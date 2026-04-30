Economía

Estados Unidos sacó a la Argentina de la lista de vigilancia prioritaria de países que no respetan la propiedad intelectual

Tras más de una década bajo observación prioritaria, EE.UU. reconoció los avances del país en materia de protección de propiedad intelectual y lo retiró de la Priority Watch List, aunque reiteró el pedido de reforzar los operativos contra la piratería

Guardar
El presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, antes de la firma del acuerdo comercial entre ambos países.
El presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, antes de la firma del acuerdo comercial entre ambos países.

Por primera vez en más de una década y en el marco del acuerdo comercial, Estados Unidos excluyó a la Argentina de la Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria), la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual, y fue trasladada a la Watch List (Lista de Vigilancia). El país figuraba en la “lista negra” desde hace más de 10 años y acumulaba observaciones durante tres décadas por distorsiones en el comercio provocadas por la falta de respeto a los derechos de autor y patentes.

La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones en febrero de 2026, por el cual el gobierno argentino asumió compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual. El documento oficial de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. destaca que el ARTI “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”. Entre los compromisos, el país se obligó a avanzar en tratados internacionales clave.

PUBLICIDAD

Bajo la perspectiva de la Oficina, la Argentina derogó limitaciones “excesivamente amplias” sobre la materia patentable, las cuales incluían directrices de examen de patentes que rechazaban automáticamente solicitudes para categorías de invenciones farmacéuticas que “son elegibles para patente en otras jurisdicciones y exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una especificación fueran reproducibles y aplicables a escala industrial”.

El informe detalla una serie de medidas adoptadas por el país para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, elabora “informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de retrasos en el proceso de concesión de patentes”. Además, fortalece la aplicación penal mediante “sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas”. El acuerdo prevé también dotar de autoridad de oficio a las agencias fronterizas, establecer un organismo de coordinación para la aplicación de propiedad intelectual y modificar la legislación local para apoyar acciones civiles efectivas, incluso habilitando medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.

PUBLICIDAD

Pablo Quirno - Jamieson Greer - acuerdo comercial Argentina - Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno y su par estadounidense, Jamieson Greer, durante la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos.

En el terreno operativo, el compromiso argentino incluye “aumentar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios”, así como el desarrollo de una estrategia nacional de aplicación para combatir la piratería y la falsificación. El país se comprometió a “recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de PI, aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles cuyos inquilinos vendan productos falsificados o pirateados y promover la cooperación entre los proveedores de servicios de Internet (ISP), titulares de derechos y otras partes interesadas”. Según el texto, se busca también “investigar y perseguir penalmente a los operadores de sitios web radicados en la Argentina dedicados a la piratería comercial de derechos de autor”.

El acuerdo suscripto con Estados Unidos contiene cláusulas nuevas en materia de comercio agroalimentario. La Argentina preservará el acceso al mercado estadounidense para productores de quesos y carnes que emplean nombres comunes, con el fin de que “el acceso al mercado no se restrinja únicamente por el uso de ciertos términos de quesos y carnes”. El país asumió además “compromisos para establecer estándares sólidos de transparencia y equidad en la protección de las indicaciones geográficas (IG) y asegurar que productos estadounidenses puedan seguir usando términos que han sido protegidos injustamente como IG”.

Un cambio central se dio en marzo de 2026, cuando el país derogó “limitaciones excesivamente amplias sobre la materia patentable para patentes farmacéuticas”, entre ellas directrices que “rechazaban automáticamente solicitudes de patente para categorías de invenciones farmacéuticas que sí son patentables en otras jurisdicciones”.

Pese a los avances reconocidos, el reporte advierte que el país “sigue presentando desafíos históricos a las industrias intensivas en PI, incluidas las estadounidenses”. Persisten dificultades en la aplicación de derechos de propiedad intelectual tanto en mercados físicos como en línea. El informe identifica otra vez a “La Salada y Barrio Once en Buenos Aires” como mercados notorios, mientras que las plataformas digitales asociadas con esos centros continúan distribuyendo productos falsificados y pirateados. En 2025, una orden judicial habilitó 60 operativos simultáneos en La Salada y zonas cercanas, con múltiples detenciones, pero la policía local “generalmente no actúa de oficio y los procesos pueden estancarse en excesivas formalidades”.

Reapertura Feria de La Salada
Estados Unidos alienta a la Argentina a aplicar medidas para limitar la venta de productos ilegales en ferias como La Salada u el barrio porteño de Once.

Sobre la piratería digital, el documento resalta que “una operación conjunta de la Unidad de Ciberdelitos de la Fiscalía Provincial de Buenos Aires y la Policía Federal desmanteló un prominente servicio ilegal de IPTV llamado Magis TV Pro, con cuatro arrestos y una condena”. No obstante, la piratería en línea sigue creciendo y “la aplicación de PI en línea en la Argentina consiste principalmente en que los titulares de derechos intentan convencer a los ISP argentinos para que eliminen contenidos infractores u obtener medidas cautelares en procesos civiles, ambos procedimientos lentos y con eficacia limitada”.

