Economía

Las exportaciones mineras superaron los USD 6.000 millones en 2025, un récord histórico

El sector cerró el año con un fuerte crecimiento interanual y un desempeño muy por encima del promedio histórico.

Operaciones en la mina de
Operaciones en la mina de oro Gualcamayo, el más reciente minera aprobado por el RIGI, el régimen oficial de incentivos a la minería REUTERS/Lucila Sigal

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron en 2025 un total de USD 6.037 millones, el registro anual más alto desde que existen datos consolidados del sector. El resultado correspondiente al período enero-diciembre de 2025 marca un nuevo máximo histórico y consolida una suba significativa respecto de los años previos.

De acuerdo con los datos oficiales, el monto exportado durante 2025 implicó un crecimiento de 29,2% en comparación con 2024, cuando las ventas externas del sector habían totalizado USD 4.674 millones. El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los USD 6.000 millones en un solo año.

El desempeño de 2025 no solo se destacó por el nivel alcanzado, sino también por la distancia que estableció frente a los registros históricos del sector. El promedio anual de exportaciones mineras entre 2010 y 2024 fue de USD 3.838 millones, lo que ubica al último año muy por encima de ese valor de referencia.

Un salto frente al promedio histórico

La comparación con el promedio de los últimos quince años permite dimensionar el cambio de escala que mostró el sector en 2025. El monto exportado durante el último año fue casi USD 2.200 millones superior al promedio anual del período 2010–2024, lo que representa una diferencia significativa en términos de generación de divisas.

Durante más de una década, las exportaciones mineras se mantuvieron en niveles considerablemente más bajos que los observados en 2025. Si bien hubo años con desempeños elevados dentro de la serie, el promedio histórico refleja un sendero de valores que, en conjunto, quedaron lejos del registro alcanzado en el último ejercicio completo.

infografia

En ese contexto, el dato de USD 6.037 millones se consolida como un punto de inflexión dentro de la serie, al establecer un nuevo máximo anual y modificar el rango en el que se habían movido las exportaciones del sector durante los años anteriores.

El crecimiento registrado en 2025 también amplió la brecha respecto del promedio histórico. Mientras que entre 2010 y 2024 el valor medio anual fue inferior a los USD 4.000 millones, el resultado del último año superó ese nivel en más de un 50%, reflejando una aceleración clara en el ritmo de las exportaciones mineras.

Las proyecciones para la próxima década

Más allá del récord alcanzado en 2025, distintos análisis plantean un escenario de crecimiento sostenido para las exportaciones mineras argentinas en el mediano y largo plazo. De acuerdo con un informe elaborado por BBVA Research, el sector podría multiplicar su nivel actual de ventas externas si avanzan los proyectos que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo y si se consolidan condiciones macroeconómicas y regulatorias que permitan su puesta en marcha.

Las proyecciones contemplan un horizonte hacia 2033, año para el cual las exportaciones mineras podrían ubicarse en torno a los USD 25.000 millones anuales, un volumen que implicaría un cambio estructural en el perfil exportador del país. Ese escenario se apoya en la entrada en producción de nuevos emprendimientos y en la ampliación de capacidades de proyectos ya operativos, con impacto directo sobre el volumen exportado.

Se proyecta que para 2033
Se proyecta que para 2033 las exportaciones mineras argentinas superarán los USD 25.000 millones (crédito Andina)

El crecimiento proyectado no sería inmediato, sino gradual, a medida que se concreten inversiones de gran escala que requieren plazos largos de desarrollo. En ese sentido, los análisis destacan que la minería es una actividad intensiva en capital, con procesos que pueden demandar varios años desde la exploración hasta la producción comercial, por lo que el salto en las exportaciones se daría de manera progresiva a lo largo de la próxima década.

Las estimaciones también señalan que el desempeño futuro del sector estará condicionado por factores como el acceso al financiamiento, la estabilidad de las reglas de juego y la evolución de la demanda internacional de minerales. Bajo esos supuestos, el crecimiento de las exportaciones permitiría que la minería incremente su participación dentro del comercio exterior argentino y refuerce su aporte en términos de generación de divisas.

En ese marco, el récord alcanzado en 2025 aparece como un punto de partida dentro de una trayectoria que, según las proyecciones de BBVA Research, podría llevar a niveles de exportación muy superiores a los actuales si se materializan los proyectos previstos y se mantienen las condiciones necesarias para su desarrollo.

