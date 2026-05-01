Economía

Caputo, a puro optimismo económico y político ante el círculo rojo del Foro Llao Llao: “Es imposible que Kicillof sea presidente”

En Bariloche y frente a empresarios, el titular del Palacio de Hacienda, se mostró confiado en el rumbo económico actual y en que Javier Milei logrará la reelección

Guardar
Reina Máxima y Luis Caputo en el Foro Llao Llao
Caputo y la reina Máxima, ayer en Bariloche

De manera sorpresiva y totalmente fuera de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó ayer a Bariloche para hablar en el Foro Llao Llao, el ya tradicional encuentro empresario que se hace desde hace 11 años en esa ciudad.

“Es imposible que Kicillof sea presidente”, dijo ayer el titular del Palacio de Hacienda en el segundo día del encuentro. Y cerró esa idea con una frase, quizás irónica, quizás dirigida a alguno de los presentes: dijo que el que paga para medir en encuestas las chances presidenciales del gobernador bonaerense está tirando la plata.

PUBLICIDAD

Caputo habló en la cena de ayer, donde se degustó pastas de cordero y salmón, y lo escucharon unos 150 empresarios y emprendedores de alto impacto, en general vinculados a Endeavor, la red que nació de la mano de Eduardo Elsztain, anfitrión también del evento y socio del tradicional hotel patagónico. Antes de eso el ministro mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos, la principal invitada a la cumbre. “Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, posteó en X.

Máxima Foro Llao LLao
Ayer, la reina Máxima dialogó con Federico Braun (@federomerofoto)

El evento se desarrolla en total hermetismo, como todos los años, pero Infobae pudo saber que el ministro se mostró muy optimista y fue muy aplaudido cuando terminó su exposición de poco más de una hora. Habló de los desafíos que sigue enfrentando la Argentina y volvió a remarcar algunos de los logros del gobierno de Javier Milei. También respondió preguntas, entre ellas algunas sobre el “riesgo kuka”.

PUBLICIDAD

“Que te puedo decir, optimismo absoluto, súper optimista del rumbo del plan y absolutamente confiado de la reelección”, resumió uno de los presentes.

Habló del modelo de la consistencia de los fundamentas económicos que tiene el país para enfrentar lo que viene. Destacó que su objetivo es terminar de ordenar la macro y resaltó que las exportaciones están llegando por primera vez a USD 100.000 millones. Reconoció que el contexto es difícil, pero repitió lo que había asegurado días atrás en un evento de Amcham: que vienen los mejores 18 meses para la Argentina.

“Tono político a full, casi de campaña”, aseguró otro de los integrantes del encuentro.

Caputo le pidió al auditorio que terminen de dimensionar el lugar que está alcanzando Argentina en el mundo y dijo que el gobierno trabaja para lograr más apoyo de algunas provincias. En ese punto hizo foco en uno de sus caballitos de batalla: las tasas municipales e impuestos provinciales están arruinando empresas.

Vista aérea de un gran hotel con tejados naranjas y paredes claras sobre un promontorio verde. Alrededor, un lago azul, bosques y montañas imponentes con picos nevados
El evento se desarrolla hasta hoy en el icónico Hotel Llao Llao, en Bariloche

El ministro aseguró que el sector privado tiene que hacerse cargo también de lo que le corresponde, que la política debe dejarlos poder hacer sus negocios de la mejor manera posible, pero pidió responsabilidad.

“Le dijo al sector privado que apueste, que arriesgue e invierta, que ellos, desde el sector público, van a dejar todo. Reconoció que hay gente que la está pasando mal y dijo que es deber de todos contribuir para que la pendiente no sea tan empinada”, detalló una de las fuentes.

Acompañado por su esposa, Ximena Ruiz Hanglin, también tuvo tiempo para hacer algo más personal su exposición y volvió a relatar cómo había jurado nunca más volver a la función pública, después de su paso como ministro y presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, y que poco tiempo antes de las elecciones se reunió con Milei y se convenció de su plan. A pesar de que le dijo que “ni loco” iba a ser su ministro, que como mucho podría ser asesor, al final terminó aceptando el desafío. En ese contexto dio detalles del proceso y de las charlas en su casa cuando cambió de idea. Otra vez hubo aplausos para el ministro y su esposa.

Temas Relacionados

Foro Llao LlaoBarilocheEconomía ArgentinaEmpresariosLuis CaputoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La batalla de las tasas: el video viral de un empresario pyme que expone la presión fiscal

A través de un video que se volvió masivo en redes, un empresario industrial puso en evidencia la multiplicación de tasas e impuestos que enfrentan las pymes, un factor que eleva costos, reduce la competitividad y complica la supervivencia del sector

La batalla de las tasas: el video viral de un empresario pyme que expone la presión fiscal

Mercados: Wall Street marca nuevos máximos mientras caen las acciones argentinas y rebotan los bonos

Los índices S&P 500 y Nasdaq rompen niveles récord en medio de la temporada de balances. El riesgo país argentino retrocede a 541 puntos básicos

Mercados: Wall Street marca nuevos máximos mientras caen las acciones argentinas y rebotan los bonos

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

El presidente norteamericano se pronunció luego de que el régimen de Teherán presentara un nuevo plan para negociar en Pakistán

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

Cuánto cobran en mayo 2026 los cajeros de supermercado tras las paritarias de Comercio

El reciente acuerdo salarial modifica las escalas e incluye incrementos escalonados, sumas no remunerativas y un plus por fallo de caja, reforzando el ingreso frente a la inflación

Cuánto cobran en mayo 2026 los cajeros de supermercado tras las paritarias de Comercio

Pesos o dólares: qué activos eligen los analistas para aprovechar el actual escenario financiero

Los bonos ajustados por CER se posicionan como favoritos de los analistas financieros, en un marco de tipo de cambio estable y presiones inflacionarias

Pesos o dólares: qué activos eligen los analistas para aprovechar el actual escenario financiero
DEPORTES
Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

La respuesta de Ollie Bearman a Franco Colapinto en medio de la polémica tras el accidente en Suzuka por la Fórmula 1

Las tablas, los posibles cruces y la agenda de partidos: todo lo que hay que saber antes de la última fecha del Torneo Apertura

Guido Andreozzi y Manuel Guinard se clasificaron a la final en Madrid: van por el trofeo en la Caja Mágica

La reacción de Martín Palermo a una histórica patada que le dio a Guillermo Barros Schelotto en un clásico entre Estudiantes y Gimnasia

TELESHOW
Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

Juana Viale reemplazará por tercer fin de semana a Mirtha Legrand: quiénes son los invitados para sus programas

Megadeth se despidió de la Argentina: una guitarra celeste y blanca para el último tango de Dave Mustaine

INFOBAE AMÉRICA

Identificaron una toxina bacteriana que actúa solo en insectos y no en mamíferos

Identificaron una toxina bacteriana que actúa solo en insectos y no en mamíferos

Un estado de EEUU declara emergencia por una especie invasora que amenaza el agua y la agricultura

El Día Internacional del Trabajo moviliza a miles en reclamo de derechos laborales en Guatemala

Honduras: Por supuesta pelea de territorio autoridades reportan nueva masacre, tres víctimas mortales y un herido

República Dominicana entrega carta de reconocimiento dirigida a Donald J. Trump durante visita diplomática