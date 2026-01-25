EEUU impulsa un frente en la guerra fría por los minerales críticos: el rol estratégico de la Argentina

Pablo Quirno recibió del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, la invitación para participar de la primera reunión a la que EEUU convocó para tratar la dependencia de minerales críticos

“Argentina fue convocada a participar del encuentro inaugural sobre Minerales Críticos que encabezará @SecRubio el 4 de febrero en el Departamento de Estado. Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicas para fortalecer la cooperación y atraer inversiones para la Argentina”.

Así posteó el miércoles pasado en la red X desde Davos el canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la invitación que recibió del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para participar de la primera reunión a la que EEUU convocó para darle diente a la “Orden Ejecutiva” que Donald Trump publicó el 15 de enero, titulada “Ajustando las importaciones a EEUU de minerales críticos procesados y sus productos derivados”.

Dos meses antes, en noviembre pasado, Washington había actualizado y aumentado a 54 el número de minerales críticos de cuya provisión no quiere depender más de los manejos de producción y de mercado o de la provisión directa de China, que en las últimas décadas se consolidó como el principal productor y procesador de varios minerales imprescindibles en la producción en general y, en especial, en electrónica, telecomunicaciones, energía, defensa y seguridad, sectores en los que el despliegue de la Inteligencia Artificial (IA) acentuó el carácter estratégico de lo que está en juego.

Una novedad de la medida firmada por Trump es que se refiere no solo a los minerales, sino también a su procesamiento y productos derivados, en los que la ventaja china es mucho más acentuada que en la etapa primaria.

La Orden Ejecutiva (suerte de DNU estadounidense) enfatiza la cooperación internacional para fortalecer la “seguridad mineral” de EEUU, que en junio de 2022, durante el gobierno de Joseph Biden, ya había lanzado en una reunión minera en Canadá, junto a la Unión Europea y otros 12 miembros, la “Asociación para la Seguridad Mineral” (Minerals Security Partnership), a la que en septiembre de ese año, en ocasión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, también invitó a la Argentina, Brasil, la República Democrática del Congo, Mongolia, Mozambique, Namibia, Tanzania y Zambia, todos países destacados en la provisión de uno o más minerales críticos.

Dependencia de China

Según Gracelin Baskaran, especialista en el tema del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, según su sigla en inglés), EEUU es “completamente dependiente de la importación de 12 minerales críticos y de la importación de más de la mitad de su consumo de otros 29″.

“Aumentar la coordinación con nuestros socios y aliados es central para reducir la vulnerabilidad de la cadena de provisión y la dependencia de China” destacó Baskaran en su testimonio ante el Congreso de EEUU y en un análisis de la Orden Ejecutiva de Trump.

“Aunque China produce solo cerca del 10% de la producción global de litio, cobalto y cobre -resalto- controla entre 40% y 90% de la capacidad de procesamiento de esos materiales, concentración que refleja décadas de decisiones de política industrial, comercial y exterior más que la dotación de recursos naturales”.

La otra novedad del enfoque de Trump es la probable aplicación de precios mínimos a la provisión de ciertos minerales, para eludir la manipulación china y empresas ligadas a Beijing, como denunció una investigación del Congreso norteamericano, además de fijar metas de acumulación (stockpiling) de reservas estratégicas de algunos productos, depender menos y restarle capacidad de presión a las decisiones de Beijing.

¿Qué puede aportar la Argentina?

Por peso relativo en la provisión mundial de minerales críticos, el principal que produce la Argentina es el litio. Si bien según los datos del Servicio Geológico de EEUU (USGS) en 2024 el país fue desplazado por Zimbawe del cuarto al quinto puesto de productor mundial de Carbonato de Litio Equivalente (LCE, métrica básica del sector), en 2025, con casi 100.000 toneladas de LCE, recuperó el cuarto puesto y podría escalar al tercero e incluso al segundo en los próximos años, desplazando a China y a Chile.

