CUIL y clave personal. La plataforma permite revisar el estado del subsidio, consultar solicitudes anteriores y pedir revisiones si los datos no coinciden con la realidad del hogar.

Documentación y requisitos

Para solicitar el subsidio, se requiere información sobre la titularidad del servicio y la composición de la familia. Entre los datos obligatorios figuran el número de medidor y cliente, el DNI y su número de trámite, el CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años y un correo electrónico activo. El proceso se realiza mediante declaración jurada, con parte de los datos completados automáticamente, aunque el solicitante debe verificar y actualizar la información restante.

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El requisito principal es que el ingreso neto del hogar no supere el valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2. Existen excepciones para personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y quienes demuestren residencia en barrios populares. El Estado efectúa controles cruzados para validar la información, y puede aprobar o rechazar la solicitud según los datos aportados.

Beneficio y aplicación en facturas

Al aprobarse la solicitud, el subsidio se descuenta de manera directa en la factura del servicio. En electricidad, la bonificación general es del 50% sobre un bloque de consumo especificado. En el caso del gas por red, el descuento del 50% aplica durante los meses de mayor consumo, y no se otorga en períodos de menor demanda. En 2026, se sumó una bonificación extra del 25% en enero, que disminuye en forma gradual hacia fin de año. Para quienes adquieren garrafas de 10 kilos, el descuento se aplica directamente en la compra, siempre que la inscripción sea válida y el pago se realice de manera electrónica.

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El Gobierno dispuso una actualización en el esquema de subsidios energéticos para el mes en curso, estableciendo una bonificación adicional del 25% sobre el consumo de los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes alcanzados por el Régimen de SEF.

El paso a paso para pedir el subsidio

1- Verificar si corresponde inscribirse

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El primer paso es comprobar si el hogar ya figura en el nuevo registro o si necesita iniciar una inscripción. El antiguo RASE fue reemplazado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Los inscriptos en el sistema anterior no deben realizar ningún trámite adicional, ya que su información fue transferida.

Para quienes compran gas envasado, el subsidio se aplica de forma directa al momento de la transacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deben inscribirse quienes nunca gestionaron el subsidio, los hogares que recibían ayuda a través del Programa Hogar para garrafas o la Tarifa Social de Gas en zonas habilitadas. En estos casos, la inscripción es obligatoria para acceder o mantener el beneficio.

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2- Acceder a la plataforma oficial

El trámite se gestiona en la web oficial para subsidios energéticos (https://www.argentina.gob.ar/subsidios). Desde allí, es posible iniciar el proceso, consultar el estado de solicitudes anteriores o verificar si el hogar ya percibe el beneficio.

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Para operar en la plataforma es indispensable contar con una cuenta en Mi Argentina, habilitada con CUIL y clave personal. Una vez ingresado, se puede seleccionar la opción que corresponda según la situación de cada familia.

Las funciones principales del portal incluyen:

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Verificar si el hogar recibe subsidios

Consultar el estado de solicitudes en curso

Solicitar una revisión si los datos no reflejan la situación real del grupo familiar

3- Reunir la documentación necesaria

Antes de iniciar la carga de datos, es recomendable contar con toda la información solicitada para completar el formulario de manera ágil. Se requiere:

Número de medidor y de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de electricidad o gas

Número de DNI y número de trámite del DNI de la persona que realiza la gestión

Número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años

Correo electrónico activo y habitual

Estos datos permiten identificar el suministro y acreditar la composición del grupo familiar en el sistema.

4- Completar la inscripción en el ReSEF

Quienes no figuren en el registro deben completar el formulario digital disponible en la plataforma, que tiene carácter de declaración jurada y requiere información precisa y actualizada.

El formulario solicita datos sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral y otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales. Parte de la información se completa automáticamente con datos oficiales, aunque corresponde al solicitante revisar y completar los campos faltantes.

Al momento de hacer el trámite, los usuarios deben estar registrados en Mi Argentina. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

5- Evaluación de requisitos

Tras enviar la solicitud, el Estado analiza si el hogar cumple con los criterios para acceder al subsidio. El requisito principal es que el ingreso neto del grupo familiar sea inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El sistema contempla situaciones específicas, como:

Integrantes con Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)

Percepción de una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

También se realizan controles patrimoniales y cruces de información para confirmar la situación económica del hogar. Según estos datos, la solicitud puede ser aprobada o rechazada.

6- Notificación y aplicación del subsidio

Una vez finalizada la evaluación, el sistema comunica si el hogar accede al subsidio, que se aplica directamente en la factura del servicio.

En electricidad, el beneficio contempla una bonificación base del 50% sobre un bloque de consumo específico. Para el gas por red, la bonificación del 50% se aplica en los meses de mayor demanda, y no se otorga subsidio en los períodos de menor consumo.

Durante 2026, se suma una bonificación adicional del 25% en ambos servicios durante enero, que se reduce gradualmente hasta diciembre.

Para quienes utilizan gas envasado, el subsidio se otorga como un descuento directo en la compra de garrafas de 10 kilos, siempre que la inscripción esté vigente y el pago se realice mediante medios electrónicos.

7- Consultas, revisiones y actualizaciones

La plataforma permite consultar el estado de las solicitudes en cualquier momento y solicitar una revisión si la evaluación no se corresponde con la situación real. Para ello se requiere la información personal y el número de trámite.

Si se produjeran cambios en la composición del hogar, ingresos o tipo de servicio contratado, los datos pueden actualizarse en el sistema para que sean considerados en futuras evaluaciones.