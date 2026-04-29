Economía

Para el presidente del BCRA, los bancos dieron “una ola de créditos a ciegas” y el pico de la morosidad ya pasó

Santiago Bausili estimó que la creciente irregularidad en los préstamos bancarios tuvo su nivel más alto en febrero y desde entonces comenzó a reducirse

Guardar
Santiago Bausili - Federico Furiase
Santiago Bausili, presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que “los bancos ya vieron el pico de la morosidad, por lo que el sistema financiero se está saneando. Hay indicios alentadores en los datos de marzo y abril de que el impacto de la mora está perdiendo peso”.

El titular del BCRA habló en la apertura de la segunda jornada del Congreso Económico Argentino que se celebra en el marco de ExpoEFI 2026. Y reafirmó entre los presente la idea de que la elevada mora del crédito bancario, la más alta en dos décadas, deberá reducirse en base a los propios movimientos del mercado, sin que exista en marcha ninguna medida del Banco Central para mitigar ese escenario.

PUBLICIDAD

Bausili destacó que en 2024 y 2025, tras muchos años con niveles de créditos muy bajos, tanto los bancos como los tomadores de crédito tuvieron que acostumbrarse a un nuevo escenario para los bancos, “que están abandonando lo transaccional y vuelven a prestar”.

En ese contexto, señaló, “los bancos tuvieron que reconstruir sus sitemas de scoring y hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero”. En virtud de eso, “si no hay crédito, no hay mora; cuando volvió el crédito, apareció la mora”.

PUBLICIDAD

En el proceso de reiniciar la actividad crediticia, “ambas partes, los deudores y los acreedores, tuvieron que volve a aprender a dar y pedir créditos. Para el deudor, la inflación se ocubpaba de las últimas cuotas del crédito en pesos. Ya no más. Los bancos tuvieron que reconstruir la historia crediticia de sus clientes”, señaló Bausili.

“Ese proceso de aprendizaje enfrentó el shock de la tasa de interés del año pasado que exacerbó el desafío”, agregó.

Sobre la inflación

Bausili admitió que el 3,4% de Indice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en marzo fue “más de lo deseado y que, a nivel general, podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual”.

“Esto es temporario. Hubo un salto de precios como consecuencia de la caída en la demanda de dinero del año pasado, combinado con algunos cambios en precios relativos. Las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia delante”, dijo el titular del BCRA.

Auguró que “a medida que el impacto de los cambios en precios relativos se disipe, retomaremos el sendero desinflacionario. Las expectativas del sector privado no se alteraron. El REM y los breakevens de inflación apuntan a una convergencia gradual desinflacionaria a medida que avanza el año”.

“El punto de llegada es el mismo. Las medidas de inflación subyacente y las observaciones de alta frecuencia nos validan esta posición”, dijo Bausili.

Bausili consideró “un hito para una economía tan bimonetaria como la nuestra” el hecho de que las modificaciones que pesaron sobre el esquema cambiario, con la salida del cepo, la flotación entre bandas, las elecciones y un shock geopolítico, “no tuvieron impacto sobre los precios de los bienes”.

Más allá de esos pronósticos alentadores sobre el reinicio del sendero desinflacionario, el presidente del Central marcó las dificultades que enfrentó la economía.

“El shock del año pasado trajo un costo. La incertidumbre hizo que se postergaran decisiones de inversión y decisiones de consumo, impactando negativamente en el nivel de actividad”, dijo Bausili. Y atribuyó la suba de las tasas de interés a que, en un esquema monetario basado en el control de las cantidades de dinero, era esperable que aumentara la volatilidad.

Estos movimientos impactaron sobre los costos de producción y “las coberturas financieras son un costo adicional para la economía, que debe pagarse, sobre todo, cuando el escenario que se buscaba cubrir no se materializó”.

“La fortaleza de los fundamentos, principalmente el orden fiscal y monetario, permite que la absorción de esos costos sea rápida y ordenada”, afirmó Bausili.

Temas Relacionados

Santiago BausiliBanco CentralExpoEFI 2026últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en mayo, según el último acuerdo paritario

El sector tendrá un aumento escalonado a partir del mes próximo y el pago de una suma fija

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en mayo, según el último acuerdo paritario

El rial iraní se hunde a mínimos históricos mientras el petróleo escala por la parálisis diplomática entre Washington y Teherán

El tipo de cambio alcanzó los 1,8 millones de riales por dólar en medio del bloqueo naval de Estados Unidos que ha paralizado las exportaciones. La caída de la moneda nacional dispara los precios de alimentos básicos y provoca despidos masivos en las industrias del régimen

El rial iraní se hunde a mínimos históricos mientras el petróleo escala por la parálisis diplomática entre Washington y Teherán

Herencias: ¿quién no conoce una familia que se rompió cuando alguien murió?

Las sucesiones conflictivas rara vez empiezan con la muerte. En la mayoría de los casos, el problema se gestó durante años de silencios, promesas informales y decisiones que nadie quiso hablar a tiempo

Herencias: ¿quién no conoce una familia que se rompió cuando alguien murió?

Colectivos, subtes y peajes tendrán aumento en mayo: los nuevos valores

La actualización tarifaria impactará en todo el AMBA con subas promedio del 5,4%. El boleto mínimo de colectivo en CABA superará los $750

Colectivos, subtes y peajes tendrán aumento en mayo: los nuevos valores

Las pretensiones salariales de los argentinos se ubicaron por debajo de la inflación por primera vez en dos años

El sueldo pretendido del primer trimestre quedó por debajo del índice de precios minoristas, según un estudio privado. Las diferencias por seniority, rubro y género muestran una amplia dispersión en los ingresos esperado

Las pretensiones salariales de los argentinos se ubicaron por debajo de la inflación por primera vez en dos años
DEPORTES
Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Ecuador: encontraron muerto a un ex futbolista en un auto tras una reunión con tres mujeres

El fiscal general de California alerta sobre riesgo de fraude en entradas para Juegos Olímpicos LA28

Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Miami

Gerrard habló sin filtros sobre Salah y Slot: “Nadie quiere que la historia termine bajo una nube”

TELESHOW
La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Tiene 19 años, es modelo y descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría si fuese famosa

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: nuevo presidente de YPFB pidió a funcionarios de la empresa poner sus cargos a disposición

Bolivia: nuevo presidente de YPFB pidió a funcionarios de la empresa poner sus cargos a disposición

Escándalo en Italia: el indulto a la organizadora de las fiestas “bunga bunga” de Berlusconi destapa una adopción opaca en Uruguay

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

Estados Unidos entrega equipo satelital a Honduras para combatir el narcotráfico

Panamá apunta a cerrar 2026 con déficit de 3.5% del PIB, afirma ministro de Economía