Política

Renunció un intendente en Neuquén en medio de una denuncia por administración fraudulenta

Luis Bertolini, jefe comunal de Plottier, envió una carta al Concejo Deliberante de la ciudad confirmando su dimisión. Denunció una “maniobra judicial y política sin precedentes”

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Hombre de mediana edad con gafas y camisa celeste cuadriculada, sentado en un escritorio de madera. Al fondo, una pared de piedra y las banderas de Argentina y Neuquén
Luis Bertolini presentó su renuncia a la intendencia de Plottier en medio de una investigación judicial por negociaciones incompatibles con la función pública

Luis Bertolini renunció este jueves a la intendencia de Plottier, ciudad de la provincia de Neuquén, en medio de una investigación judicial por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, minutos después de que ese cuerpo legislativo votara su suspensión preventiva por mayoría.

El ahora exjefe comunal, que había asumido el cargo en diciembre de 2023 con el 57% de los votos por el partido Desarrollo Ciudadano, negó toda irregularidad y afirmó que su dimisión “no nace de la debilidad ni de la culpa, sino del profundo respeto” a la voluntad popular. En su escrito, denunció lo que describió como una “maniobra judicial y política sin precedentes” en la historia de la ciudad, e imputó al gobierno provincial haber utilizado las instituciones de la Justicia para “torcer la voluntad popular”.

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La renuncia de Bertolini se produce tras una jornada de alta tensión institucional. Más temprano, la jueza de Garantías Carina álvarez rechazó el pedido de la fiscalía para que el exfuncionario cumpliera prisión domiciliaria. Horas después, el Concejo Deliberante aprobó su suspensión preventiva al quedar formalmente imputado, y la carta de dimisión llegó al cuerpo legislativo casi en simultáneo con esa votación.

En su misiva, Bertolini sostuvo que durante meses existió “una coordinación asombrosa”, orientada a construir públicamente un relato de fraude por 2.300 millones de pesos. Afirmó que sobre la base de esas imputaciones se allanó tanto su domicilio particular como el municipio que conducía.

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El exintendente destacó que el Ministerio Público Fiscal debió desistir de los cargos de administración fraudulenta y abuso de autoridad que inicialmente se anunciaron. Según explicó en la carta, “la pericia contable elaborada por la propia Fiscalía confirmó que no hubo sobreprecios y que no falta un solo peso de las arcas del municipio”. Tras ese retroceso de la acusación, la única imputación que subsiste es la de negociaciones incompatibles con la función pública. Junto a Bertolini fueron acusados en la audiencia de formulación de cargos su subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, el hijo de esta y un empresario. Para Ramírez se dictó además una prohibición de acercamiento al municipio.

Un intendente en Neuquén realizó un acto para inaugurar el cambio de sentido de una calle
Bertolini había generado comentarios por la inauguración de una señal vial

“No voy a permitir que el cargo que los vecinos de Plottier me confiaron sea el instrumento de una estrategia que busca disciplinar a quienes se animan a ejercer la política con independencia”, señaló Bertolini en el texto. Acusó, sin mencionar nombres, a personas que “desde el poder provincial utilizaron las instituciones de la Justicia” con ese fin, y afirmó que su renuncia tiene por objeto “defender la democracia de Plottier desde el llano, sin los privilegios del cargo, pero con la fuerza de la verdad”, según indicaron los medios locales.

Bertollini había llamado la atención por un episodio en agosto de 2025. En ese momento se transformó en un tema de debate por la viralización de un video en el que se lo vio inaugurando un cartel. La escena, en la que Bertolini develó personalmente la nueva señalización, fue interpretada por algunos sectores como un gesto excesivo para una modificación vial específica, aunque el jefe comunal aseguró que la acción constituye el lanzamiento de un plan de reordenamiento más amplio. La polémica se profundizó ante las críticas surgidas en redes sociales y la subsecuente aclaración oficial sobre el trasfondo del acto.

El episodio captó la atención de los usuarios de la red social X, donde distintas opiniones pusieron en duda la pertinencia de celebrar una ceremonia formal para instalar un cartel de tránsito. Sin embargo, el propio Bertolini explicó a Telenoche que la decisión se inscribe en el inicio de un programa que contempla la transformación del sentido de circulación en entre 15 y 20 calles de la ciudad neuquina. La intervención oficial, aseguró el intendente, marcó el inicio formal de un proceso diseñado para resolver una “crisis” en la movilidad urbana derivada del crecimiento poblacional de la localidad durante la última década.

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