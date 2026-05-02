El Gobierno espera desembolsos del FMI y la liquidación de exportaciones para recomponer reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia las garantías para solicitar préstamos internacionales para afrontar vencimientos de deuda (Foto: Reuters)

A pesar de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compras en el mercado de cambios el jueves con USD 207 millones, el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 800 millones significó un golpe directo a las reservas internacionales, que cerraron la semana en USD 44.483 millones. Esta situación instala interrogantes sobre el futuro inmediato ante los vencimientos que restan en el año con el organismo internacional y el nivel de adquisiciones y acumulación de divisas que pueda alcanzar la entidad que preside Santiago Bausili.

Según fuentes consultadas por Infobae, la caída semanal en las reservas respondió tanto a la operación para afrontar el compromiso con el FMI como a la variación en la cotización de activos que integran el balance del BCRA, lo que terminó por neutralizar el efecto positivo que generaron las compras diarias de dólares.

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En cuanto al calendario de pagos, la consultora Analytica precisó que, tras el pago de mayo, el equipo económico enfrentará en lo que resta del año una serie de vencimientos con el organismo internacional:

26 de agosto habrá un vencimiento de USD 777 millones en concepto de intereses,

26 de septiembre cubrir USD 800 millones por devolución del capital,

26 de noviembre otros USD 772 millones en intereses y,

26 de diciembre, USD 342 millones capital.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron al cierre de abril a USD 44.483 millones (Foto: Reuters)

Claudio Caprarulo, economista de la consultora Analytica, dijo a Infobae: “No es un monto marginal y hay que considerar que la mayor parte cae en la segunda mitad del año, por eso la clave está en el volumen de dólares que logre acumular el BCRA en los meses previos cuando se da la mayor liquidación del agro. Más allá de si consigue nuevas fuentes de financiamiento”.

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Para Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum Finanzas los pagos pendientes no presentan un desafío relevante para la estrategia oficial. “Este año restan alrededor de USD 2.000 millones sólo de intereses y vencimientos de capital con el FMI. No tienen mucho impacto porque en principio luego de la revisión habría desembolso para pagar por lo menos la mitad de eso”, expresó.

El Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, al tiempo que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados (Baer)

El economista subrayó que el Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, al tiempo que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados. Según Baer, estas herramientas permiten mirar el segundo semestre con menor tensión financiera, sin prever dificultades para los compromisos previstos en julio ni en enero de 2027.

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Esta semana, por medio de la licitación del Bonar 2027 y 2028, la Secretaría de Finanzas pudo hacerse de USD 848 millones que van a sumar a los depósitos del Tesoro en el BCRA, se espera que el nivel ascienda a cerca de USD 1.400 millones. Si bien se trató de una adjudicación exitosa en términos generales, en donde se pasó el test de la ampliación del monto (de USD 250 millones a USD 350 millones), se generó ruido en la segunda subasta, donde solo se pudieron colocar USD 48 millones en el AO28. Además de eso, la duda del mercado está en si el equipo económico logrará mantener estos dólares.

El desembolso pendiente

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que esperan reponer los dólares utilizados para la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos a través del desembolso pendiente del FMI de USD 1.000 millones. Este giro, que esperan que se concrete durante mayo, permitiría recomponer parte de las reservas del BCRA, que se vieron afectadas por la necesidad de cumplir con el pago al organismo internacional.

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En Economía esperan que el desembolso pendiente de USD 1.000 millones del FMI impacte en mayo en las reservas del Banco Central (Foto: Reuters)

Las reservas internacionales brutas del Banco Central, que al jueves se ubicaron en 44.483 millones de dólares, reflejaron la complejidad del escenario. La combinación entre la necesidad de cumplir con los compromisos externos y la dinámica de acumulación de divisas coloca bajo la lupa la capacidad del BCRA para sostener un flujo positivo en los próximos meses.

En este contexto, el Gobierno apuesta a que el próximo giro del FMI por USD 1.000 millones impacte favorablemente en las reservas del BCRA, tal como anticiparon fuentes oficiales a Infobae.

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El acuerdo de garantías con multilaterales y la posibilidad de que parte de los intereses se cubran con nuevos desembolsos actúan como colchón para la gestión de los pagos previstos en el segundo semestre. La estrategia de recomposición de reservas se apoya también en la expectativa de que la liquidación del agro aporte el caudal necesario de divisas para afrontar los vencimientos sin sobresaltos.

El acuerdo de garantías con multilaterales y la posibilidad de que parte de los intereses se cubran con nuevos desembolsos actúan como colchón para la gestión de los pagos previstos en el segundo semestre

En el BCRA siguen con atención que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses. A la que se sumarán los USD 650 millones que logró colocar Chubut.

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Un informe de la consultora Invecq destaca: “En abril, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”.