Entre las recomendaciones, Estados Unidos alienta a la Argentina a “aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles y fortalecer la aplicación contra la venta de bienes infractores” en mercados como La Salada y Barrio Once, así como a modificar la ley de marcas para aumentar las sanciones penales por falsificación cometida por redes criminales.

En relación a las patentes, el reporte advierte sobre “limitaciones para la patentabilidad de innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales que difieren del estándar de muchos otros países” y sobre la falta de protección para datos de prueba en sectores agrícola y farmacéutico. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) informó una reducción en el atraso de solicitudes de patentes, aunque aún persisten demoras promedio de seis a siete años.

En materia de indicaciones geográficas, Washington insta a Buenos Aires a “garantizar transparencia y debido proceso en su protección y asegurar que la concesión de IG no prive a las partes interesadas del uso de nombres comunes”, especialmente en el contexto del acuerdo comercial Unión Europea-MERCOSUR.

Estados Unidos estableció que monitoreará la implementación de los compromisos asumidos por la Argentina y continuará el diálogo a través del Foro de Innovación y Creatividad bilateral creado bajo el acuerdo TIFA.

Temas Relacionados

Estados UnidosArgentinaPropiedad intelectualAcuerdo comercialWatch ListÚltimas noticiasPirateríaLa SaladaOnce

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Te transferí por error”: cómo es la estafa triangular en la que piden que devuelvas dinero y te hacen cómplice de un delito

El Ministerio de Seguridad bonaerense alertó por la aparición de un nuevo fraude virtual que puede complicar la situación legal de la víctima. Cómo evitar caer en el engaño

“Te transferí por error”: cómo es la estafa triangular en la que piden que devuelvas dinero y te hacen cómplice de un delito

El dólar perdió más de 4% en el primer cuatrimestre y cerró debajo de los 1.400 pesos

La divisa bajó por tercer día seguido en la plaza mayorista y quedó a $1.391. Al público en el Banco Nación cedió a $1.410 para la venta

El dólar perdió más de 4% en el primer cuatrimestre y cerró debajo de los 1.400 pesos

El proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno entró al RIGI: de cuánto será la inversión y qué implicará la obra

El Comité Evaluador aprobó una iniciativa clave para reforzar el abastecimiento de energía y aumentar el caudal disponible para usuarios residenciales, industriales y generación eléctrica mediante un esquema de financiamiento privado

El proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno entró al RIGI: de cuánto será la inversión y qué implicará la obra

Conflicto por los colectivos en AMBA: el Gobierno girará $ 56.000 millones a las empresas y evalúa aumentar el boleto

La Secretaría de Transporte va a realizar una transferencia este jueves que se sumará a un pago por $ 30.000 millones que ya realizó la provincia de Buenos Aires. La deuda que resta y qué se espera para mitad de mayo

Conflicto por los colectivos en AMBA: el Gobierno girará $ 56.000 millones a las empresas y evalúa aumentar el boleto

Por el acuerdo UE-Mercosur, las inversiones en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, según un informe privado

Las proyecciones también indican que hacia 2030 las exportaciones podrían duplicarse. El acuerdo comercial entre ambos bloques supone el acceso a un mercado de 450 millones de personas

Por el acuerdo UE-Mercosur, las inversiones en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, según un informe privado
DEPORTES
Román Burruchaga avanzó a cuartos en Cagliari tras una dura batalla y es el único argentino en carrera

Román Burruchaga avanzó a cuartos en Cagliari tras una dura batalla y es el único argentino en carrera

Colapinto palpitó el Gran Premio de Miami y dio detalles sobre su encuentro con Messi

El desafío de golf entre Colapinto y Gasly en la previa al GP de Miami de Fórmula 1: “Creo que soy bastante malo”

Dominó el béisbol por dos décadas, conquistó 7 Series Mundiales y se convirtió en pionero de la quimioterapia: la historia de Babe Ruth

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

Wanda Nara mostró la intimidad de su relación con Martín Migueles a la distancia

Gonzalo Heredia enfrentó los rumores de separación de Brenda Gandini: “Me escribió mi viejo preguntándome si era cierto”

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Nicaragua disuelve la personalidad jurídica de 12 organizaciones sin fines de lucro

El gobierno de Nicaragua disuelve la personalidad jurídica de 12 organizaciones sin fines de lucro

Estudios del tren Panamá-Frontera estarán listos en junio, confirma secretaría del ferrocarril

Renunció el jurado de la Bienal de Venecia tras la polémica por la participación rusa

Los principales atractivos de Guatemala consolidan su vocación como destino turístico internacional

La policía de Guatemala entrega a ciudadano salvadoreño acusado de extorsión