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Las tablas, los posibles cruces y la agenda de partidos: todo lo que hay que saber antes de la última fecha del Torneo Apertura

Desde el sábado al lunes se llevará a cabo la última jornada de la fase regular y quedarán conformados los octavos de final

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Boca y River, aspirantes al título en el Torneo Apertura (REUTERS/Agustin Marcarian)
Boca y River, aspirantes al título en el Torneo Apertura (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mañana se iniciará la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 y empezarán a definirse algunos cruces de los octavos de final. Este fin de semana, desde el sábado al lunes, se disputará la novena fecha que había quedado pendiente y aparecen varios encuentros que resultarán muy atractivos para propios y ajenos. Mientras algunos elencos disputan copas internacionales, estos mismos y otros pretenden avanzar en el ámbito doméstico.

Hasta el momento hay pocas certezas, pero vale la pena repasarlas. Independiente Rivadavia, de brillante presente en Copa Libertadores, se aseguró el primer lugar de la Zona B y recibirá en octavos al octavo de la A (hoy Unión de Santa Fe). A la Lepra mendocina se les sumaron como clasificados que actuarán de local en el mata-mata River, Argentinos Juniors y Rosario Central. En el otro grupo ya concretaron su localía Estudiantes, Boca y Vélez, mientras que el cuarto puesto se lo disputarán Talleres y Lanús (San Lorenzo tiene una remota chance también).

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Vale remarcar que, de cara a los octavos de final, se implementarán 30 minutos de alargue en caso de haber empate en tiempo reglamentario (de persistir, penales). Los octavos se llevarán a cabo el próximo fin de semana del domingo 10 de mayo. Los cuartos serán entre semana, en la del miércoles 14/5. Las semifinales el fin de semana del domingo 17/5. La final el domingo 24 de mayo, con sede neutral a definir (hasta semifinales se beneficiará con la localía el equipo mejor ubicado en la fase regular).

Un dato a tener en cuenta es que si Boca y River culminan en los respectivos segundos puestos de sus zonas como hasta ahora, solamente podrán cruzarse en una hipotética final. Esto se modificará si el Xeneize termina como líder en su grupo y el Millonario segundo, ya que ahí se podrían ver las caras en las semis en la Bombonera. Los otros cruces clásicos que podrían registrarse en los playoffs son Independiente-Racing, San Lorenzo-Huracán, Estudiantes-Gimnasia y Talleres-Belgrano.

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Los clubes que se quedaron sin chances de clasificación son Deportivo Riestra, Newell’s, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia de Mendoza, Platense (Zona A), Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, Atlético Tucumán y Banfield (Zona B). Vale mencionar que los puntos disputados en los playoffs no se contarán para la Tabla Anual ni la de promedios. A fin de año descenderán dos equipos a la Primera Nacional: uno por promedios (hoy Estudiantes de Río Cuarto) y otro por la Anual (hoy Aldosivi).

En cuanto a la clasificación a las copas internacionales de 2027, a la Libertadores irán el campeón del Apertura, el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la Tabla Anual (el tercero competirá en Fase 2). A la Sudamericana entrarán desde el cuarto al noveno lugar de la general (a partir de la siguiente temporada, el noveno de la Anual se clasificará a la Fase 2 de la Libertadores y del tercero al octavo irán a Sudamericana).

CRONOGRAMA DE LA FECHA 9 DEL TORNEO APERTURA

  • Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central-Banfield

14.30 Lanús-Deportivo Riestra

16.15 Central Córdoba-Boca Juniors

18.45 San Lorenzo-Independiente

18.45 Unión-Talleres

21.15 Platense-Estudiantes de La Plata

  • Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi-Independiente Rivadavia

16.00 Rosario Central-Tigre

16.00 Racing-Huracán

16.00 Gimnasia La Plata-Argentinos Juniors

16.00 Belgrano-Sarmiento

18.30 River-Atlético Tucumán

  • Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia de Mendoza-Defensa y Justicia

19.15 Vélez-Newell’s

21.30 Estudiantes de Río Cuarto-Instituto

TABLAS DE POSICIONES

Así serían hoy los cruces de octavos de final:

  • Estudiantes de La Plata-Barracas Central
  • Boca Juniors-Huracán
  • Vélez-Gimnasia La Plata
  • Talleres-Belgrano
  • Rosario Central-Lanús
  • Argentinos Juniors-San Lorenzo
  • River-Independiente
  • Independiente Rivadavia-Unión

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