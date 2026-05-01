Honduras

Indignación en Honduras por motociclista que usó puente peatonal para personas con capacidades especiales

Un motociclista fue captado en video mientras cruzaba un puente peatonal destinado a personas con discapacidad en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, una de las principales vías de la capital hondureña.

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Las imágenes fueron difundidas por la Alcaldía del Distrito Central como ejemplo de irrespeto a la ley. (FOTO: AMDC Honduras)
Las imágenes fueron difundidas por la Alcaldía del Distrito Central como ejemplo de irrespeto a la ley. (FOTO: AMDC Honduras)

Un video difundido en redes sociales desató una ola de críticas luego de mostrar a un motociclista utilizando un puente peatonal como si se tratara de una vía vehicular en Tegucigalpa, una acción que fue calificada por autoridades como una grave falta a la normativa de tránsito y un riesgo directo para los ciudadanos.

El hecho ocurrió en el bulevar Fuerzas Armadas, una de las arterias más transitadas de la capital hondureña, específicamente frente al centro de rehabilitación Teletón, donde se ubica una infraestructura diseñada para facilitar el paso seguro de peatones, especialmente personas con discapacidad.

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Las imágenes, divulgadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, muestran el momento en que el conductor decide evitar el tráfico vehicular y opta por cruzar el puente peatonal a bordo de su motocicleta, ignorando por completo la función de esta estructura.

El caso generó rechazo inmediato entre ciudadanos, quienes señalaron que este tipo de conductas no solo violan la ley, sino que también ponen en peligro a personas vulnerables que utilizan diariamente este tipo de pasos elevados.

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El puente en cuestión fue construido como parte de un proyecto de movilidad urbana enfocado en la inclusión y la seguridad vial. Su diseño incorpora rampas de acceso, pasamanos y señalización especial, lo que permite su uso por adultos mayores, pacientes en rehabilitación, personas con discapacidad y usuarios de sillas de ruedas.

En ese contexto, autoridades municipales enfatizaron que este tipo de infraestructura no está diseñada para soportar el peso ni el tránsito de vehículos, por lo que su uso indebido puede generar daños estructurales que comprometan su funcionalidad a largo plazo.

“El puente fue concebido para proteger la vida de los peatones, no para servir como una vía alterna para motociclistas”, han reiterado funcionarios municipales en llamados públicos.

El puente forma parte de un proyecto de movilidad inclusiva implementado en la capital. (FOTO: EL HERALDO)
El puente forma parte de un proyecto de movilidad inclusiva implementado en la capital. (FOTO: EL HERALDO)

Además del riesgo inmediato para los usuarios del puente, expertos advierten que el uso indebido de estas estructuras puede reducir su vida útil, generar deterioro en sus componentes y aumentar los costos de mantenimiento para la ciudad.

La situación también reabre el debate sobre la cultura vial en Honduras, donde el irrespeto a las normas de tránsito continúa siendo una de las principales causas de accidentes y conflictos en las vías públicas.

El bulevar Fuerzas Armadas, donde ocurrió el incidente, es una de las zonas de mayor circulación en Tegucigalpa, lo que hace aún más relevante la existencia de pasos peatonales seguros para evitar accidentes.

Según autoridades, el puente frente a la Teletón fue habilitado en 2025 como parte de un esfuerzo por mejorar la movilidad en la capital y reducir el riesgo para miles de personas que cruzan diariamente esta vía.

El caso del motociclista ha sido interpretado como un ejemplo de las prácticas que deben erradicarse para garantizar una convivencia vial más segura. En ese sentido, la Alcaldía reiteró el llamado a respetar las normas y cuidar los espacios públicos.

El incidente reabre el debate sobre la cultura vial y el respeto a la infraestructura urbana en Honduras. (FOTO: EL HERALDO)
El incidente reabre el debate sobre la cultura vial y el respeto a la infraestructura urbana en Honduras. (FOTO: EL HERALDO)

Asimismo, se insistió en que los motociclistas deben utilizar únicamente las vías destinadas para vehículos y evitar acciones que pongan en riesgo a terceros.

El incidente, que quedó registrado en video, se suma a otros episodios recientes que evidencian la necesidad de reforzar la educación vial y la aplicación de sanciones para quienes incumplen la normativa.

Mientras tanto, la difusión del video continúa generando debate en redes sociales, donde usuarios exigen mayor control y sanciones para evitar que este tipo de conductas se repitan.

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