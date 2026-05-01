Este estado prohibirá la venta de perros y gatos en tiendas de mascotas desde 2027

La ley HB26-1011 prohíbe desde 2027 la venta, alquiler, subasta y transferencia de perros y gatos en tiendas de mascotas de Colorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea General de Colorado aprobó y promulgó en abril de 2026 una ley que introduce la prohibición de vender perros y gatos en tiendas de mascotas a partir del 1 de enero de 2027, medida que afecta a comerciantes, criadores y adoptantes en todo el estado. Según comunicó la oficina del gobernador Jared Polis y confirmó el sitio oficial de la Asamblea Legislativa, la normativa busca modificar el mercado de animales domésticos y responde a inquietudes sobre el bienestar animal, las prácticas de cría comercial y la sobrepoblación derivada del sistema tradicional. Diversos estados de Estados Unidos han impulsado normativas similares ante la preocupación por condiciones deficientes en criaderos y la proliferación de animales sin hogar.

De acuerdo con la documentación oficial de la Asamblea General de Colorado, la ley denominada HB26-1011, conocida como “Pistol the Pomeranian Protection Act”, impide que estos establecimientos vendan, arrienden, subasten o transfieran la propiedad de perros y gatos. No obstante, las tiendas podrán funcionar como espacios de adopción para animales provenientes de refugios locales. La disposición fue firmada por el gobernador el 29 de abril de 2026, según informó el portal de análisis legislativo Colorado Politics y consta en el registro legislativo.

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Este cambio legal responde a un debate nacional y a informes sobre problemas de bienestar animal y sobreproducción en la cría y el comercio de animales domésticos. Según datos recogidos por la organización de protección animal ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), más de 400 jurisdicciones locales han restringido la venta comercial de animales domésticos en tiendas, medida impulsada por entidades protectoras y respaldada por investigaciones estatales y federales.

¿Qué establece la nueva ley sobre la venta de perros y gatos en tiendas de Colorado?

La HB26-1011 prohíbe desde el 1 de enero de 2027 la venta, alquiler, subasta o transferencia de propiedad de perros y gatos en tiendas de mascotas en Colorado. Según el texto publicado por la Asamblea General de Colorado, los comercios únicamente podrán albergar animales para adopción, siempre que provengan de refugios u organizaciones de rescate registradas. Esta excepción busca mantener el vínculo entre animales en espera de hogar y potenciales adoptantes, sin que medie una transacción comercial.

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El proyecto fue impulsado por la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes del Estado de Colorado, Monica Duran, quien trabajó durante ocho años en su redacción. Al explicar la iniciativa, Duran subrayó: “Las tiendas de mascotas pueden seguir prosperando. Las comunidades pueden seguir conectando con animales, pero el canal que traía sufrimiento a nuestro estado termina aquí, termina hoy”, afirmó Duran en declaraciones recogidas por el medio local Denver Gazette. La ley lleva el nombre de un perro rescatado de un criadero, como símbolo de la lucha contra la explotación animal.

A partir del 1 de enero de 2027, los comercios de mascotas en Colorado podrán funcionar únicamente como espacios de adopción en colaboración con refugios registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se prohibió la venta de animales domésticos en tiendas?

La promulgación de la ley responde a denuncias sobre sobreproducción, condiciones de cría, bienestar animal y problemas sanitarios vinculados a la venta masiva de perros y gatos. El gobernador Jared Polis expresó al canal local 9News: “Estamos deteniendo la sobrecría dañina de perros y gatos en condiciones terribles en la industria de los criaderos y animamos a los habitantes de Colorado a adoptar, no a comprar, o a adquirir animales de criadores legítimos”.

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De acuerdo con los informes de la organización de protección animal ASPCA, la venta de animales en tiendas está asociada a la proliferación de criaderos intensivos (puppy mills, en inglés), donde los animales suelen presentar problemas de salud y carecen de controles adecuados. Activistas y legisladores sostienen que la medida reduce el incentivo económico para la reproducción indiscriminada y favorece mejores condiciones de bienestar animal.

¿Qué tiendas y negocios quedan afectados por la nueva normativa?

La prohibición impacta a todas las tiendas de mascotas de Colorado que comercializan perros y gatos, independientemente de su tamaño o antigüedad. Estos establecimientos deberán adaptar su modelo de negocio para funcionar exclusivamente como espacios de adopción en colaboración con refugios y organizaciones de rescate reconocidas. El texto de la ley especifica que las tiendas no podrán vender, alquilar ni transferir la propiedad de estos animales bajo ninguna modalidad.

