Economía

Moody’s proyecta que las exportaciones mineras aumenten 700% en la próxima década: a cuánto llegarían

La calificadora de riesgo proyecta un crecimiento exponencial del sector, a partir de las crecientes inversiones impulsadas por “políticas más amigables”

Guardar
Argentina se presenta como una
Argentina se presenta como una opción competitiva para proyectos mineros de gran escala. REUTERS/Agustin Marcarian

La calificadora de riesgo Moody’s proyecta que las exportaciones mineras aumentarán 700% para 2035 y totalizarán USD 40.000 millones. La entidad destaca la implementación de promoción a las inversiones, lo que permitirá consolidar el desarrollo del sector.

En los últimos años, la gestión de la cadena de suministro y la obtención de minerales críticos se volvieron prioridades tanto para empresas como para gobiernos. En este contexto, Argentina avanza rápidamente de ser un país minero de alto riesgo y con restricciones políticas a consolidarse como un destino competitivo para la inversión minera a gran escala.

“Los principales proyectos mineros que identificamos en la Argentina podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversión de capital y aumentar los ingresos por exportaciones mineras a USD 40.000 millones para 2035 (vs. USD 5.000 millones en 2025)”, señaló Moody’s en un informe.

Destacó la desregulación llevada adelante desde la asunción de Javier Milei y la aprobación del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece acuerdos de estabilidad fiscal por 30 años a tasas competitivas para atraer grandes proyectos de inversión.

Los principales proyectos mineros que
Los principales proyectos mineros que identificamos en Argentina podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversión de capital. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

“En un proyecto minero de 30 años de vida útil, los ahorros pueden superar el 10% anual en comparación con el marco anterior de Argentina y con otras jurisdicciones mineras consolidadas como Chile y Perú. Creemos que esto podría ser suficiente para atraer inversiones marginales desde jurisdicciones mineras más consolidadas”, resaltó la calificadora de riesgo.

En lo que respecta al litio, Moody’s ya identificó 14 proyectos de litio que superaron la fase de exploración, lo que podría generar más de USD 8.000 millones en inversión de capital y aumentar la producción anual de carbonato de litio equivalente a más de 500.000 toneladas al año, aproximadamente 15 veces los niveles de 2022.

“Los primeros éxitos en litio abren la puerta a proyectos de cobre de largo plazo, que podrían ofrecer un potencial de crecimiento transformador para los productores. Hoy el país es prácticamente irrelevante en producción de cobre, pero esto está cambiando rápidamente con varios proyectos que se acogen al RIGI y avanzan en distintas etapas de ingeniería”, explicó el informe.

Según Moody’s, si bien el desarrollo del cobre avanza a un ritmo más lento que el del litio y no se prevé una producción significativa antes de 2030, el potencial del sector es mucho mayor. La calificadora estima que los ocho proyectos de cobre que ya superaron la etapa de exploración podrían atraer cerca de USD 44.000 millones en inversiones de capital y elevar la producción anual a aproximadamente 1,2 millones de toneladas (o 2,2 millones de toneladas equivalentes de cobre, incluyendo subproductos).

Si bien el desarrollo del
Si bien el desarrollo del cobre avanza a un ritmo más lento que el del litio y no se prevé una producción significativa antes de 2030, el potencial del sector es mucho mayor. REUTERS/Ivan Alvarado/Archivo

Esto representaría ingresos por exportaciones de cobre cercanos a USD 26.000 millones hacia 2035, superando por más de cinco veces el valor de todas las exportaciones de minerales metálicos argentinas proyectadas para 2025.

En términos generales, la entidad señaló que “a medida que los proyectos mineros aprobados en el RIGI comiencen su fase de construcción, el sector contribuirá con la creación de empleos necesaria para compensar las pérdidas de trabajo asociadas con la caída significativa de la obra pública en los últimos dos años”.

Además, “para un país con desafíos recurrentes en la balanza de pagos, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) serán bienvenidas, aunque las entradas netas de divisas serían aproximadamente la mitad de la IED, debido a que los proyectos requieren maquinaria y equipos importados. Todo lo demás igual, la minería apoyará las cuentas externas y la moneda”, añadió.

El panorama no está exento de riesgos, dado que una caída en los precios de los commodities podría frenar los planes de desarrollo minero y retrasar las inversiones de capital. “La incertidumbre política en torno a las próximas elecciones podría afectar las expectativas sobre la continuidad de las políticas y la trayectoria de reformas”, explicó Moody’s.

Inversiones recientes

Vale recordar que recientemente el canciller Pablo Quirno anunció una inversión de USD 14.000 millones para dos proyectos de cobre de gran escala impulsados por Glencore en El Pachón (San Juan) y Mara, en Catamarca.

A su vez, la minera Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, anunció un desembolso de 18.000 millones de dólares en la próxima década para los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

Asimismo, el Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en San Juan que implicará una inversión total de USD 665 millones.

Temas Relacionados

mineríaexportacionesinversioneslitiocobreúltimas noticiasmoody's

Últimas Noticias

Vence hoy la patente en CABA: cómo pagar y qué beneficios hay por hacerlo de forma anticipada

La AGIP, organismo recaudador porteño, ofrece bonificaciones por pago anual, cumplimiento y débito automático

Vence hoy la patente en

Mercados: caen los bonos argentinos y el riesgo país se acerca otra vez a los 600 puntos

Los títulos en dólares caen 0,4% en promedio. El indicador de JP Morgan sube 22 unidades, a 576 puntos, un máximo desde el 14 de enero. El S&P Merval gana 0,3%

Mercados: caen los bonos argentinos

La confianza y las intenciones de inversión del campo alcanzaron niveles récord en enero

El Ag Barometer Austral muestra un alto optimismo en el sector agropecuario de cara a este año, con mejoras en la mayoría de los indicadores

La confianza y las intenciones

El CEO de una marca internacional de relojes de lujo le confirmó a Milei que volverá a abrir un local en la Argentina

La compañía suiza avanza en su plan de expansión nacional y prepara una nueva tienda junto a su socio local, tras el encuentro con el Presidente. Supo tener una boutique en Buenos Aires, pero la cerró en 2018

El CEO de una marca

El Gobierno otorgará un refuerzo de hasta $85.000 a la Ayuda Escolar de Anses 2026: quiénes van a percibirlo

La medida impacta sobre el monto mínimo que recibirán familias con estudiantes en niveles básicos y polimodales, e introduce una actualización automática para el próximo ciclo lectivo

El Gobierno otorgará un refuerzo
DEPORTES
Dura sanción para un tenista

Dura sanción para un tenista argentino: estará seis años sin jugar tras admitir amaños en ocho de sus partidos

10 mil entradas a 100 mil pesos: el partido entre Lanús y Boca Juniors se disputará con público visitante

El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

TELESHOW
Evangelina Anderson contó qué pasará

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: transportistas amenazan con paralizar

Ecuador: transportistas amenazan con paralizar el servicio si el Gobierno no extiende las compensaciones

Operativo de la Fiscalía desarticula red de venta de drogas en El Salvador

Médicos iraníes aseguraron que los agentes del régimen los intimidaron y obstruyeron la atención a civiles durante la represión

Panamá exhibe oferta natural, urbana y gastronómica en feria turística clave de Latinoamérica

Estos son los objetos permitidos y prohibidos en aeropuertos de Estados Unidos