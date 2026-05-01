Horacio Marín, CEO de YPF: “Argentina va a terminar exportando un millón de barriles de petróleo diarios en unos años”

El titular de YPF proyectó una producción de un millón de barriles diarios para exportación.(Jaime Olivos)

La aceleración de la industria energética argentina, que se proyecta hacia una producción diaria de 1 millón de barriles de petróleo y un potencial exportador equivalente en menos de seis años, fue el eje central de un encuentro estratégico en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La charla, protagonizada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, se desarrolló en el stand de Ticmas, la plataforma educativa digital e integral de origen argentino que lidera la transformación escolar en Latinoamérica a través de contenidos interactivos, robótica y gamificación.

En ese contexto, Marín manifestó ante el público reunido, entre quienes se encontraban asistentes del propio evento, entre otros dirigentes de la industria, que la Argentina “va a terminar exportando el millón de barriles”. Sin embargo, adelantó: “No creo que esté en YPF para ese entonces; quizás sea en 2033 o 2034″.

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En este sentido, resaltó, no obstante, que este esfuerzo “no depende sólo de YPF, sino que incluye a toda la Argentina y a toda la industria. Nosotros vamos con todo para llegar al pico antes del 31”, aseguró. Marín explicó que este salto sin precedentes en la escala de la actividad colocaría al país por encima del umbral que hoy solo superan un puñado de naciones productoras de petróleo.

El “círculo virtuoso”

Para el presidente de YPF, la clave para alcanzar este objetivo inédito radica en el nuevo entorno regulatorio y en la apertura de mercados: “Para desarrollar Vaca Muerta hay que entender que hay que exportar. No se van a invertir millones y millones si no se va a poder exportar. Primero el gobierno tenía que lograr RIGI, libre mercado, apertura de los mercados, business friendly -los negocios son bien vistos-. Sabemos que la riqueza no la genera el Estado, la generan los privados”.

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Horacio Marín destacó la importancia del RIGI para motorizar el crecimiento de Vaca Muerta. (Jaime Olivos)

Marín remarcó que este año YPF planea certificar la capacitación de 2.500 trabajadores, cifra que saltará a 3.000 por año desde 2027, lo que permitirá alcanzar 15.000 técnicos calificados formados en el Instituto Vaca Muerta. Este centro, impulsado inicialmente por YPF, funciona hoy como una alianza de 14 compañías del sector —incluyendo a Vista, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa Energía, Shell y Chevron— con el objetivo de estandarizar las competencias técnicas y de seguridad que demanda el desarrollo de los no convencionales hacia 2030.

A su vez, el CEO de YPF describió la magnitud de la demanda laboral que implica este proceso: “Estos cuatro años vamos a demandar alrededor de 40.000 puestos de trabajo y creo que nos quedamos cortos. Hay mucho trabajo de construcción. Cuando hagamos el proyecto de GNL, se va a dar en el mismo momento en que esté finalizando el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y también va a estar en construcción el gasoducto de SESA, así como el mayor poliducto de la historia que lo va a estar haciendo YPF. En lo que es trabajo de construcción se van a necesitar hasta de países limítrofes”.

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Además, Marín resaltó que el nuevo pacto federal energético redefine la competencia en el sector: “Ahora se terminó la ley de la selva; no se compite más por market share. Antes le robaban participación a YPF porque era el que más tenía. Pero, ahora, con estas condiciones, por cada barril que se produzca la mitad se va a ir al exterior y la industria colabora con eso”.

El gobernador Rolando Figueroa coincidió en la visión transformadora y subrayó el papel de Neuquén como “motor” de la expansión. Durante su intervención, enfatizó: “Vaca Muerta requirió de una buena gobernanza. Neuquén siempre trabajó como un motor, pero faltaban las condiciones para despegar; las hemos conseguido y nos pusimos en línea con la normativa nacional. Cambió el paradigma de la escasez por la abundancia”.

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El gobernador de Neuquén destacó que en el último año, llegaron 21.000 nuevos habitantes a la provincia por el boom de Vaca Muerta. (Jaime Olivos)

La gobernación resaltó un dato distintivo: en el último año llegaron a la provincia 21.000 nuevos habitantes, lo que motivó la inauguración de 160 nuevas aulas. Figueroa fue tajante respecto a la política de empleo en la provincia: “En Neuquén no sobra trabajo. Hemos planificado de qué manera vamos a crecer a medida que se vayan generando nuevos puestos de trabajo. Mi deber como gobernador es darle oportunidad primero a los neuquinos”, sentenció.

El mandatario recordó que el crecimiento poblacional exige capacitación previa: “Muchas empresas venían con gente de otros lados porque no había capital formado. Nuestra gente tiene que tomar ese espacio”. Sobre la riqueza generada, precisó que, de la ganancia total en Neuquén, un 42% queda en el Estado nacional y solo un 1,2% llega finalmente a la provincia por coparticipación.

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El evento en el stand de Ticmas permitió unir los retos de la transformación digital educativa con las exigencias de la nueva economía hidrocarburífera. Marín concluyó que el éxito dependerá de la formación profesional, subrayando: “Nos pusimos de acuerdo con la industria que la gente que sale certificada ha de entrar, porque es la clave para saber que la persona sabe de seguridad”.