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Jens Larsen, propietario de una tienda en Centennial, relató al canal local 9News que su comercio ya opera bajo las regulaciones estatales del Pet Animal Care Facilities Act (PACFA) y que sus proveedores cuentan con inspecciones y licencias. “Hay muchas acusaciones falsas detrás de lo que promueven quienes aprobaron esta ley. Nosotros cuidamos de estos animales y no apoyamos los criaderos de cachorros”. Larsen manifestó su inquietud acerca del riesgo de mercados informales: “Lo que va a ocurrir es que habrá ventas en la clandestinidad. Los consumidores no tendrán recursos legales”.

La nueva normativa busca frenar la sobreproducción y mejorar el bienestar animal en respuesta a denuncias sobre malas condiciones en criaderos y tiendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios introduce la ley y qué aspectos continúan vigentes?

La ley establece:

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Prohibido: Venta, alquiler, subasta o transferencia de propiedad de perros y gatos en tiendas de mascotas.

Permitido: Adopción de perros y gatos a través de tiendas, siempre que los animales provengan de refugios u organizaciones de rescate registradas.

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Regulación vigente: El PACFA mantiene la supervisión sobre condiciones sanitarias y de bienestar animal en comercios, criaderos y refugios.

Se mantiene habilitada la adquisición directa de animales a criadores autorizados, siempre que los criadores cumplan con los requisitos estatales y federales.

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¿Cómo será la implementación y desde cuándo entra en vigor la restricción?

La HB26-1011 se implementará a partir del 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, la Oficina de Agricultura de Colorado y autoridades municipales fiscalizarán el cumplimiento, inspeccionando comercios y refugios y verificando la procedencia de los animales ofrecidos en adopción. Los comercios deberán establecer convenios formales con refugios y entidades reconocidas para mostrar animales en adopción, cumpliendo estrictamente las exigencias de bienestar y control sanitario.

El proceso de adaptación contempla un período de transición para que las tiendas ajusten sus operaciones y formalicen los acuerdos necesarios. Según el texto legal y los reportes del portal de análisis legislativo Colorado Politics, los organismos reguladores que actualmente supervisan la industria serán los encargados de sancionar eventuales incumplimientos.

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El modelo de regulación de Colorado sigue la tendencia de otros estados como California y Nueva York, que también limitaron la venta comercial de animales domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto nacional y antecedentes en Estados Unidos

La situación en Colorado se inserta dentro de una tendencia nacional. California fue pionera en 2019 al prohibir la venta de perros, gatos y conejos en tiendas de mascotas, permitiendo únicamente la adopción mediada por refugios y organizaciones reconocidas, según el Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Nueva York adoptó una normativa similar en 2022, consolidando una corriente centrada en el bienestar animal y en el control de la comercialización. De acuerdo con datos de la organización de protección animal ASPCA, más de 400 jurisdicciones locales en Estados Unidos han limitado la venta de animales domésticos en tiendas.

¿Qué efectos tendrá la ley para adoptantes, criadores y consumidores?

La nueva normativa transforma las opciones de quienes buscan sumar un animal doméstico al hogar. Los adoptantes podrán acceder a tiendas que exhiban animales provenientes de refugios, mientras que la compra directa a criadores regulados continuará permitida bajo supervisión estatal. Tanto las organizaciones de protección animal como las autoridades estatales consideran que la ley contribuirá a disminuir el abandono y la sobrepoblación animal, según informes legislativos y notas del semanario alternativo Westword.

En contraste, representantes de comercios y asociaciones comerciales señalan el posible aumento de operaciones informales y la dificultad para controlar el origen de los animales. El éxito de la medida dependerá de una fiscalización efectiva y de la colaboración activa entre autoridades, comercios y refugios.

¿Qué se espera tras la entrada en vigor de la prohibición?

Desde 2027, Colorado integrará la lista de estados que regulan de manera estricta el comercio de animales domésticos, impulsando la adopción y el trabajo conjunto con refugios. Las autoridades estatales revisarán indicadores de bienestar animal, tasas de adopción y eventuales cambios en el funcionamiento del mercado informal.

La Oficina de Agricultura de Colorado y la organización de protección animal ASPCA mantendrán el monitoreo sobre los efectos de la ley en el mercado y en la salud pública. Las organizaciones de protección esperan que la disposición reduzca la presión sobre los refugios y desincentive la cría indiscriminada.