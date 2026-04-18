Economía

El BCRA superó el 60% de la meta de compra de dólares para 2026 y espera un mayor flujo de divisas de dos sectores clave

La autoridad monetaria ya adquirió más de USD 6.000 millones en lo que va del año. Para el Gobierno, la “diversificación” de la economía podría mejorar el ingreso de dólares

Guardar
El BCRA compró más de USD 6.000 millones en lo que va de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA compró más de USD 6.000 millones en lo que va de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

Con el objetivo de acumular reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró la compra de dólares y ya sumó más de USD 6.000 millones en 2026, lo que implica el 60% de la meta fijada para todo el año. En un contexto de estabilidad cambiaria, el comienzo de la cosecha gruesa prolongaría la racha compradora de la autoridad monetaria.

El BCRA hilvanó 69 jornadas consecutivas comprando divisas tanto en el mercado oficial como mediante transacciones directas con empresas y organismos. Desde que se puso en marcha el nuevo esquema monetario en enero, el Central lleva adquiridos USD 6.020 millones, superando con amplitud la mitad de la meta anual establecida para este año.

Durante abril, el ritmo de compra de divisas se incrementó respecto a los meses anteriores. Solo en la última semana, la institución adquirió USD 595 millones y el total de abril asciende a 1.634 millones de dólares. En caso de continuar con esta dinámica, sería el mejor mes en términos de adquisiciones en lo que va del año.

Las proyecciones oficiales apuntan a que el saldo neto de compras podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en 2026, según la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que estos elementos serán clave para determinar el resultado final.

Acumulación a cuentagotas

Hasta el momento, el Central alcanzó el 60% del objetivo anual de acumulación, aunque el aumento de reservas internacionales se vio restringido por los pagos de deuda externa que realizó el Tesoro, que adquirió parte de los dólares al propio BCRA. Esta situación atenuó el crecimiento neto de los activos en moneda extranjera.

“Los egresos de divisas neutralizan la acumulación. Los pagos de deuda del Tesoro y del propio BCRA, junto con otros pasivos, compensan gran parte de las compras. En el período analizado, estos compromisos explican el drenaje que limita la mejora del balance", subrayó Maximiliano Gutiérrez, economista de Fundación Mediterránea-Ieral.

Para mantener el volumen de compras, la autoridad monetaria emitió pesos sin utilizar instrumentos de esterilización, mientras el Tesoro absorbió parte de la liquidez mediante la emisión de títulos en moneda local, con el objetivo de limitar la expansión monetaria y controlar las presiones cambiarias e inflacionarias.

Al término de la última jornada, las reservas internacionales llegaron USD 45.791 millones, con un incremento diario de 160 millones de dólares. En febrero, las reservas habían alcanzado USD 46.905 millones, el mayor valor desde 2018 y un récord en la actual gestión. Los movimientos recientes reflejan tanto el pago de obligaciones en moneda extranjera como variaciones en la valuación de activos, incluidos oro y bonos, en un entorno internacional cambiante.

El panorama para el segundo trimestre es más alentador, ya que los compromisos financieros disminuyen: entre el Tesoro y el Banco Central deberán afrontar pagos por unos USD 3.200 millones, cerca de la mitad de lo que se pagó en el primer trimestre. Además, el ingreso de divisas aumentaría debido a la liquidación de la cosecha gruesa, lo que podría favorecer la acumulación de reservas en los meses siguientes.

¿Mayor flujo de divisas?

Durante su participación en un evento del Atlantic Council en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, Bausili se refirió al proceso de acumulación de reservas y anticipó que la diversificación de la economía argentina, de la mano de los sectores energéticos y mineros, podría mejorar el flujo de divisas a lo largo de todo el año.

