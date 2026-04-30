Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo evoluciona su salud

La salud de Diego Peretti preocupó tras su internación y operación de urgencia por cardiopatía isquémica

Un episodio de salud de Diego Peretti generó preocupación. El actor debió ser intervenido en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Según pudo saber Teleshow a través de fuentes cercanas, la operación fue ambulatoria, programada y resultó exitosa. El actor ya se encuentra en su casa recuperándose y, si la evolución continúa de forma favorable, la semana que viene retomará su agenda teatral sin inconvenientes.

La preocupación inicial se disparó cuando trascendió que Peretti había sido sometido a una intervención cardíaca para la colocación de un stent. El procedimiento, habitual en casos de cardiopatía isquémica, forma parte de la práctica clínica para restablecer el flujo sanguíneo en una arteria coronaria afectada. El actor, de 63 años, acudió al ICBA para un chequeo de rutina y, tras los estudios correspondientes, los médicos consideraron necesario realizar la angioplastia para prevenir cualquier complicación futura.

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Según pudo saber Teleshow, la intervención fue ambulatoria, es decir, no requirió internación prolongada. Peretti permaneció bajo observación las horas indicadas por protocolo y, tras recibir el alta médica, regresó a su casa para continuar con el reposo y los cuidados recomendados. El entorno del actor remarcó que el procedimiento se realizó de forma programada y que no se trató de una urgencia ni de un episodio inesperado, llevando tranquilidad tanto a colegas como a seguidores.

El actor fue intervenido en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y se le colocó un stent para restablecer el flujo sanguíneo

La noticia generó inmediatamente la reprogramación de las funciones de El Jefe del Jefe, la exitosa obra que Peretti protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza. La producción confirmó que la suspensión es momentánea y que el actor planea regresar al escenario la semana próxima, una vez que complete los días de reposo sugeridos por su equipo médico. Los tickets adquiridos para las funciones de estos días mantendrán su validez para las nuevas fechas, y la expectativa es que el regreso se concrete sin mayores demoras.

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La colocación de un stent es una técnica habitual en cardiología intervencionista. Consiste en introducir una pequeña malla metálica o de material biocompatible en la arteria afectada, mediante una angioplastia, para mantenerla permeable y asegurar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Es un procedimiento que suele realizarse con anestesia local y, en la mayoría de los casos, permite al paciente retomar sus actividades habituales tras un breve período de recuperación y controles periódicos.

La noticia sobre la salud de Peretti motivó un aluvión de mensajes de apoyo y cariño en redes sociales. Si bien la preocupación inicial fue grande, la confirmación de que no se trató de una emergencia y que la intervención fue exitosa llevó alivio tanto al ambiente artístico como a sus seguidores.

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La angioplastia y colocación de stent a Peretti obliga a suspender funciones de la obra ‘El Jefe del Jefe’ en el Paseo La Plaza

Además de El Jefe del Jefe, el actor se prepara para el estreno de la película Lo dejamos acá, que coprotagoniza junto a Ricardo Darín y que llegará a Netflix en septiembre. Su última película, Risa y la cabina del viento, también tuvo muy buena repercusión. A pesar del episodio de salud, Peretti planea retomar todos sus compromisos apenas reciba la aprobación de su equipo médico.

Según pudo saber Teleshow, la evolución es favorable y todo indica que la intervención fue un paso preventivo más que una respuesta a una situación crítica. El actor continuará con los controles de rutina y la medicación indicada, como ocurre habitualmente tras la colocación de un stent, y se espera que su recuperación sea rápida y completa.

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Por ahora, Peretti se encuentra en su casa, acompañado por su familia y enfocado en su bienestar. La producción de El Jefe del Jefe ya trabaja en la reprogramación de las funciones suspendidas y aguarda con optimismo la vuelta de su protagonista.