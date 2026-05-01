Minería: el plan para alcanzar un superávit de USD 60.000 millones para 2031 y el “blindaje” frente a China

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, proyectó una balanza comercial positiva de USD 60.000 millones para 2031, sustentada en un alineamiento con Occidente y proyectos mineros con ejecución garantizada

En un momento en el que la industria minera argentina está en pleno auge, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la U.S. Chamber of Commerce firmaron un acuerdo de cooperación para transformar el potencial geológico del país en inversiones tangibles. Se trata, además, de una respuesta al liderazgo de China en la cadena productiva de los minerales críticos, una visión que el presidente americano Donald Trump prometió resolver de la mano de los “países aliados”.

Según comentó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, “el potencial argentino estuvo siempre ahí. Mientras Chile y Perú se desarrollaban, nosotros hicimos bastante poco. Sin embargo, en cinco años Argentina tendrá una balanza de USD 60.000 millones en energía y minería”. Según González, la balanza sectorial ya cerrará este año con unos USD 15.000 millones positivos, pero el salto hacia los USD 60.000 millones para 2031 será el resultado de una macroeconomía ordenada y el alineamiento con Occidente.

PUBLICIDAD

Según detalló el funcionario, esta proyección no responde únicamente al potencial mineral argentino, “sino a proyectos que tienen un nombre y un apellido, tanto en minería como en gas y petróleo”, sumados a las condiciones macroeconómicas y regulatorias implementadas durante la actual gestión, ya se están empezando a transformar en inversiones concretas.

Los últimos datos de la misma secretaría detallaron que las exportaciones mineras alcanzaron en 2025 un total de USD6.037 millones, el valor anual más alto registrado desde que existen datos del sector. El monto exportado el año pasado representó un incremento de 29,2% respecto de 2024, cuando las ventas externas sumaron USD4.674 millones.

PUBLICIDAD

Con vistas al futuro, y en línea con las proyecciones del sector, un informe de Morgan Stanley estima que las exportaciones mineras de Argentina podrían crecer un 700% para 2035 y alcanzar los USD 40.000 millones anuales. El mismo informe señala que los principales desarrollos mineros identificados en el país podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversiones de capital y llevar los ingresos por exportaciones mineras de USD 5.000 millones en 2025 a USD 40.000 millones en 2035.

El factor China

El acuerdo no es solo comercial; es una respuesta a la hegemonía de Beijing en el sector. Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, advirtió que el 75% del mercado mundial de minerales críticos lo maneja China, lo que representa un liderazgo que las potencias occidentales buscan diversificar. “Hay una necesidad de asegurar que esas cadenas de valor estén seguras y queden en manos de aliados”, reforzó Neil Herrington, vicepresidente senior de la U.S. Chamber of Commerce.

PUBLICIDAD

El acuerdo busca diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos para reducir la dependencia de China, que actualmente controla el 75% del mercado global

El texto oficial del acuerdo subraya esta visión geopolítica: “A medida que aumenta la demanda global y las cadenas de suministro enfrentan crecientes presiones geopolíticas, Estados Unidos y Argentina comparten el interés de construir cadenas de suministro confiables, diversificadas y basadas en el mercado, que reduzcan vulnerabilidades estratégicas”.

El nuevo marco legal y el RIGI como motor

La firma del acuerdo para asegurar el suministro y procesamiento de minerales establece una hoja de ruta de cuatro ejes: infraestructura, financiamiento, transferencia tecnológica y agregado de valor. Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, destacó que es el momento para que el país se posicione como un socio estratégico: “Tomamos un acuerdo político para transformarlo en inversiones a largo plazo. Es el momento propicio para posicionar a la Argentina como país confiable en las cadenas globales”.

PUBLICIDAD

El RIGI aparece como la garantía de esta previsibilidad, ya que ofrece 30 años de estabilidad fiscal y regulatoria, lo que ya disparó proyectos por más de USD 26.000 millones. González reconoció que esto implicó afrontar “papas calientes” regulatorias, como la Ley de Glaciares, asegurando que el presidente Milei fue quien “agarró el toro por las astas” para brindar las condiciones que el sector privado necesitaba. Adelantó, además, que otra decena de proyectos se enmarcará en el régimen “en el corto plazo”.

El texto oficial de la declaración conjunta subraya que la Argentina posee las terceras mayores reservas de litio del mundo, localizadas en el llamado “triángulo del litio”-compartido con Chile y Bolivia-, junto a importantes depósitos de cobre, oro, plata y tierras raras. El objetivo es el desarrollo de capacidad doméstica de procesamiento de minerales críticos, como productos de litio grado batería y cátodos de cobre, lo cual posicionaría al país entre los seis principales productores globales de cobre hacia 2035.

PUBLICIDAD

Tras alcanzar exportaciones por USD 6.037 millones en 2025, el sector apunta a convertir a la Argentina en uno de los seis principales productores mundiales de cobre hacia 2035

En materia financiera, AmCham Argentina y la U.S. Chamber of Commerce instaron a activar instrumentos de financiamiento específicos, como los programas de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM). El Exim Bank ya comprometió hasta USD 100.000 millones en apoyo a cadenas de suministro aliadas, lo que podría convertir a Argentina en uno de sus principales beneficiarios, detalló el acuerdo.

Obstáculos y desafíos pendientes: seguridad jurídica, infraestructura y marco tributario

El CEO de AmCham Argentina advirtió que “hace cinco años el DFC no atendía el teléfono porque Argentina no reunía las condiciones para presentar una carpeta de inversión. Hoy, el desafío es aprovechar la situación con financiamiento que facilite nuevas llegadas y acelerar el proceso regulatorio”.

PUBLICIDAD

En este sentido, Díaz advirtió que el desafío es la ejecución. Argentina compite en un portafolio global contra gigantes como Australia o Canadá, y en esa puja el costo es la variable determinante. Entre los obstáculos a remover, las entidades señalaron la elevada carga tributaria —que representa un 26% del PBI frente al 22% de los vecinos— y la necesidad crítica de infraestructura.

La integración a la red de acuerdos globales, que reúne a potencias mineras como Australia y gigantes tecnológicos como Japón y Corea, junto a socios estratégicos como Indonesia, Malasia y Emiratos Árabes, fue valorada por Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Según el funcionario, Argentina pasó de “estar fuera del mapa” a ser reconocida como un socio estratégico capaz de sentarse en la mesa con los mayores productores del mundo. Brun puntualizó que hoy el país resulta elegible para acceder a financiamiento internacional de organismos como la DFC, gracias a pilares como el RIGI que brindan la previsibilidad necesaria para proyectos de larga duración.

PUBLICIDAD

Neil Herrington, vicepresidente senior del Departamento de las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, junto a Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina (AmCham)

Neil Herrington, vicepresidente senior del Departamento de las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, puso el foco en el “alineamiento casi inédito” entre ambos países impulsado por las reformas pro-mercado de Javier Milei. Ante este nuevo escenario, Herrington pidió que Argentina reciba un “tratamiento preferencial y recíproco” en las negociaciones comerciales, reconociendo al país como un aliado fundamental en la región.

Para transformar estos acuerdos diplomáticos en hechos concretos, el documento establece la publicación de una “Lista de Proyectos Prioritarios” en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, se anunció la creación de un Comité Consultivo Conjunto del Sector Privado, encargado de articular las posiciones entre los organismos públicos y el entramado industrial de ambos países para acelerar la transferencia tecnológica y el desarrollo de infraestructura.

PUBLICIDAD