Economía

Oficializaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en mayo: a cuánto subirá la mínima

Este monto se sumará a la actualización mensual que está ligada al último dato de la inflación. En este caso, será del 3,4%

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planes sociales ANSES fila
La suma esta destinada a beneficiarios previsionales que perciben haberes mínimos (ANCCOM)

El Gobierno publicó en Boletín Oficial el pago del habitual bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados cuyos haberes previsionales no superen la mínima. Lo hizo a través del decreto 292/2026 y se pagará en mayo.

Tal como en ocasiones anteriores, el Poder Ejecutivo mencionó que esta decisión se da en el marco de una “una actualización mensual de los haberes ligada directamente a la evolución del costo de vida”. De hecho, se espera que las jubilaciones se incrementen un 3,4%, de acuerdo con el dato de la inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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“Los beneficiarios del sistema de seguridad social percibirán un ajuste derivado de la dinámica inflacionaria del mes de marzo”, detallaron en el texto. De igual forma, resta que se oficialice esta suba.

El bono será percibido en mayo de 2026 y alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.

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Un hombre mayor interactúa con un cajero automático mientras una mujer mayor lo observa a su lado; la pantalla del cajero muestra "Cobra Jubilación".
El bono de 70.000 se otorga mensualmente para los jubilados que cobran la jubilación mínima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciables, siempre que el pago esté a cargo de la ANSES.

Las conidiciones para percibirlo se mantienen sin cambios, esto significa que se abonará a quienes perciban haberes inferiores. Para quienes superen ese monto, el bono será equivalente al importe necesario para alcanzar la suma del haber mínimo más el máximo del bono, es decir, 70.000 pesos. El pago se realizará únicamente a beneficios vigentes en el mes de liquidación y, en el caso de pensiones con varios copartícipes, se considerará a todos como un único titular para el cálculo y percepción del bono.

La normativa enfatizo en el carácter no remunerativo del pago, por lo que no podrá ser objeto de descuentos ni será computable para otros conceptos.

Basado en el esquema de movilidad vigente, el cálculo de las prestaciones que otorga el organismo, incluidos jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares arroja los siguientes números: la prestación mínima pasará a ser de 393.174,10 pesos en mayo. Este monto constituye el ingreso mínimo para quienes accedieron al sistema previsional mediante aportes o a través de las moratorias actualmente vigentes. A este valor, se le sumará el monto recientemente publicado por Seguridad Social. De esta manera, el haber total de un jubilado que percibe la mínima ascendería a 463.174,10 pesos.

El ajuste también impacta en otras prestaciones administradas por Anses. La PUAM se ubicará en 314.539,28 pesos, y con la suma del bono extraordinario, el monto llegaría a 384.539,28 pesos. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber base será de 275.221,87 pesos y, con el refuerzo, el total ascendería a 345.221,87 pesos. Para las pensiones destinadas a madres de siete hijos o más, el monto será equivalente a la jubilación mínima, es decir, 393.174,10 pesos, que también podría incrementarse a 463.174,10 pesos si se mantiene el bono.

El nuevo esquema de haberes también incluye un aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se elevará a 141.285,31 pesos por menor. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto llegará a 460.044,10 pesos. El ajuste por movilidad rige de manera automática para todos los beneficiarios del sistema nacional de seguridad social.

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