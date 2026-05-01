Economía

La batalla de las tasas: el video viral de un empresario pyme que expone la presión fiscal

A través de un video que se volvió masivo en redes, un empresario industrial puso en evidencia la multiplicación de tasas e impuestos que enfrentan las pymes, un factor que eleva costos, reduce la competitividad y complica la supervivencia del sector

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El video viral de Miguel Jacowasky expone la presión fiscal que enfrentan las PYMEs argentinas, elevando costos y comprometiendo la competitividad

Las PYMEs argentinas atraviesan un contexto de alta presión fiscal. En todo el país, municipios y provincias aplican una gran variedad de tasas y tributos que afectan directamente los costos de producción y la competitividad de las empresas. El empresario Miguel Jacowasky, conocido como 'El Pyme’ y director de FADEP Envases viralizó a través de sus redes sociales un video donde expone la problemática de las pequeñas y medias empresas.

“La batalla de las tasas”, se titula el video realizado por el influencer en colaboración con el Movimiento Industrial, utiliza el humor y el formato de “batalla de gallos” para describir la cantidad y variedad de tributos que deben afrontar quienes buscan sostener una empresa en el país.

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El fenómeno comenzó en las plataformas sociales con una composición en la que se detallan ejemplos de tasas inusuales: desde el impuesto al metegol en Miramar, al tributo por inflar un Papá Noel en San Martín, pasando por la tasa por tener carteles publicitarios o el llamado impuesto al trencito de la alegría.

La repercusión alcanzó a intendentes, funcionarios y empresarios, quienes debaten actualmente el alcance y justificación de este tipo de cargas. “En Ramallo, contratás y pagás por empleado al municipio. Más sueldo. Trescientos mil pesos por empleado, ¿entendés el movimiento? Arrancás a producir, ya estás en negativo adentro”, se denuncia en el video. También se destaca la situación de quienes deben pagar impuesto al cheque con la frase: “Pagás por pagar, no hay argumento. Producís en Argentina y pagás por el intento”.

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Las voces del sector industrial, como Jacowasky, insisten en la necesidad de visibilizar cómo las normas fiscales se multiplican. Atribuyen este fenómeno a incentivos recaudatorios y a la falta de un marco legal uniforme. Las consecuencias se sienten en el precio final de los productos y en las posibilidades de inversión y expansión de las empresas.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodia, Jacowasky detalló: “Si ponés un cartel que diga el nombre de la fábrica, tenés que pagar un impuesto a la municipalidad. No es que te cobran por uso del espacio público, sino porque se vea tu cartel, aunque esté puesto en tu terreno”. Jacowasky identifica cómo estas figuras fiscales encarecen el famoso “costo argentino”.

Las dificultades de las empresas no se agotan en el nivel municipal. “Todo esto que fuimos nombrando, que son tasas e impuestos, lo que hacen es engrosar el costo argentino de la producción. Lo que nos pasa a nosotros los pymes es que tenemos que visibilizar, más en estos momentos donde hay una apertura de importaciones y estamos compitiendo muchos sectores de manera desigual, con productos que pagan poco o nada de impuestos, y nosotros sí estamos pagando impuestos. Es completamente desleal la competencia”, explicó.

Municipios y provincias argentinas gravan a las PYMEs con una multiplicidad de tasas e impuestos que impactan directamente en su rentabilidad
Municipios y provincias argentinas gravan a las PYMEs con una multiplicidad de tasas e impuestos que impactan directamente en su rentabilidad

Las consecuencias en la estructura de las PYMEs

Además de las tasas se suman tributos provinciales como Ingresos Brutos. “Insisto, son una sumatoria de impuestos y de situaciones que hacen que el costo argentino sea completamente elevado. Empresas de primer nivel de ropa en Argentina cobran mucho más caro que en otros países porque hay un costo oculto que hace que no seamos competitivos”, detalló Jacowasky.

El caso de FADEP Envases no es aislado. La empresa tiene 70 años y opera en el Parque Industrial de Munro, provincia de Buenos Aires. El director relató: “Mi padre, de 93 años, sigue viniendo a la fábrica a tomar mate, a ver las máquinas, a escuchar el sonido del trabajo”.