Su “capacidad instalada” rebasa las 200.000 toneladas, tiene 7 proyectos en producción, 4 más se sumarán antes de 2030 y para entonces la capacidad instalada, según proyecta la Secretaría de Minería de la Nación, será de 600.000 toneladas anuales. Actualmente, cerca de 70% de las exportaciones argentinas de LCE se destinan a China, un gigante del procesamiento pero sustento minero relativamente endeble.

Según el más reciente, “sumario de commodities” del servicio geológico norteamericano, EEUU se abastece principalmente de litio de Argentina, Chile y China, que lo producen a partir de salmueras. Además, destaca la producción a partir de roca en Australia, Canadá, Zimbawe y Brasil, y fuentes menores de Namibia, Portugal y su propio territorio. En 2024, recuerda el documento, varias operaciones fueron suspendidas debido a los bajos precios del litio (gentileza de China, su principal usuario), pero había “significativas expansiones de capacidad” en Argentina, Chile, China y Zimbawe.

El aumento sostenido de la demanda mundial y cierta escasez de oferta impulsaron una fuerte recuperación y el precio del litio volvió a superar los USD 20.000 la tonelada

Pero, como reportó recientemente Infobae, sobre fines de 2025 el aumento sostenido de la demanda mundial y cierta escasez de oferta impulsaron una fuerte recuperación y el precio del litio volvió a superar los USD 20.000 la tonelada. De todos modos, los expertos advierten sobre la volatilidad de los valores, debido justamente a la capacidad china de manejar oferta y demanda en ese mercado.

Datos de la consultora Trading Economics precisan que al jueves 22 de enero el litio llevaba en el mercado spot (de contado) un aumento del 65% en lo que va de 2026 y del 111% en los últimos 12 meses, en comparación con 10% y 79% para el oro, 35% y 216% para la plata y 5,4% y 35% para el cobre, respectivamente.

Otro mineral crítico en el que la Argentina se proyecta como importante proveedor es el cobre. Si bien actualmente lo produce solo a escala artesanal en la mina “Martín Bronce”, en Jujuy, hay varios proyectos avanzados. Son la parte del león de los proyectos presentados al Régimen de Incentivos para las grandes Inversiones (RIGI) e involucran a mineras de talla mundial, como BHP, Rio Tinto, Glencore, McEwen, Lundin y First Quantum Minerals, entre otras.

La consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence destacó en un informe que de los 12 mayores proyectos cupríferos greenfield (esto es, totalmente nuevos, a construir desde cero) del mundo, 4 están en la Argentina y que sumados a otros 3 pueden llegar a producir hacia 2035 casi 1,2 millones de toneladas anuales, lo que colocaría a la Argentina en el Top 10 de productores mundiales.

Ese ranking lo encabezan por buen margen Chile y Perú y también incluye a México y Panamá. De hecho, el cobre es el mineral crítico (está en todos los segmentos de la transición energética y su importancia se acentuó con la construcción de centros de datos para la IA) en el que la producción está más concentrada en las Américas, una carta fuerte de Washington en el marco de la llamada “Doctrina Donroe”, que reactualizó la vieja consigna “América para los americanos” (en términos de Washington, para EEUU).

Si se aprueba la reformulación de la Ley de Glaciares que planteó el gobierno, “las perspectivas en cobre son excelentes: este año las inversiones serán unos USD 2.000 millones y en 2027 más de USD 5.000 millones”, dijo Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

El cuprífero “Proyecto Vicuña” es el primero de “Exportación Estratégica” en el marco del RIGI, para el desarrollo de dos yacimientos (Josemaría y Filo del Sol), que involucran a BHP y Lundin Mining.

Vicuña anunció este viernes que ya seleccionó a las empresas que construirán, en una geografía y clima desafiantes, los 170 kilómetros del “Corredor Norte” de acceso al campamento, a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, en los andes sanjuaninos. Además, prevé realizar rondas de negocios en las comunidades “en línea con la experiencia previa de licitación de catering, orientadas a facilitar el relacionamiento entre empresas oferentes y proveedores locales” y asegurar la logística para sus operaciones.

