Aumenta el gas: aprobaron los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de mayo

Aprobaron los nuevos cuadros tarifarios para el gas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mes de mayo, los bolsillos de los usuarios sufrirán un nuevo golpe, con el aumento de las boletas de gas. Esta madrugada el Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de este viernes.

Los nuevos valores quedaron establecidos mediante la publicación de las resoluciones 463/2026 y 466/2026, publicadas hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, los usuarios residenciales y comerciales verán reflejados en sus facturas los valores establecidos.

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El ajuste tarifario contempla la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), que será trasladado a los usuarios finales según lo dispuesto por la Secretaría de Energía. Este precio, calculado en dólares estadounidenses por millón de BTU y convertido al tipo de cambio promedio del Banco de la Nación Argentina, busca unificar el valor del gas en todo el sistema de transporte y distribución. Además, la resolución establece que la facturación deberá incluir, en los casos que corresponda, las bonificaciones previstas en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a proteger a los hogares vulnerables.

Las nuevas tarifas se enmarcan en la profunda reconfiguración del sistema de transporte de gas natural impulsada por la Secretaría de Energía. Esta normativa ordenó la reasignación de capacidades de transporte y la definición de rutas específicas para cada licenciataria, incluidas nuevas reglas para la asignación de capacidad disponible. El objetivo declarado es garantizar la seguridad de abastecimiento, la eficiencia operativa y la equidad en el acceso al servicio.

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Las boletas de gas sufrirán un nuevo aumento en el mes de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas obligadas a suscribir los contratos de transporte conforme los lineamientos oficiales en un plazo de diez días hábiles administrativos. El incumplimiento de esta obligación habilita a la autoridad regulatoria a iniciar un procedimiento sancionatorio, lo que podría acarrear consecuencias sobre la seguridad del suministro para los usuarios del área licenciada.

El nuevo esquema tarifario aprobado contempla diversos componentes: la actualización dispuesta por la revisión quinquenal de tarifas efectuada en 2025, la variación mensual de índices económicos, y el reconocimiento de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), un mecanismo que permite ajustar las tarifas en función de las diferencias entre precios estimados y reales del gas adquirido y vendido por la distribuidora.

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El Precio Anual Uniforme (PAU), central en la estructura tarifaria, se aplica a todos los contratos y acuerdos de abastecimiento vigentes en el marco del Plan Gas.Ar. De igual forma, este precio no aplicará sobre los beneficiarios del SEF, régimen que mantiene los bloques de consumo base y otorga bonificaciones automáticas a los hogares vulnerables.

Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026

La aprobación de los cuadros tarifarios representa un paso clave en la modernización y ordenamiento del sector energético, en un contexto de emergencia y transición regulatoria. La medida busca equilibrar la sustentabilidad económica del sistema, la protección de los usuarios vulnerables y la transparencia en la gestión de los servicios públicos.

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En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir del 1° de mayo de 2026, los usuarios deberán pagar los nuevos valores establecidos en los cuadros tarifarios oficiales, que definen cargos fijos y variables según la categoría y la zona de prestación.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, los usuarios residenciales sin subsidios afrontarán cargos fijos mensuales que dependen del consumo anual. En los segmentos de mayor demanda (R4), el cargo por consumo asciende a $426,68 por metro cúbico en Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en provincia de Buenos Aires, mientras que para el resto de los usuarios residenciales la tarifa se establece en $281,33 por metro cúbico en ambas jurisdicciones.

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Los valores del cargo fijo mensual también varían de acuerdo a la categoría: en la escala R1, los usuarios abonan $3.976,22 en la ciudad y $4.591,88 en la provincia, y en la categoría R4, el importe sube a $94.995,74 en la Capital Federal y a $51.624,44 en territorio bonaerense. Las categorías intermedias presentan incrementos progresivos entre ambos extremos.