“El año pasado hubo mucha preocupación y ansiedad en torno al proceso de acumulación de reservas. Nosotros sostuvimos que íbamos a acumular reservas en el momento adecuado, cuando las variables económicas y financieras estuvieran alineadas. Así fue. De hecho, el 15 de diciembre anunciamos el programa de acumulación de reservas para comenzar el 1° de enero, y desde entonces hemos estado comprando reservas a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado. Ya estamos en los USD 6.000 millones y estamos a mediados de abril“, comentó el funcionario en una conversación compartida con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Siguiendo esa línea argumental, el titular del Central planteó que en Argentina “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

“Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”, proyectó, en relación al salto exportador que se espera de los rubros energéticos.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRADólaresCompra de divisasReservasAcumulaciónSantiago BausiliÚltimas

Últimas Noticias

Nuevo financiamiento, recorte de una meta clave con el FMI y desafíos en puerta: las claves del viaje de Caputo a Washington

El ministro de Economía vuelve este sábado al país tras reunirse con la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva. Lo que se espera de los avales para acceder a más préstamos para afrontar los próximos vencimientos

Nuevo financiamiento, recorte de una meta clave con el FMI y desafíos en puerta: las claves del viaje de Caputo a Washington

Un año sin cepo a las personas: cuántos dólares compraron los argentinos y qué pasó con el tipo de cambio

Desde abril de 2025, el tipo de cambio creció muy por debajo de la inflación y se aceleró la compra de billetes por parte de los individuos. mientras se debate el futuro de las restricciones a empresas

Un año sin cepo a las personas: cuántos dólares compraron los argentinos y qué pasó con el tipo de cambio

Los autos que compran los argentinos: competencia feroz para ver qué modelos entrarán en el top 10 de los más vendidos en 2026

Cinco parejas de autos se reparten de manera homogénea los diez primeros puestos del ranking. Los tres últimos lugares serán el centro de atención del mercado durante todo el año

Los autos que compran los argentinos: competencia feroz para ver qué modelos entrarán en el top 10 de los más vendidos en 2026

Semana financiera: asociados a un mayor optimismo global, bajaron el dólar y el riesgo país en Argentina

La caída del petróleo afectó a las acciones argentinas del sector y, por lo tanto, al S&P Merval porteño. Los bonos se recuperaron, el BCRA sumó divisas y el dólar tocó un piso desde octubre

Semana financiera: asociados a un mayor optimismo global, bajaron el dólar y el riesgo país en Argentina

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias argentinas con mayor suba de precios en el primer trimestre

Mientras el promedio nacional se vio presionado por rubros estacionales y servicios, el desempeño por distritos muestra marcadas diferencias entre las regiones del norte, Cuyo y la Patagonia

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias argentinas con mayor suba de precios en el primer trimestre
DEPORTES
Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Tras la victoria de Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual: los posibles cruces del playoff

Intentó despejar la pelota de chilena, pero le dio una brutal patada en el rostro a un rival y lo dejó inconsciente

El Coventry City de Frank Lampard logró un ascenso histórico y jugará la Premier League tras 25 años

Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

TELESHOW
Nick Sícaro intentó conquistar a Daniela Celis con una romántica sorpresa: mariachis, flores y un baile lento

Nick Sícaro intentó conquistar a Daniela Celis con una romántica sorpresa: mariachis, flores y un baile lento

Christian Sancho contó cómo es su rutina de entrenamiento para tener un buen físico a los 50 años

La emoción de Lizy Tagliani luego de que a su hijo se le caiga el primer diente: “Todas las primeras veces”

Los primeros días de Eva Bargiela y Gianluca Simeone de vacaciones en Madrid: paseos y gastronomía

El llanto de Zoe Bogach tras su primera crisis universitaria: “Tengo miedo de que me vaya mal”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping en China: “¡Se lograrán grandes cosas!”

Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping en China: “¡Se lograrán grandes cosas!”

Camila Sosa Villada: “A lo largo de estos años dejé de ser travesti”

Elena Roger estrena una ópera rock sobre las invasiones inglesas con canciones de Charly García: “Espero no faltarle el respeto”

El liderazgo de Guatemala en exportaciones de cardamomo se consolida a nivel mundial

Qué se sabe de la nueva variante de gripe que preocupa por su impacto en adultos mayores