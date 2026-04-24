Economía

Horacio Marin dijo que “muy pronto” se decidirá la inversión de USD 30.000 millones de YPF y sus socios para exportar GNL

El CEO de la petrolera de mayoria estatal dijo que hay 50 extranjeros en Buenos Aires trabajando en los detalles finales del proyecto Argentina GNL con la italiana ENI y la mayor petrolera de Abu Dhabi. La Guerra en Medio Oriente aceleró la decisión

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la Convención Nacional Petrolera.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la Convención Nacional Petrolera.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, adelantó en una presentación en Neuquén, donde la compañía lleva adelante el grueso de sus operaciones de petróleo y gas no convencional, que “muy pronto” se llegará a la “decisión final de inversión” (final investment decision, en jerga corporativa) del proyecto Argentina GNL en el que la petrolera de mayoría estatal trabaja junto a la italiana ENI y XRG, brazo internacional de Adnoc, la compañía petrolera estatal de Abu Dhabi, el más rico de los Emiratos Árabes Unidos. Adnoc produce diariamente 4 millones de barriles diarios, cuatro veces más que el hito de un millón de barriles que el sector petrolero argentino espera alcanzar este año.

“En este momento hay 50 extranjeros en Buenos Aires” trabajando en los detalles del acuerdo final, dijo Marín, quien señaló que la guerra en Medio Oriente actuó como una suerte de impulsor o acelerador de la decisión.

En febrero pasado YPF, ENI y XRG firmaron el acuerdo de desarrollo conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para avanzar en el proyecto, que implica casi USD 30.000 millones de inversión, unos USD 18.000 millones en obras de infraestructura (gasoducto, puerto, barcos de licuefacción) y otros USD 12.000 millones para aumentar la producción argentina de gas para satisfacer la exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL via dos unidades flotantes de licuefacción, equivalente a entre 27 y 28 millones de metros cúbicos diarios del hidrocarburo en su estado gaseoso.

El acuerdo de febrero

Ese convenio establecía una hora de ruta conjunta impulsar la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta, para abastecer mercados internacionales.

El CEO y presidente de YPF cerró en Neuquén el V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No-Convencionales que organizó la Sociedad Argentina de Ingenieros de Petróleo, bajo el lema “Del Conocimiento a la Eficiencia”, para “compartir y mejorar conocimientos sobre Recursos No-Convencionales, mediante el intercambio de experiencias en nuevas tecnologías, prácticas operativas y otros aspectos críticos” de modo de “acelerar la implementación de las mejores prácticas” para el desarrollo de esos recursos.

Horacio Marín, Karina Milei, Manuel Adorni - YPF - Vaca Muerta

Marín volvió a exponer en su presentación el “Plan 4x4” de YPF, dijo que la petrolera está en su pico histórico de producción y que en dos o tres años la evolución de la producción se saldrá de escala gracias a la inversión y la intensa aplicación de tecnología. En 2025, recordó, la compañía tuvo su tercer mayor Ebitda de la historia, que hubiera sido el primero de no ser por los costos que debió afrontar la empresa debido a su retiro de áreas convencionales. Ante un público de profesionales del sector hidrocarburífero, el CEO de YPF dijo que en los últimos dos años la empresa aumentó 42% la producción y redujo 45% los costos operativos y destacó que en el área de refinación “la dimos vuelta” más rápido de lo que pensaban.

Refinando mejor

En particular, subrayó los resultados de la refinería de YPF en Luján de Cuyo (Mendoza), que fue destacada —dijo— como “la mejor refinería del continente”. También hizo hincapié en la reducción en 61% de los índices de accidentes y que en esos indicadores YPF es una empresa “de clase mundial” (world class). “No hay curita —enfatizó—, que justifique un metro cúbico más de petróleo crudo o un litro más de combustible refinado”.

RTIC YPF combustible
Interior de uno de los 9 RTICs desde los que YPF controla sus operaciones, desde explorar pozos de hidrocarburos hasta vender nafta o sandwiches en sus estaciones de servicio

El titular de YPF precisó que en Vaca Muerta, una extensa área de hidrocarburos “no convencionales” con epicentro en Neuquén, pero que también alcanza partes de Río Negro, La Pampa y Mendoza, YPF tiene 16.500 pozos para explorar, que implican una inversión en el tiempo de nada menos que USD 220.000 millones y que la decisión de salirse de los “campos convencionales” fue para que YPF se concentre en el shale de modo de llegar a ser una de las Top 10 petroleras de recursos no convencionales del mundo y dejar las áreas convencionales a empresas que la tengan como “core” de su negocio. También destacó el rol clave de la tecnología, con el funcionamiento de 9 Real Time Intelligence Centers (RTICs) que optimizan los procesos de exploración y producción y permiten el “micropricing” en las estaciones de servicio, consistente en la fijación de precios según localización y franja horaria.

De medianoche a madrugada

Con ese sistema, dijo, YPF dejó de perder dinero en las estaciones de servicio entre la medianoche y las 6 de la mañana. La aplicación de tecnología, precisó, aumentó un 66% la velocidad y redujo en 15% el costo de perforación por pozo. La empresa ya perforó 40 pozos de manera “autónoma” (sin intervención humana) con procesos controlados desde algunos de sus RTICs, logró un récord de 1.717 metros de perforación en 24 horas, completó en 10 días un pozo con ramas laterales de 2.600 metros y en materia de ramas laterales logró un récord de 5.114 metros.

Como ejemplo de aumento de producción mencionó el caso de “La Angostura Sur”, donde la producción se multiplicó por 20 en un año y medio. Además, hizo énfasis en la importancia del “análisis de datos”, pues en su operación YPF genera “2.300 millones de datos por día”. La empresa, dijo, “funciona con el tipo de cambio que hay, los resultados vienen de la productividad”.

Marín afirmó que, según relevamientos, YPF ya es reconocida por la gente como la empresa más tecnológica de la Argentina y señaló que su App permitirá pagar en las estaciones de servicio no solo en pesos o en dólares, sino también en bitcoins, generará intereses e incluso comprar acciones de YPF sin necesidad de abrir “cuenta comitente”. Para hacerlo posible, la empresa trabaja avanza en un “split” accionario para que “cualquier argentino” pueda comprar acciones de YPF que, concluyó, a partir de 2028 empezará a pagar dividendos.

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