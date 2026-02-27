Moody’s proyecta que las exportaciones mineras aumenten 700% en la próxima década: a cuánto llegarían

Argentina se presenta como una opción competitiva para proyectos mineros de gran escala. REUTERS/Agustin Marcarian

La calificadora de riesgo Moody’s proyecta que las exportaciones mineras aumentarán 700% para 2035 y totalizarán USD 40.000 millones. La entidad destaca la implementación de promoción a las inversiones, lo que permitirá consolidar el desarrollo del sector.

En los últimos años, la gestión de la cadena de suministro y la obtención de minerales críticos se volvieron prioridades tanto para empresas como para gobiernos. En este contexto, Argentina avanza rápidamente de ser un país minero de alto riesgo y con restricciones políticas a consolidarse como un destino competitivo para la inversión minera a gran escala.

“Los principales proyectos mineros que identificamos en la Argentina podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversión de capital y aumentar los ingresos por exportaciones mineras a USD 40.000 millones para 2035 (vs. USD 5.000 millones en 2025)”, señaló Moody’s en un informe.

Destacó la desregulación llevada adelante desde la asunción de Javier Milei y la aprobación del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece acuerdos de estabilidad fiscal por 30 años a tasas competitivas para atraer grandes proyectos de inversión.

Los principales proyectos mineros que identificamos en Argentina podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversión de capital. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

“En un proyecto minero de 30 años de vida útil, los ahorros pueden superar el 10% anual en comparación con el marco anterior de Argentina y con otras jurisdicciones mineras consolidadas como Chile y Perú. Creemos que esto podría ser suficiente para atraer inversiones marginales desde jurisdicciones mineras más consolidadas”, resaltó la calificadora de riesgo.

En lo que respecta al litio, Moody’s ya identificó 14 proyectos de litio que superaron la fase de exploración, lo que podría generar más de USD 8.000 millones en inversión de capital y aumentar la producción anual de carbonato de litio equivalente a más de 500.000 toneladas al año, aproximadamente 15 veces los niveles de 2022.

“Los primeros éxitos en litio abren la puerta a proyectos de cobre de largo plazo, que podrían ofrecer un potencial de crecimiento transformador para los productores. Hoy el país es prácticamente irrelevante en producción de cobre, pero esto está cambiando rápidamente con varios proyectos que se acogen al RIGI y avanzan en distintas etapas de ingeniería”, explicó el informe.

Según Moody’s, si bien el desarrollo del cobre avanza a un ritmo más lento que el del litio y no se prevé una producción significativa antes de 2030, el potencial del sector es mucho mayor. La calificadora estima que los ocho proyectos de cobre que ya superaron la etapa de exploración podrían atraer cerca de USD 44.000 millones en inversiones de capital y elevar la producción anual a aproximadamente 1,2 millones de toneladas (o 2,2 millones de toneladas equivalentes de cobre, incluyendo subproductos).

Si bien el desarrollo del cobre avanza a un ritmo más lento que el del litio y no se prevé una producción significativa antes de 2030, el potencial del sector es mucho mayor. REUTERS/Ivan Alvarado/Archivo

Esto representaría ingresos por exportaciones de cobre cercanos a USD 26.000 millones hacia 2035, superando por más de cinco veces el valor de todas las exportaciones de minerales metálicos argentinas proyectadas para 2025.

En términos generales, la entidad señaló que “a medida que los proyectos mineros aprobados en el RIGI comiencen su fase de construcción, el sector contribuirá con la creación de empleos necesaria para compensar las pérdidas de trabajo asociadas con la caída significativa de la obra pública en los últimos dos años”.

Además, “para un país con desafíos recurrentes en la balanza de pagos, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) serán bienvenidas, aunque las entradas netas de divisas serían aproximadamente la mitad de la IED, debido a que los proyectos requieren maquinaria y equipos importados. Todo lo demás igual, la minería apoyará las cuentas externas y la moneda”, añadió.

El panorama no está exento de riesgos, dado que una caída en los precios de los commodities podría frenar los planes de desarrollo minero y retrasar las inversiones de capital. “La incertidumbre política en torno a las próximas elecciones podría afectar las expectativas sobre la continuidad de las políticas y la trayectoria de reformas”, explicó Moody’s.

Inversiones recientes

Vale recordar que recientemente el canciller Pablo Quirno anunció una inversión de USD 14.000 millones para dos proyectos de cobre de gran escala impulsados por Glencore en El Pachón (San Juan) y Mara, en Catamarca.

A su vez, la minera Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, anunció un desembolso de 18.000 millones de dólares en la próxima década para los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

Asimismo, el Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en San Juan que implicará una inversión total de USD 665 millones.