Economía

Plazo fijo: cuánto hay que depositar en cada banco para ganar $300.000 por mes

Elegir una entidad por sobre otra, puede significar una diferencia de $10 millones en el monto que se debe depositar. Qué tasa ofrece cada entidad financiera

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Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
Las entidades de menor envergadura y las plataformas digitales lideran la tabla de tasas de interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los bancos han bajado las tasas de interés para los plazos fijos en las últimas semanas, el instrumento sigue siendo demandado por los ahorristas que buscan generar un rendimiento mensual que complemente sus ingresos. Ahora bien, al momento de elegir una entidad financiera para invertir se debe hacer una selección muy cuidadosa, teniendo en cuenta que existe una brecha de hasta 10 puntos porcentuales en las tasas que ofrece cada banco.

Hoy, las tasas nominales anuales arrancan en un 15% y llegan hasta el 25% en las opciones más agresivas. Esta diferencia no es menor para el bolsillo del ahorrista, ya que, dependiendo de la entidad elegida, el capital que se necesita dejar inmovilizado para generar un rendimiento de $300 mil al mes puede variar en casi diez millones de pesos.

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La oferta del mercado

Dentro del grupo de las entidades financieras consideradas principales por su volumen de depósitos y presencia territorial, los requerimientos de inversión muestran una brecha marcada. El Banco de la Provincia de Buenos Aires se posiciona como una de las opciones con mayor rendimiento dentro de este segmento, ofreciendo una tasa de interés del 21,50 por ciento. Para un ahorrista que utiliza esta plataforma, el monto necesario para percibir $300.000 mensuales se sitúa en $16.976.744. En contrapartida, Santander Argentina presenta la tasa más baja de este grupo, con un 15% anual, lo que eleva el capital inicial necesario a $24.333.333 para obtener el mismo resultado monetario al finalizar el período de colocación.

El Banco Nación, la principal entidad pública del país, mantiene una tasa de interés del 18,50%. Bajo estas condiciones, un depósito de $19.729.730 permite alcanzar el rendimiento mensual buscado por el inversor. Por su parte, el Banco Galicia establece su tasa en 18,25%, lo que deriva en una inversión exacta de $20.000.000 para generar los $300.000 de interés.

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El Banco Central publica diariamente la Tasa Nominal Anual que ofrece cada banco por plazos fijos a 30 días. (Reuters)
El Banco Central publica diariamente la Tasa Nominal Anual que ofrece cada banco por plazos fijos a 30 días. (Reuters)

Otras entidades de relevancia como el Banco Macro y el BBVA Argentina ofrecen rendimientos similares, con tasas del 19% y 18,75% respectivamente. En el caso de la entidad de capitales privados nacionales, el desembolso debe ser de $19.210.526, mientras que en la institución de origen español se requieren 19.466.667 pesos.

La oferta en el sector de la banca privada se completa con los valores del ICBC, que con una tasa del 18,80% exige un capital de $19.414.894, y el Banco Ciudad, donde la tasa del 18% implica una colocación inicial de 20.277.778 pesos. El banco Credicoop, por su parte, registra una tasa de interés del 17,50%, lo que sitúa el umbral de inversión para la renta de $300.000 en los 20.857.143 pesos. Estas cifras reflejan cómo pequeñas variaciones en los puntos básicos de la tasa nominal anual impactan de forma directa en el esfuerzo de ahorro previo que debe realizar el contribuyente para sostener un ingreso mensual determinado a través de este instrumento de renta fija.

Qué tasas ofrecen las demás entidades

Al observar el segmento de otras entidades financieras, donde suelen aparecer tasas más competitivas para captar depósitos, se encuentran los montos necesarios de inversión más bajos del sistema. Las tasas máximas registradas alcanzan el 25% anual en entidades como Banco Voii, Reba y Crédito Regional Compañía Financiera. En estos tres casos, la mayor rentabilidad ofrecida permite reducir el capital necesario a $14.600.000, siendo esta la cifra mínima requerida en el mercado actual para lograr el objetivo de los $300.000 por mes. Esta diferencia de tasa respecto a los bancos de mayor envergadura permite que un inversor logre la misma renta mensual con casi diez millones de pesos menos que en la entidad con la tasa más baja del mercado.

Otras instituciones que se ubican en la parte alta de la tabla de rendimientos son Banco Meridian, con una tasa del 24,50% y un capital necesario de $14.897.959, y tanto Bibank como Banco Masventas, que con un 24% de interés anual requieren una inversión de $15.208.333. En una escala intermedia de este segmento se ubican el Banco CMF, con una tasa del 23,25% que demanda $15.698.925, y el Banco Bica, cuya tasa del 23% establece el monto inicial en 15.869.565 pesos.

El relevamiento también incluye entidades con una presencia regional marcada o especializadas en nichos específicos. El Banco de Comercio, por ejemplo presenta una tasa del 21,00%, requiriendo una inversión de $17.380.952, valor que se repite en el Banco Mariva y en el Banco Provincia de Tierra del Fuego, ya que comparten el mismo nivel de interés. El Bancor, por su parte, ofrece un 20,75% anual, lo que sitúa el capital necesario en $17.590.361, mientras que el Banco del Chubut, con una tasa del 20,50%, demanda un depósito de $17.804.878 para cumplir con la meta de renta mensual planteada.

La estabilidad de estas tasas es monitoreada diariamente por los ahorristas en un contexto donde el plazo fijo sigue siendo uno de los instrumentos más utilizados para intentar preservar el valor de los excedentes en pesos. La dispersión de tasas confirma que la rentabilidad de la inversión depende exclusivamente de la política comercial de cada entidad. La elección entre un banco u otro no solo está determinada por la confianza o la operatividad, sino fundamentalmente por la capacidad de cada institución de ofrecer un retorno que minimice el capital que el inversor debe mantener bloqueado durante el plazo de treinta días que exige la normativa vigente para esta modalidad de ahorro.

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