Mercados: Wall Street marca nuevos máximos mientras caen las acciones argentinas y rebotan los bonos

Wall Street registró en abril su mejor mes de alzas desde noviembre de 2020.

Los principales índices de Wall Street prolongaban su repunte este viernes, y el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos tras haber cerrado abril con las mayores ganancias mensuales en años.

Vale recordar que aunque hay operatoria en las bolsas de Nueva York, en los principales mercados bursátiles no hubo operaciones esta primera jornada de mayo por la conmemoración del Día del Trabajador, que no es celebrado en esta fecha en los EEUU. Por lo tanto, no hay negocios cambiarios, ni tampoco operaciones con activos financieros en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que retomará la actividad el lunes 4 de mayo.

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“El optimismo se veía impulsado tras un informe de medios estatales iraníes que indicó que Teherán había enviado el jueves su última propuesta para las negociaciones con Estados Unidos a los mediadores pakistaníes”, reportó Reuters.

A las 13:30 horas, las subas en los indicadores de Wall Street estaban encabezadas por el panel tecnológico Nasdaq, que gana un 1% y supera los 25.000 puntos por primera vez en la historia.

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El precio del petróleo crudo cede leves posiciones. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en junio cae 0,2%, a USD 110,20, mientras que el crudo intermedio de Texas, también para junio, cae 1,7% a USD 103,20 en Nueva York.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares se extienden las bajas, encabezadas por Banco Supervielle (-4,8%), pampa Energía (-4%) e YPF (-4%).

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En contraste, los bonos soberanos en dólares de la Argentina avanzaban un 0,5%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontaba 15 unidades para la Argentina, en los 541 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 22 de abril.

La sesión de este viernes pone fin a una semana intensa de resultados de las grandes tecnológicas y datos económicos en las bolsas de Nueva York. Los analistas prevén ahora un crecimiento de los beneficios del S&P 500 en el primer trimestre del 27,8%, el ritmo más rápido desde el cuarto trimestre de 2021 y más que el 16,1% que anticipaban la semana pasada, según datos de LSEG IBES.

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Datos económicos publicados el jueves también hicieron temer que el frenesí de compra de acciones pueda estar a punto de sufrir un golpe de realidad.

Aunque el crecimiento económico de Estados Unidos recuperó impulso en el primer trimestre, el gasto de los consumidores, su principal motor, se desaceleró, mientras que la tasa de ahorro personal disminuyó, lo que sugiere que los hogares recurrieron a sus reservas para financiar gastos.

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Además, las cifras solo tienen en cuenta un mes de las perturbaciones derivadas de la guerra en Oriente Medio. Con el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz paralizado, los precios del petróleo podrían convertirse en una carga mayor, especialmente a medida que el impulso de las devoluciones de impuestos del primer trimestre vaya desapareciendo.

La actividad manufacturera de Estados Unidos se mantuvo estable en abril, según mostraron datos del viernes, pero el rendimiento de las entregas de los proveedores empeoró, ya que el conflicto de Oriente Medio interrumpió el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que elevó los precios de las materias primas y otros insumos a su nivel más alto en cuatro años.

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El S&P 500 cerró abril con su mayor subida porcentual mensual desde noviembre de 2020, mientras que el del Nasdaq Composite fue el mayor desde abril de 2020. La subida mensual del Dow fue la mayor desde noviembre de 2024.

Las acciones de Apple subían un 4,8% después de que la sólida demanda de su aparato insignia, el iPhone 17, y del MacBook Neo llevó a la empresa a pronosticar un sólido crecimiento de las ventas para el tercer trimestre fiscal.

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