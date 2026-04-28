Política

Javier Milei: “Lo peor ya pasó a pesar del ataque de la política que no se pudo llevar puesto el programa”

En la Fundación Libertad, el Presidente repudió “el intento de asesinato” contra Donald Trump y lo vinculó a la Izquerida. Luego hizo una fuerte defensa a su plan económico, dijo que la inflación bajará y ratificó: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”

Guardar
Milei vinculó el ataque contra Trump a la Izquierda y afirmó: “No aceptan perder la batalla por las ideas”

Javier Milei inició su discurso en la Fundación Libertad repudiendo el ataque contra Donald Trump durante el fin de semana y lo vinculó directamente a la Izquierda.

“Mi más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato sufrido por el presidente Donald Trump. Estamos frente a un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda, en todo el mundo libre que debe ser detenido en sus inicios. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política. No aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas. No son compatibles con la democracia y deben ser castigados con todo el peso de la ley”, afirmó el Presidente.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Los liberales cometimos un grave error luego de la caída del Muro de Berlín de creer que la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural y trasladar la lucha de clases en otro tipo de debate en la sociedad y terminaron tomando la escena. Por eso es tan importante esta fundación para dar la batalla cultural”.

En ese sentido, dijo que por eso instituciones como la Fundación Libertad “están para dar la batalla cultural”. “Los avances que hemos estado haciendo han sido tan grandes que no sólo hemos empezado a ganarles los debates porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que comenzamos a ganarles en las urnas y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problemas en recurrir a la violencia”, aseguró.

PUBLICIDAD

Cena Fundacion Libertad 2026 - Javier Milei
El premio que recibió el Presidente

“Para ellos lo importante es su idea de colectivo. Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario. Tenemos que dejarlos en evidencia. El objetivo de la charla de hoy es mostrar las ideas de la libertad funcionan”, completó al respecto.

Luego, el mandatario comenzo con un repaso de su gestión económica y defendió todos los puntos, además de vincular los malos índices a la política.

“La actividad se frenó en seco y dejó de crecer la economía y dejó de crecer el salario. Si la gente tiene una sensación de frustración en los últimos seis meses no es casualidad, es el efecto de haber destrozado el capital de trabajo. Hoy todo eso se está reconstituyendo, el crédito empezó a crecer nuevamente, en marzo la economía parece haber mostrado los peores números y en abril empieza a mostrar signos de recuperación, se puede ver mirando la recaudación”, comenzó.

Y ratificó el rumbo: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. No vamos a dejar de mirar la evidencia empírica”.

Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa, y que además la gente apoyó en las elecciones. Los datos están mostrando que somos el mejor gobierno de la historia a pesar de que no le guste a la Izquierda. La cantidad de empleo subió. Cayeron los formales y crecieron los informales. La economía creó empleos, son informales, mandamos la ley de modernización laboral para que sean absorbidos”, continuó.

Cena Fundacion Libertad 2026 - Javier Milei
Milei defendió el rumbo económico y lanzó duras críticas a la oposición

Ademas, dijo que “es mentira que se destruyen puestos de trabajo” y que “los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público”. Sobre esto, expresó: “¿Saben al que peor le fue con esta economía en términos reales? A mi, que fui el único que no se subió el sueldo. De hecho, soy el presidente que menos gana en América".

Sobre la generación de empleo en el sector privado, advirtió: “Está prácticamente empatada. Los no registrado vienen ganando por goleada, por eso crece. No les sorprende cómo florece la economía del conocimiento. Ahora se exporta 10 mil millones de dólares cuando antes no se exportaba nada. Es deshonesto omitir el dato de los no registrados cuando son más de la mitad de los que trabajan”.

“No nos dejemos psicopatear por los kukas, no les demos lugar para que vuelvan, no les voy a dejar pasar nada del discurso mentiroso que tienen”, sentenció.

Milei también dijo que el consumo está en un “pico histórico” porque “cambió la forma en que se consume”. Aquí se refirió a las compras en plataformas digitales y nombró a Mercado Libre: “¿Por qué no miran el balance y ven lo que está pasando con otras formas de consumo que están volando? ¿No será que está cambiando la forma de consumo?“.

