Honduras

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Miles de trabajadores hondureños marcharon este 1 de mayo en distintas ciudades del país para conmemorar el Día del Trabajo, en medio de reclamos por salarios dignos, mejores condiciones laborales y un descontento con la clase política.

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Trabajadores rechazan presencia de políticos en marchas del 1 de mayo y exigen que la jornada se mantenga como un espacio de lucha obrera. (FOTO: X)
Trabajadores rechazan presencia de políticos en marchas del 1 de mayo y exigen que la jornada se mantenga como un espacio de lucha obrera. (FOTO: X)

Miles de trabajadores hondureños salieron a las calles este 1 de mayo en distintas ciudades del país para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, en una jornada marcada por reclamos laborales, exigencias sociales y un rechazo abierto a lo que consideran el uso político de la fecha.

Las movilizaciones se desarrollaron en ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma y La Ceiba, donde sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores independientes recorrieron las principales vías con pancartas y consignas en defensa de sus derechos.

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Sindicatos rechazaron la participación de actores políticos en la conmemoración (FOTO: X)
Sindicatos rechazaron la participación de actores políticos en la conmemoración (FOTO: X)

En la capital, uno de los principales recorridos avanzó por el bulevar Fuerzas Armadas, mientras que en San Pedro Sula miles de personas se concentraron desde tempranas horas y marcharon hacia el centro de la ciudad, en una de las mayores concentraciones del país.

Entre las principales demandas destacan salarios justos, empleo digno, acceso a medicamentos, mejoras en el sistema de salud y el cese de despidos considerados ilegales. También hubo reclamos por el aumento del costo de la canasta básica y por la persistencia de la informalidad laboral.

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El 1 de mayo se mantiene como una fecha de lucha y reivindicación laboral en Honduras. (FOTO: El Heraldo)
El 1 de mayo se mantiene como una fecha de lucha y reivindicación laboral en Honduras. (FOTO: El Heraldo)

“Empleo, pero con dignidad”, se leía en varias pancartas, una consigna que resume el malestar de amplios sectores del movimiento obrero.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), Miguel Aguilar, señaló que en zonas como Choloma, pese a su importancia en la industria textil, persisten violaciones a los derechos laborales.

El dirigente denunció resistencia empresarial para permitir la organización sindical y la negociación colectiva, lo que limita la defensa de los trabajadores.

Aguilar también expresó que uno de los principales reclamos del movimiento obrero es evitar que la jornada del 1 de mayo sea utilizada como plataforma política por actores partidarios.

“Es inaceptable que esta fecha se convierta en un espectáculo político ajeno al sentido histórico de lucha y reivindicación laboral”, sostuvo.

Las movilizaciones incluyeron consignas en favor de salarios dignos y mejores condiciones laborales. (FOTO: X)
Las movilizaciones incluyeron consignas en favor de salarios dignos y mejores condiciones laborales. (FOTO: X)

En esa misma línea, trabajadores manifestaron su rechazo a la presencia de figuras políticas en las marchas, argumentando que desvirtúan el carácter de la conmemoración.

Desde el sector informal, también surgieron voces de protesta. Humberto Fúnez, de la Asociación de Vendedores de Mercadería y Alimentos de La Ceiba (Asovemac), denunció que muchos trabajadores superan jornadas de 12 horas diarias sin acceso a derechos básicos.

“Trabajamos más de 12 horas y muchas veces se cree que por ser del sector informal no tenemos derechos”, expresó durante la movilización.

El representante destacó que la participación del sector informal en estas marchas refleja la necesidad de visibilizar condiciones laborales que, según señaló, han sido históricamente ignoradas.

Por su parte, el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, consideró que el fortalecimiento de los sindicatos es clave para mejorar las condiciones laborales en el país.

Durón señaló que si existiera mayor capacidad de organización sindical, muchos de los conflictos laborales podrían resolverse mediante negociación colectiva, sin necesidad de recurrir constantemente a debates sobre el salario mínimo.

Marchas en varias ciudades evidencian malestar laboral y demandas sociales. (FOTO:X)
Marchas en varias ciudades evidencian malestar laboral y demandas sociales. (FOTO:X)

La jornada también estuvo marcada por consignas históricas que recuerdan la lucha obrera a nivel internacional, como la huelga de Chicago de 1886, considerada el origen de esta conmemoración.

En Honduras, el 1 de mayo también remite a hitos como la huelga bananera de 1954, que sentó las bases para la creación del Código del Trabajo y el reconocimiento de derechos laborales fundamentales.

A pesar de los avances, organizaciones sindicales advierten que persisten desafíos estructurales como el subempleo, la informalidad y la falta de oportunidades, especialmente para jóvenes y mujeres.

Asimismo, se señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección laboral para garantizar el cumplimiento de la ley, ya que uno de los principales problemas sigue siendo la brecha entre la normativa vigente y su aplicación real.

El Día del Trabajo, más allá de su carácter conmemorativo, se mantiene como un espacio de denuncia y reflexión sobre las condiciones laborales en el país, en un contexto donde amplios sectores siguen exigiendo cambios estructurales.

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