El concepto de punto de equilibrio, central para la supervivencia de las empresas, se vuelve difícil de alcanzar en el contexto actual. “Hoy las PYME no son un negocio, son un acto de coraje en la Argentina”, advirtió Jacowasky. Ante la baja de actividad y el aumento de la competencia extranjera, la presión fiscal representa un obstáculo significativo.

Ejemplos como el impuesto al metegol y la tasa por inflar adornos navideños evidencian la diversidad y acumulación de tributos en Argentina
Ejemplos como el impuesto al metegol y la tasa por inflar adornos navideños evidencian la diversidad y acumulación de tributos en Argentina

Nuevas estrategias y visibilidad en redes sociales

Para enfrentar el contexto, Jacowasky impulsó la creación de contenidos en redes sociales bajo el canal @ElPyme. “Nosotros tenemos un canal que lo creamos en octubre del año pasado, que se llama @ElPyme, y lo que hicimos fue tratar de visibilizar los problemas que tienen las pymes en la Argentina. Este posteo lo hicimos en colaboración con nuestros amigos del movimiento industrial y la idea siempre fue a través del humor, poder comunicar las cosas que viven hoy el motor invisible del país, que son las pymes argentinas”.

La recepción de esta estrategia fue notable. “Tuvimos ocho millones de vistas en cinco meses y pudimos levantar el tema de lo que nos pasa a las pymes en la Argentina”, remarcó Jacowasky.

La creatividad, según el empresario, es esencial para sobrellevar la situación actual. “Hay muchos sectores que no lo pueden hacer, que están viviendo el día a día, que no llegan al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuánto tenés que facturar para que tu empresa no pierda plata”, aclaró.

Al ser consultado sobre el cierre de empresas en el sector, Jacowasky relató: “Nosotros mantuvimos el nivel de actividad porque, y lamento decirlo, porque hay muchas fábricas medianas y chicas que cerraron, definitivamente cerraron. Cuando cierra una PYME, cierra todo un entramado productivo. Tiene que ver con proveedores que ya no abastecen, con la empresa que hace los sándwiches de milanesa para los trabajadores. Detrás de cada PYME hay una familia, y hay muchas familias que están viviendo de eso”.

Demandas y salud mental en el sector PYME

La difusión de los problemas y la presión tributaria repercute además en la salud mental. “Hay muchas PYMEs que están con muchos problemas de salud mental por esta situación que estamos viviendo. Cuando hay una persona que está yendo a trabajar todos los días, que tiene que pagar los sueldos, que tiene una contracción al trabajo, que tiene un legado y eso se está desmoronando, empieza una situación de salud mental donde hay muchos que no lo dicen, donde hay mucho padecimiento y cuando algo no se dice, algo empieza a implosionar”, sostuvo Jacowasky.

El fenómeno de la importación sin pago de impuestos agrava el panorama. “Hoy hay muchas empresas que están compitiendo contra productos importados que se traen directamente del exterior, más precisamente de China, y no pagan impuestos. Las plataformas chinas y la argentina, una plataforma argentina está abriendo un hub muy grande de depósitos en China y está trayendo productos chinos que no pagan impuestos".

En este sentido indicó que “hay cuatro o cinco envíos por mes. Sumale diez millones de personas. Estamos hablando de una masa muy importante. Si a eso le sumás la baja de actividad y los altos impuestos que están pagando las PYMEs, es el combo perfecto para que la situación realmente esté difícil”, consideró Jacowasky.

Para Jacowasky, la resiliencia de las PYMEs resulta central: “Las PYMEs no especulan con el país. Las PYMEs apuestan todos los días. Hay muchas empresas que son de alta tecnología y están pasando un momento difícil, porque cuando no hay demanda, no hay demanda. El que dice reinventate no es PYME. El que es PYME sabe lo que es trabajar todos los días, pagar sueldo, apostar y tener contracción por el trabajo”.

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