El otro punto que el jefe de Estado intentó refutar fue el del atraso cambiario: “Es otra mentira. Es el atraso cambiario más loco del mundo, vamos a llegar a 100 mil millones de dólares de exportaciones. El análisis del atraso cambiario mirando sólo el tipo de cambio real es muy precario. Si viene el diluvio universal el ticket del arca se llama dólares. Si hay confianza en la moneda, tiende a apreciarse”.

Y añadió: “Además omiten un pequeño dato: hicimos una corrección de 15 puntos del PBI. Claramente va a generar una moneda más apreciada. Si a eso se suma el RIGI, el shock exportador, el campo, el gas, es obvio que los dólares nos van a salir por las orejas y la moneda se va a apreciar. A los que están pataleando les preguntamos entonces qué hay que hacer".

Noticia en Desarrollo

Temas Relacionados

Javier MileiDonald TrumpFundación LibertadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

El Ministerio de Capital Humano solicitó medidas y que se active un plan de contingencia para recuperar el dictado de las materias. Emiliano Yacobitti cruzó al Ejecutivo y reiteró el reclamo por el financiamiento universitario

El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

Lucas Romero: “La trampa de este Gobierno es que está intentando implementar un cambio económico que requiere de confianza”

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, el director de Synopsis advirtió que la falta de conducción política y las internas abiertas debilitan la credibilidad del Gobierno y complican la posibilidad de sostener las reformas económicas

Lucas Romero: “La trampa de este Gobierno es que está intentando implementar un cambio económico que requiere de confianza”

Martín Yeza, diputado del PRO: “La kriptonita de cualquier ajuste es la corrupción”

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador del PRO remarcó el peligro de la corrupción en medio del ajuste económico y pidió explicaciones claras al gobierno de Javier Milei

Martín Yeza, diputado del PRO: “La kriptonita de cualquier ajuste es la corrupción”

El Gobierno homologó sin cambios la paritaria del Sindicato de Comercio y evitó un nuevo frente gremial

Finalmente, el escenario que parecía tener complicaciones en las últimas semanas se resolvió tras el acuerdo con la Secretaría de Trabajo. Las claves del acuerdo

El Gobierno homologó sin cambios la paritaria del Sindicato de Comercio y evitó un nuevo frente gremial

El gobierno porteño lanzó “IA para todos”, un curso gratuito para aprender a usar herramientas de Inteligencia Artificial

La modalidad es virtual. El material incluye videos explicativos, guías y ejercicios prácticos para que cada usuario los acomode a sus horarios

El gobierno porteño lanzó “IA para todos”, un curso gratuito para aprender a usar herramientas de Inteligencia Artificial
DEPORTES
“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

“Tan normal como ir al mercado”: la peculiar defensa de los acusados en el escándalo de drogas y prostitución vinculado a deportistas

Los detalles de la llamada que reconcilió a Michael Jordan y Charles Barkley tras 14 años: quién fue el mediador

“Me hicieron una trampa”: una ex promesa del Barcelona reveló la broma que le jugaron Messi y Neymar cuando se sumó al plantel

La emoción del padre de Colapinto tras la multitudinaria exhibición: “Franco logró algo que tenía pendiente”

TELESHOW
La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

Zaira Nara y Paula Chaves, cerca de su reconciliación, hablaron de la charla que tuvieron: “Fue lindo para las dos”

La crisis de llanto de Tamara Paganini en Gran Hermano al recordar la muerte de sus hijos: “Eran mellizos”

El desesperado pedido de Verónica Llinás: “Me dejé el celular en un restorán en Puerto Madero y me lo chorearon”

La despedida de Fito Páez y Cecilia Roth a Adolfo Aristarain: las fotos de su último adiós

INFOBAE AMÉRICA

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Estados Unidos pidió a la ONU la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advirtió que las empresas que trabajen con aerolíneas iraníes se arriesgan a sufrir sanciones

Marco Rubio rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Ormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional

Japón creó un panel de expertos para revisar su estrategia de defensa en medio de la escalada de tensiones regionales