Por otra parte, si bien las primeras exportaciones de los proyectos greenfield de cobre ocurrirían hacia 2029 y 2030, la suiza Glencore (en negociaciones de fusión con la anglo-australiana Rio Tinto, con fecha límite el 5 de febrero), que ya tiene en cartera dos proyectos de gran escala, planea también reactivar el yacimiento donde hasta 2017 funcionó el yacimiento Alumbrera para exportar desde allí, desde 2028 y durante cuatro años, haciendo una suerte de puente a los volúmenes de exportación que desde fines de esta década y hasta la del cuarenta generarán los proyectos nuevos.

¿Potencia en cobre?

En 2025, en un evento en Washington al que fue invitado el secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, Baskaran, del CSIS, resaltó el rol clave para EEUU del futuro aporte cuprífero argentino, como puede apreciarse en el video de abajo.

Cotizaciones más altas vuelven atractivas operaciones antes económicamente inviables, como sucede también en el caso del oro. Si bien varios proyectos auríferos argentinos activos están en su etapa final, el aumento de precios les estira la vida e incluso hace viables proyectos antes descartados, por su “baja ley”. Con los precios actuales se vuelven viables proyectos de 2 gramos de oro por tonelada de roca, cuando antes la “ley mínima” era de 3 gramos, ejemplificó Cacciola.

Ni tierras ni raras

Otro “mineral crítico” son las llamadas “tierras raras”, 17 “elementos” que en verdad no son tierras (se presentan usualmente como óxidos y silicatos) ni tan raras, pero sí son muy difíciles y costosas de separar entre sí y de otros minerales y, al menos en China, se extraen con procesos y ácidos muy dañinos del ambiente.

La weaponization de las tierras raras por parte de China (esto es, su uso como armas) apenas 48 horas después de que Donald Trump anunció las “tarifas recíprocas”, en abril de 2025, con Beijing cortando la provisión, exigiendo licencias especiales y demandando información intrusiva a cada empresa occidental que las quisiera, catalizó la espiral del presidente de EEUU sobre los “minerales críticos” en general.

Según un informe del CSIS, Groenlandia es el octavo territorio en reservas de tierras raras y cuenta con dos de los depósitos ya identificados más grandes del mundo: Kvanefjeld y Tanbreez. En 2019, durante la primera gestión trumpista, EEUU y Groenlandia firmaron un Memo de Entendimiento sobre Tierras Raras y en junio de 2025 el Eximbank de EEUU envió a Critical Metals Corp, una empresa con sede central en Nueva York, una carta de interés de un préstamo de USD 120 millones para explorar y producir en Tanbreez.

Estados Unidos y China protagonizan en Groenlandia un choque de intereses que ya los había enfrentado incluso en los fondos marinos, algo que en su oportunidad también reportó Infobae.

“Como dice Fabián Calle (politólogo y analista internacional), a Trump no hay que tomarlo al pie de la letra, pero hay que tomarlo en serio”, señaló Marcelo Elizondo, quien destacó a Infobae el método “transaccional” del jefe de la Casa Blanca, que luego de amenazar con la anexión de Groenlandia y castigos tarifarios a 8 países europeos críticos de su ambición groenlandesa, logró una rápida aceptación de la OTAN para una nueva base militar, aumentar fuertemente la presencia de EEUU y el compromiso expreso de excluir a China de cualquier injerencia en ese gélido territorio. Trump frenó así, de modo tal vez definitivo, la ambición de Beijing, que en 2018 había lanzado la “Ruta Polar de la Seda” autodefiniéndose como “un Estado casi Ártico”.

