Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

Donald Trump habla con periodistas en la Casa Blanca este viernes (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump dijo este viernes que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz con Estados Unidos, mientras las conversaciones entre ambas partes siguen estancadas en medio de un alto el fuego que ya lleva varias semanas.

“En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, dijo Trump a los periodistas; al tiempo que señaló que el régimen “ha hecho avances” en las negociaciones con su país. Igualmente admitió no estar seguro de si llegará a cumplir los requisitos que le exige Washington.

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Cuando se le preguntó si enviaría otra delegación a Pakistán para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, tras la cancelación del viaje la semana pasada, Trump respondió: “Sentimos un gran respeto por Pakistán e Islamabad, y un enorme respeto por el primer ministro y el mariscal de campo. Están colaborando con nosotros. Siguen colaborando con nosotros”.

“Pero el viaje es muy largo y estamos haciendo todo lo posible en cuanto a negociaciones en este momento”, agregó el presidente, al describir las llamadas telefónicas.

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“Han avanzado, pero no estoy seguro de que lleguen a la meta. Hay una tremenda discordia. Tienen serios problemas para llevarse bien en Irán”, dijo también Trump. “El liderazgo está muy fragmentado. Hay dos o tres grupos, tal vez cuatro. Y es un liderazgo muy desorganizado. Dicho esto, todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos perdidos”, señaló.

También afirmó que no está “contento” con España ni con Italia porque, a su juicio, ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear.

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“No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, señaló.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP/Archivo)

Más temprano, el régimen de Irán presentó una nueva propuesta para conversaciones con Estados Unidos a través del mediador Pakistán, informó la prensa estatal iraní.

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“La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, como mediador en las conversaciones, el jueves por la noche”, informó la agencia oficial de noticias IRNA, sin ofrecer detalles del contenido de dicha propuesta.

Por el momento se desconoce el contenido de la nueva propuesta.

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Irán y Estados Unidos celebraron una única ronda de conversaciones en el contexto de un frágil alto el fuego tras casi 40 días de guerra que estalló el 28 de febrero.

Desde entonces, las conversaciones se estancaron, ya que Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, e Irán mantuvo en gran medida cerrado el estrecho de Ormuz, permitiendo solamente el paso de unos pocos buques desde el inicio de la guerra.

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, mantuvo conversaciones telefónicas hoy con sus homólogos de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Irak y Azerbaiyán sobre las últimas “iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra”, según un comunicado de la cancillería.

El presidente Donald Trump se reúne con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump anunció que EEUU aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea

El presidente Donald Trump anunció este viernes que aumentará los aranceles estadounidenses a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea la próxima semana, alegando que el bloque no está cumpliendo con un acuerdo comercial previo.

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“Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresan a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%”, escribió en su plataforma Truth Social.

“Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones", remarcó Trump.

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Y completó: “Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos! Gracias por su atención a este asunto".

El mandatario no dio más detalles sobre el aumento previsto, pero el anuncio se produjo un día después de sus renovadas críticas al canciller alemán Friedrich Merz.

Trump le dijo a Merz que se centrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en Irán.

Es probable que Alemania se vea gravemente afectada por un arancel elevado a los automóviles y sus piezas, ya que es responsable de una cantidad significativa de las exportaciones de automóviles de la UE.