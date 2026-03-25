Economía

El Gobierno dijo que espera sumar entre 15 y 20 nuevos proyectos al RIGI antes de julio 2027

En su presentación en CERAWeek, el mayor evento de gas y petróleo del mundo, Daniel González defendió el nuevo esquema para atraer inversiones, habló del interés de empresas internacionales y aseguró que la Argentina busca posicionarse como proveedor energético global

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Daniel González, secretario de Energía
Daniel González, secretario de Energía y Minería de la Nación

Entre 15 y 20 proyectos adicionales se sumarían al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de julio de 2027, según adelantó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, durante su intervención en CERAWeek by S&P Global, el encuentro más relevante para la industria global de gas y petróleo celebrado esta semana en Houston.

El anuncio amplía las perspectivas para nuevas inversiones energéticas en la Argentina. Según explicó González, el atractivo principal del régimen está en el esquema de estabilidad regulatoria y fiscal, que —dijo— no tiene antecedentes recientes para proyectos de esta escala.

El funcionario aseguró que hoy hay cerca de 40 proyectos incorporados al RIGI y que el programa, aprobado por ley hace casi tres años , se mantendrá vigente al menos quince meses más, hasta el 8 de julio de 2027. “Probablemente la característica que los inversores más valoran es que ofrece treinta años de estabilidad regulatoria y fiscal”, dijo.

El auditorio de CERAWeek se encontraba colmado; incluso numerosos asistentes quedaron fuera por la magnitud de la convocatoria. Entre los asistentes, se encontraba Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE).

Alejandro Bulgheroni y Daniel González
Alejandro Bulgheroni y Daniel González en CERAWeek (@nachomartinfilms)

El RIGI prevé beneficios fiscales como la reducción del impuesto a las ganancias, la exención del IVA para inversiones de capital, la eliminación de aranceles a la importación y la ausencia de retenciones a la exportación. González estimó: “Solo los proyectos que se han presentado al RIGI asumen que vamos a producir entre 1,5 y 2 millones de toneladas de cobre por año en los próximos cinco a siete años”.

El gobierno se enfoca en Vaca Muerta

González explicó que la estrategia actual del Gobierno está centrada en ampliar los límites productivos de Vaca Muerta más que en avanzar en nuevas etapas exploratorias. “Hoy se trata mucho más de desarrollo que de exploración. Hay otras áreas no convencionales en etapas muy incipientes, pero Vaca Muerta está en una etapa distinta: ahora el foco está en extender los límites del yacimiento. En los últimos años vimos bloques que parecían marginales y terminaron siendo igual o incluso más exitosos que el núcleo”, explicó.

Ante inversores internacionales, el funcionario fue directo: “La Argentina tiene 100 años de recursos de petróleo y 200 años de recursos de gas natural”.

En cuanto a la llegada de nuevos operadores internacionales, González confirmó: “Vimos algunos nuevos operadores llegar en los últimos meses. Hay una gran oportunidad para empresas de servicios. Las de primer nivel han estado en Argentina durante décadas, pero no tenemos una segunda línea, y ahí hay un gran espacio para crecer”.

Sobre infraestructura, especialmente el negocio del midstream, sostuvo que ahí hay uno de los mayores desafíos del sector. “El midstream de petróleo como negocio prácticamente no existe en la Argentina. Son los propios operadores los que tienen que destinar capital para construir ductos y plantas, y eso a largo plazo no es sostenible. Ahí hay una gran oportunidad”, dijo.

Litio y cobre, los otros ejes del RIGI

González también puso el foco en el litio y el cobre. “Somos el productor de litio de mayor crecimiento y pronto seremos el mayor productor de litio. La oportunidad en cobre en la Argentina es enorme”, dijo, al destacar el peso que empiezan a tener los minerales críticos dentro del RIGI. Según los proyectos que ya se presentaron, la Argentina podría alcanzar hasta 2 millones de toneladas anuales de cobre en un plazo de siete años, impulsadas por el esquema de incentivos del RIGI.

González también reconoció que el principal desafío hoy es el acceso al capital y la recuperación de la confianza. “Quizás el capital sea la mayor restricción para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Puede ser una oportunidad para algunos inversores, pero también es una limitación”, dijo, y aseguró que el RIGI apunta justamente a reducir ese riesgo.

Sobre las garantías para el capital internacional, González fue explícito: “Lo primero que hace el gobierno es recuperar la confianza. Eso es lo más importante y lleva tiempo. Sabemos que es una carrera larga”. Indicó, además, que el Ejecutivo procura “desregular todo, dejar de intervenir. Ya no intervenimos en los mercados de petróleo ni en los de gas y energía; estamos desregulando todos los mercados energéticos”.

La estabilidad y seguridad jurídica son, para el funcionario, pilares para posicionar a la Argentina como destino de inversiones en recursos naturales dentro del contexto regional.

González subrayó el impacto de la coyuntura global y la agenda reformista reciente: bajo el gobierno del presidente Javier Milei, la macroeconomía “volvió al orden”, propiciando la aprobación de leyes clave y el alineamiento entre el sector público y privado con vistas al desarrollo de Vaca Muerta y otros recursos estratégicos.

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