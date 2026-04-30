Jornada financiera: Wall Street cerró su mejor mes desde 2020 e impulsó a las acciones y los bonos argentinos

Wall Street respondió positivamente a los balances corporativos.

Las acciones de Wall Street cerraron este jueves su mejor mes de beneficios desde 2020, mientras los inversores analizaban un nuevo conjunto de datos económicos clave y los resultados de ganancias de las grandes tecnológicas, que alimentaron el optimismo sobre el auge de la demanda de Inteligencia Artificial (IA).

El índice Nasdaq con decisiva presencia de empresas tecnológicas, subió un 0,9% y cerró en un máximo histórico de 24.892 puntos. El índice S&P 500 también repuntó más del 1%, cerrando por encima de los 7.200 puntos por primera vez para culminar así su mejor mes desde noviembre de 2020. El Dow Jones Industrial subió un 1,7%, o más de 750 puntos, en los 49.652 puntos.

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Los precios del petróleo terminaron mixtos: mientras que la variedad Brent del Mar del Norte ganó 0,6%, a USD 111,10 el barril para entregar en junio, el crudo intermedio de Texas cedió 1,4% en los EEUU, a USD 105,30 el barril también para entregar en junio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York hubo nuevos avances en los títulos petroleros como YPF (+0,8%), Pampa Energía (+0,1%) y Tenaris (+0,6%), aunque Vista Energy cayó un mínimo 0,1% tras presentar balance trimestral. Del lado perdedor encabezaron Banco Supervielle (-3,4%) y Grupo Galicia (-3,2%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,6% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan en los 567 puntos básicos.

En los EEUU, una ronda de resultados trimestrales de cuatro de las “Siete Magníficas” tecnológicas demostró que el gasto en IA no se está desacelerando, con una previsión combinada de la asombrosa cifra de 725 mil millones de dólares este año. Las acciones de Alphabet (10%) subieron tras superar las expectativas de ganancias, mientras que lasde Amazon (0,8%), Meta (-8,6%) y Microsoft (-3,9%) cayeron. A continuación, Apple (+0,4%) presentó sus resultados en la tarde de este jueves tras el cierre del mercado. Nvidia perdió un 4,6 por ciento.

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La Reserva Federal de EEUU (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, tal como se esperaba, después de que su presidente, Jerome Powell, anunciara que planea continuar en el cargo más allá del final de su mandato actual.

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, comentó que “la Fed mantuvo las tasas sin cambios en el rango 3,50%-3,75%, pero el mensaje de Jerome Powell fue más cauteloso de lo esperado: no hay recortes a la vista y no descartó nuevas subas si el shock energético por el conflicto en Medio Oriente se prolonga”.

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Para Argentina, el escenario es de doble lectura: presión de corto plazo sobre bonos y acciones, pero fortaleza estructural como exportador de energía (Vaca Muerta) y alimentos en un contexto de petróleo alto.

“No fue una bomba, pero tampoco un alivio. La Fed está atada por el petróleo y el conflicto, y eso significa tasas altas por más tiempo. Los exportadores de energía como Argentina son los más resilientes en este escenario”, señaló Sardáns.

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Tercera baja seguida para el dólar

Con cierta merma en el volumen de negocios, que alcanzó los USD 448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó una caída marginal de 50 centavos, a 1.391 pesos.

De esta forma, el tipo de cambio oficial concluyó abril con un ascenso de nueve pesos o 0,7%, para interrumpir una serie de tres meses consecutivos en baja en el primer tramo de 2026.

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Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios detalló que “la cotización (tocó) mínimos de $1.377 y recién en ese nivel el tipo de cambio logró estabilizarse, iniciando una leve recuperación que lo devolvió a la zona de $1.380, donde encontró un punto de equilibrio y se mantuvo durante gran parte de la rueda. Sin embargo, en el último tramo la dinámica cambió de forma abrupta: la demanda se impuso con fuerza y, en un movimiento rápido y desordenado, llevó la cotización nuevamente a los niveles del cierre previo”.

Asimismo, en dólar mayorista completó el primer cuatrimestre con una caída de 64 pesos o 4,4 por ciento. En términos reales, con una inflación acumulada en torno del 12% en lo que va del año, la pérdida de poder adquisitivo para el dólar en el mercado interno se aproximó al 16%, que confirma a este activo como una de las inversiones más desfavorables.

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El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.703,22, que dejó al dólar mayorista -referencia del comercio exterior- a 312,22 pesos o 22,4% de ese límite para la libre flotación.

La autoridad monetaria compró este jueves USD 207 millones en la plaza de contado, el 46,2% de la oferta privada, para acumular un saldo de USD 2.769 millones, el mejor mes desde marzo de 2024. Además acumuló compras por USD 7.155 millones en el primer cuatrimestre.

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En su tercera caída consecutiva, el dólar al público restó cinco pesos o 0,4% este jueves, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En abril el billete al público terminó con una mínima suba de cinco pesos o 0,4% respecto de los $1.405 del cierre de marzo. Asimismo, en 2026 retrocedió 70 pesos o 4,9% desde los $1.480 del 30 de diciembre.

La cotización blue del dólar descontó 15 pesos o 1,1%, a $1.400 para la venta. De esta forma, el billete informal cayó diez pesos o 0,7% en el balance de abril. En el primer cuatrimestre del año el blue se desplomó 130 pesos o un 8,5 por ciento.