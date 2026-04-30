Cuántos empleos prometen generar los proyectos aprobados del RIGI y qué podría pasar con los que están en evaluación

Los 12 proyectos aprobados del RIGI generarían más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Durante la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue consultado sobre el impacto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en el mercado laboral. Para responder, el funcionario presentó un detalle del empleo directo e indirecto que promete generar cada proyecto presentado por el sector privado.

En este sentido, lo primero a tener en cuenta es que hasta el momento se han aprobado 12 iniciativas, una cuenta con recomendación de aprobación por parte del Comité Evaluador de Proyectos y otras 21 están en proceso de evaluación.

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Según informó el Gobierno, las 12 inversiones ya aprobadas generarán en forma conjunta 34.860 empleos, entre trabajos directos e indirectos. Si se suma a Diablillos, el proyecto minero de Pacific Rim Mining que fue preaprobado, la cifra total llega a 36.873 empleos.

Lo que no aclaró Adorni, es cuántos de esos puestos de trabajo corresponden a la etapa de construcción y cuántos a la fase de operación. Tampoco se indicó el tiempo de permanencia esperado en cada caso.

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Las iniciativas más demandantes de empleo

Entre los 12 proyectos que ya forman parte del RIGI, hay tres que se destacan por su potencial impacto en el mercado laboral. El más intensivo en mano de obra es el que corresponden a la Terminal Multipropósito Timbúes, que se construirá en la provincia de Santa Fe con una inversión de USD 277 millones. Esa iniciativa promete generar 9.700 puestos de trabajo en total, entre la construcción y la operación.

La minería es la actividad que más empleos podría generar en el marco del RIGI. (Freepik)

Un poco más atrás figura el Proyecto Los Azules, de Andes Corporación Minera S.A., que demandará un desembolso de USD 2.672 millones en San Juan. En ese caso, la cifra estimada de empleos directos e indirectos es de 7.391 en total.

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El podio se completa con Nuevo Gualcamayo, de Minas Argentinas Sucursal Dedicada. A través de una inversión de USD 665 millones se generarán 4.500 empleos.

Se puede mencionar también el caso del Proyecto Siderúrgico Argentino de Sidersa, en Buenos Aires. Esa iniciativa generará 3.800 empleos entre todas su etapas y demandará un inversión de USD 286 millones.

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En tanto, Vaca Muerta Oil Sur, el proyecto de VMOS S.A. en Río Negro, promete emplear a 3.108 personas y generar inversiones por USD 2.900 millones.

Entre los cinco proyectos mencionados sumarían a 28.499 trabajadores, el 81% del total estimado para las propuestas ya aprobadas.

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¿Y si se aprobara todo?

El hecho de que existan 22 proyectos en evaluación (incluyendo Diablillos) no implica necesariamente que se vayan a aprobar. De hecho, ya hay un antecedente de rechazo (una iniciativa de la minera china Ganfeng Lithium).

El gráfico muestra la distribución de los proyectos RIGI aprobados y en evaluación por provincia, con San Juan y Neuquén a la cabeza en miles de millones de dólares a abril de 2026.

No obstante, resulta interesante analizar cuántos puestos de trabajo se podrían generar si todas las iniciativas ingresaran finalmente al RIGI. De acuerdo al detalle presentado por Adorni en el informe de gestión, los 34 proyectos (entre aprobados y en evaluación) podrían producir un total de 144.737 empleos formales a nivel país. Una vez más, no se aclara cuánto serían temporales y cuántos serían permanentes.

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Entre las iniciativas que están siendo evaluadas, hay algunas que llaman la atención por su potencial demanda de trabajadores. El caso más significativo es el de Vicuña, que desarrollaría la empresa con el mismo nombre en San Juan. Según lo informado, la inversión sería de USD 9.712 millones y demandaría el trabajo de 31.700 personas.

En la misma provincia, se realizaría El Pachón. La empresa Giencore Pachón S.A. promete una inversión de USD 11.600 millones y la contratación de 12.350 trabajadores.

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Otra iniciativa minera de mano de obra intensiva sería Agua Rica. La minera que lleva ese nombre, invertiría USD 6.699 millones en Catamarca y contrataría a 8.200 empleados entre la construcción y la etapa operativa.

Cuánto dinero hay en juego y a dónde iría

De acuerdo a la información difundida por Nación, hasta el presente mes de abril se han aprobado proyectos por el equivalente a USD 27.300 millones. Hay otros USD 72 mil millones que se encuentran en evaluación, por lo que la inversión total conjunta de las empresas llegaría a 99.300 millones de dólares.

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La consultora Econométrica resumió el estado de situación de cada provincia en el marco del RIGI. Por el momento, la jurisdicción que más inversiones recibirá a través del régimen de incentivos es Río Negro, que reúne iniciativas aprobadas por 18.056 millones de dólares.

Por su parte, la provincia que más inversiones recibiría si se aprobaran todas las propuestas sería San Juan. Las firmas privadas, en su mayoría del sector minero, buscan invertir USD 30.300 millones en la provincia cuyana. Algo más atrás aparece Neuquén, con USD 24.000 millones potenciales, pero sin ninguna iniciativa confirmada por el momento.

El cuarto y quinto lugar lo ocupan Catamarca y Salta, con proyectos de inversión por USD 9.800 y USD 8.400 millones respectivamente.