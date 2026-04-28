Economía

Caputo aseguró que “la inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”

El ministro de Economía expuso en la apertura de ExpoEfi. Admitió que el dato de actividad de febrero fue malo pero dijo que la economía venía creciendo “con números récord”

Guardar
Atlantic Council 2026 - Luis Toto Caputo
Luis Caputo, ministro de Economía (Jaime Olivos)

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”, afirmó Luis Caputo. El ministro de Economía disertó en la apertura del Congreso Económico Argentino que se lleva a cabo en el marco de ExpoEfi 2026.

“Estamos en récord de exportaciones. El agro está en un boom de 160 millones de toneladas. Eso no es casualidad es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”, agregó.

PUBLICIDAD

Caputo estimó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de 350.000 millones de superávit. No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando".

Con respecto a la inflación, Caputo señaló que la baja de interés en pesos “es lo que nos hace ser optimistas” sobre el proceso de desinflación, a pesar del dato de 3,4% que el Indec informó en marzo.

PUBLICIDAD

“Normalmente, cuando el tipo de cambio sube y la tasa de interés baja, hay inflación. Hubo una baja fuerte de la tasa de interés y todos los días el BCRA tiene que comprar dolares para que el peso no se aprecie más. Eso quiere decir que el proceso de desinflación se va a retomar. La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, afirmó Caputo.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Luis CaputoinflaciónExpoEfiúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP a partir de mayo tras la crisis energética mundial

La decisión remodela el panorama de los productores debido al conflicto con Irán y el tránsito vulnerable del petróleo por el paso de Ormuz, así como la volatilidad en los precios

Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP a partir de mayo tras la crisis energética mundial

La industria petrolera de Irán al borde del colapso: almacena crudo en tanques abandonados y busca enviarlo por tren a China

El bloqueo naval de Estados Unidos redujo las exportaciones iraníes de dos millones de barriles diarios a menos de 600.000. Analistas advierten que el país podría quedarse sin capacidad de acopio en menos de dos semanas

La industria petrolera de Irán al borde del colapso: almacena crudo en tanques abandonados y busca enviarlo por tren a China

El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 en respuesta a los dichos de Sturzenegger: qué pasará con los vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza, en medio de los recortes en el organismo

El Servicio Meteorológico hará un paro el jueves 30 en respuesta a los dichos de Sturzenegger: qué pasará con los vuelos

Fraudes millonarios y ahorrantes en la calle: escándalos financieros que han marcado El Salvador en los últimos 30 años

Los casos más emblemáticos desencadenaron crisis bancarias, capturas de figuras clave y reclamos masivos por ahorros perdidos

Fraudes millonarios y ahorrantes en la calle: escándalos financieros que han marcado El Salvador en los últimos 30 años

Miami ya no promete, decide quién gana: tecnología, poder y desigualdad en la nueva arquitectura del mercado global

Las decisiones sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y finanzas se consolidan en nuevas estructuras donde participan Estado y mercado, generando diferencias de acceso que transforman la distribución de oportunidades y recursos en el escenario global

Miami ya no promete, decide quién gana: tecnología, poder y desigualdad en la nueva arquitectura del mercado global
DEPORTES
PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

Oscar Piastri describió cómo es el vínculo con Lando Norris: “Hay respeto, pero no una amistad genuina”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la multitudinaria exhibición de Franco Colapinto: “Un mensaje a la Fórmula 1″

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Mario Pergolini sorprendió a Eleonora Wexler con un video inédito de su infancia: “¡Qué chiquita que era!”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

INFOBAE AMÉRICA

El regreso de un prodigioso: el último poemario de Miguel Hernández se reedita en una nueva versión

El regreso de un prodigioso: el último poemario de Miguel Hernández se reedita en una nueva versión

La industria petrolera de Irán al borde del colapso: almacena crudo en tanques abandonados y busca enviarlo por tren a China

Tormentas severas amenazan a casi 50 millones de personas con tornados, granizo gigante y 300.000 hogares sin electricidad

Imputaron a “Betito Suárez”, jefe narco de Uruguay, por lavado de activos

El camino a la corona de diamante: El Salvador inicia la búsqueda de su representante para Miss Universo 2026