La Secretaría de Minería de la Nación, reveló que existen unas 190.000 toneladas de recursos “inferidos” y otros 3,3 millones de “potenciales”

En tierras raras la Argentina no parece tener tanto ni algo rápido que ofrecer. El informe más completo, del Servicio Geológico Minero (Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, señaló unas 190.000 toneladas de recursos “inferidos” y otros 3,3 millones de “potenciales”. De los primeros, más de la mitad corresponden a “Rodeo de los Molles”, en San Luis, provincia fuertemente antiminera.

A fines de 2025, en un evento de la consultora y publicación especializada Panorama Minero, Eduardo Barrera, asesor de la Unión Europea y exsecretario de Minería, destacó que la importancia de las tierras raras se debe a que están “ligadas a la superconductividad y a la energía de fusión”.

A su turno, Martín Gozalvez, Director del Instituto de Geología y Recursos Minerales del Segemar reconoció: “sabemos muy poco de las Tierras Raras en la Argentina” y destacó tres áreas favorables para la exploración:

la faja de los sistemas alcalinos del NOA, de unos 800.000 km2, las provincias del Litoral, por su proximidad a indicios recogidos en Paraguay y Brasil; y la Faja del Bosque Valdiviano en el sur, compartida con Chile, en que el país vecino ya identificó un yacimiento en Penco, en la zona de Biobío, a cargo de la firma Aclara Resources, de EEUU.

“En Argentina no hay nada en tierras raras que se esté moviendo seriamente. Lo más avanzado sería procesar el hierro de Sierra Grande, donde al menos hay infraestructura. Usualmente, las tierras raras vienen como accesorio de otros minerales (el principal yacimiento mundial de tierras raras, Bayan Obo, en Mongolia, fue antes una operación de mineral de hierro). Los datos que hay sobre recursos y reservas son una elucubración matemática, una suposición geológica. Pero si no se pueden validar muestras, uno no hace minas en base a pozos de hace 20 o más años. Hay potencial, pero falta investigar”, dijo a Infobae Miguel Soler, de MMC Consulting y ex secretario de Minería de Jujuy.

Observaciones canadienses

Algunos observadores señalaron investigaciones sobre tierras raras en Argentina del Saskatchewan Research Council, SRC, de Canadá (Saskatchewa es una provincia canadiense) que al momento de cierre no respondió a la consulta de Infobae.

“Lo que se necesita son inversiones e investigaciones reales. Hace unos 20 años hubo una pasada en Misiones en arcillas, que no dio resultados. En litio hay proyectos factibilizados, medidos. En cobre hay pruebas metalúrgicas hechas, se sabe el costo de extracción del mineral. No hay nada de eso en tierras raras. Podría haberlas en las colas de Alumbrera, en Pirquitas, en rocas pegmatitas, carbonatitas. No se va a hacer una mina sin un buen estudio de factibilidad para saber lo que hay, y eso falta”, enfatizó Soler a este medio.

Un referente regional y global en tierras raras es la vecina Brasil, que detenta 22 millones de toneladas de reservas volumen solo superado por China e igual al de Vietnam

Un baluarte regional y global en tierras raras es la vecina Brasil, que detenta reservas por 22 millones de toneladas, volumen solo superado por China e igual al de Vietnam, según datos del informe de Segemar, en base, entre otras, a fuentes como el USGS.

Hay conversaciones para un acuerdo sobre tierras raras entre EEUU y Brasil y el diplomático de mayor rango de EEUU en Brasil, Gabriel Escobar, habló del tema con la Asociación Brasileña de la Industria Minera (Ibram) y empresas mineras brasileñas.

Aclara Resources, la empresa de EEUU con inversiones en tierras raras en Chile, también desarrolla un proyecto en Brasil con apoyo de la Corporación Financiero para el Desarrollo (DFC), una agencia del gobierno norteamericano.

El congresista brasileño Arnaldo Jardim, autor de un proyecto de ley sobre tierras raras, participó y sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Trump. “Había representantes de los departamentos de Comercio, Estado, Defensa (ahora llamado ”de Guerra”) y Energía; dos o tres de cada uno. Mostraron gran interés y están concretando acuerdos con otros países latinoamericanos en relación a las tierras raras”, reveló una fuente al diario británico Financial Times.

