Economía

La Ciudad de Buenos Aires consiguió USD 500 millones con la tasa más baja de la historia

Este miércoles, se emitió la Serie 14 del Bono Tango y el Gobierno porteño logró por segunda vez financiamiento internacional en lo que va de la gestión de Milei. El “colchón” de dólares para el Banco Central

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Jorge Macri - UIA
El alcalde Jorge Macri logró colocar por segunda vez en el mercado internacional en lo que va de gestión.

Este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires concretó una colocación de USD 500 millones en el mercado internacional a una tasa de 7,325%, cifra que representa el costo más bajo registrado en la historia para este tipo de operaciones realizadas por la administración porteña. El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda local, Gustavo Arengo, quien se encuentra en Nueva York y destacó el impacto del resultado en el acceso al financiamiento y en la percepción de solvencia de la gestión.

La operación correspondió a la emisión de la Serie 14 del Bono Tango, que fijó un plazo de diez años. El monto, que ascendió a medio millar de millones de dólares y tuvo como uno de sus principales objetivos robustecer la posición financiera de la jurisdicción y, al mismo tiempo que se proyecta que va a tener un efecto positivo para el balance de reservas del Banco Central.

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Gustavo Arengo subrayó que la tasa obtenida se ubicó por debajo de cualquier otro registro correspondiente a emisores argentinos desde abril de 2018. Para el funcionario, la colocación alcanzó ese nivel por la reputación crediticia de la Ciudad y por el manejo de las cuentas públicas desde el inicio de la gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno. El ministro también atribuyó el resultado a la consolidación del orden macroeconómico. “Este logro es producto de la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante”, sostuvo el titular de Hacienda porteño.

El contexto de la operación internacional resultó significativo. Como comento Infobae, el Gobierno de Jorge Macri salió al mercado internacional con la mira puesta en recorta la tasa en comparación a la colocación de noviembre de 2025 que fue de 7,8% en donde se consiguieron USD 600 millones aunque se trata de un contexto mundial más favorable. Así, se trata de la segunda vez que sale al mercado internacional en lo que va de gestión ee Javier Milei.

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La emisión de la Serie 14 del Bono Tango se produjo en un contexto en el que la colocación de deuda soberana por parte de emisores argentinos resultó especialmente desafiante. En los últimos años, las condiciones en los mercados globales para títulos públicos de origen argentino presentaron una tendencia de tasas elevadas y liquidez restringida. En ese sentido, la colocación obtenida por la Ciudad de Buenos Aires marcó un punto de inflexión, al ubicarse por debajo de los rendimientos históricamente exigidos por los inversores internacionales para este tipo de emisiones.

“La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar USD 500 millones y nos ofrecieron USD 3.000 millones. No solo eso, ademas conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%”, escribió Macri en la red social X. Y si bien destacó que es resultado del orden de las cuentas públicas de la capital, pero también de “un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”.

Los dólares que miran en el Central

Los dólares que se consiguieron con la colocación de la Serie 14 de bono Tango se sumaran a los que espera el BCRA que aun no giraron las empresas. Durante la reciente presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores en Washington, el funcionario expuso que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las compañías colocaron ON por USD 9.900 millones, pero solo ingresaron al mercado local USD 6.800 millones. De este modo, se mantiene una oferta potencial de USD 3.200 millones aún sin liquidar, que podría ingresar al circuito financiero en los próximos meses.

Entre las obligaciones negociables que falta que se giren y las emisiones de los gobiernos subnacionales, el Banco Central tiene para comprar USD 4.350 millones.
Entre las obligaciones negociables que falta que se giren y las emisiones de los gobiernos subnacionales, el Banco Central tiene para comprar USD 4.350 millones.

También los USD 650 millones provenientes de una colocación reciente de la provincia de Chubut, lo que incrementa el “colchón” de divisas disponibles para fortalecer la posición del Banco Central. Este flujo de dólares resulta clave para la estrategia oficial de intervención cambiaria en un escenario donde la estabilidad del tipo de cambio constituye una prioridad. El seguimiento de estos ingresos permite proyectar el margen de maniobra del Banco Central para sostener el ritmo de compras en el mercado mayorista y atender la demanda de importadores.

Previo al anuncio de la “Fase 4″ del programa económico, en el equipo económico había malestar con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por la salida al mercado internacional. “Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó el ministro Caputo con tono crítico meses atrás. Pero ahora ese malestar no parece estar -o no se manifiesta públicamente- ya que las emisiones cuenta con el aval de Hacienda.

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