Posibilidades en uranio

Otro mineral crítico sobre el que podría haber colaboración argentina es el uranio, pero al igual que las tierras raras parece, al menos por ahora, un tiro bastante largo.

En ese frente la principal apuesta argentina, a cargo de Demián Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), de estrecho contacto con el presidente Javier Milei, es a la producción de Pequeños Reactores Modulares (SMR, según su sigla en inglés), ideales por escala y adaptabilidad para proveer la creciente demanda de energía de los Centros de Datos para IA. Allí también surgieron objeciones internacionales de tipo técnico a esa solución: mayor generación relativa de desechos y multiplicación de uno de los mayores costos de la energía nuclear, las medidas de seguridad.

En noviembre último, en el marco de la contienda estratégica de EEUU con China, el Congreso de EEUU difundió la investigación sobre cómo China manipula los precios del carbón, las tierras raras y el litio. “China representa hoy el más grande consumidor de minerales, volviendo el ‘descubrimiento de precios’ por parte de EEUU y sus aliados casi imposible”, destacó el informe de la Comisión bilateral encabezada por el republicano de ascendencia holandesa John Molenaar y el demócrata de ascendencia india Raja Krishnamoorthi.

El 19 de noviembre testificaron ante la Comisión 3 ejecutivos de mineras privadas. Matthew Sloustcher, ejecutivo de MP Materials, la primera empresa que en EEUU había llegado a extraer tierras raras, contó como habían dejado de hacerlo debido a la competencia desleal de China, y Jonathan Rowntree, CEO de Niron Magnetics, contó como esa empresa basada en Minnesota produjo los primeros grandes imanes permanentes “libres de cualquier elemento de tierras raras”. Además, precisó que EEUU consume unas 50.000 toneladas anuales de grandes imanes, cifra que duplicará hacia 2040, pero produce actualmente apenas 10.000 toneladas

Para la Argentina, el testimonio más importante fue el de Jonathan Evans, CEO de Lithium Americas, asociada en el proyecto litífero Thacker Pass (el más importante en EEUU) a General Motors. El proyecto ya recibió USD 453 millones de un crédito de USD 2.230 millones del Departamento de Energía, para “reforzar la provisión de litio de EEUU”.

“El Partido Comunista Chino –aseguró Evans- activamente apoya a sus empresas en la compra de activos en el exterior (…) patrón evidente en África, Australia y América Latina”. Las empresas chinas, completó, “a menudo diseñan sus operaciones externas para producir bienes intermedios intencionalmente inadecuados para aplicación directa, material que envían a China para procesamiento posterior”.

Piletas de evaporación de litio en Salta, una de las provincias litíferas de la Argentina (Foto: Reuters)

En 2023 Lithium Americas, la empresa de Evans, se dividió (divested) de Lithium Argentina, con sede en Suiza, hoy asociada a la china Ganfeng Lithium, en Pozuelos-Pastos Grandes, un gran proyecto de litio en Argentina, próximo a ser presentado al RIGI.

Hace dos meses, Salta dio el visto bueno ambiental (DIA, un hito muy relevante) a la subsidiaria local de Ganfeng Lithium, Lithea Inc, que detenta el 67% del proyecto para producir hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, a partir de 2028 y durante más de 30 años.

Ganfeng es una de las grandes litíferas del mundo y el año pasado el gobierno le rechazó la ampliación del proyecto “Marianas”, también en Salta, porque no se trataba de un proyecto nuevo, sino de uno ya existente.

La presentación al RIGI de Pozuelos-Pastos Grandes puede servir entonces de termómetro de hasta dónde llegan los requisitos de la alianza mineral que propone EEUU y hasta dónde la decisión de “comerciar con todo el mundo” que preconizó en Davos Javier Milei.