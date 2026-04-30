Economía

Sorpresa en Bariloche: Caputo se reunió con la reina Máxima y hablará en el Foro Llao Llao

El ministro de Economía disertará en la cena del exclusivo encuentro de empresarios y emprendedores en Bariloche

Guardar
Reina Máxima y Luis Caputo en el Foro Llao Llao
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la reina Máxima en el Foro de Llao Llao.

En un evento fuera de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Bariloche, en Río Negro, para formar parte del Foro Llao Llao, donde se espera que diserte, y mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos en las últimas horas.

Fuentes de Economía confirmaron a Infobae que el titular del Palacio de Hacienda hablará este jueves durante la cena del exclusivo encuentro de empresarios, emprendedores y referentes destacados de distintas disciplinas.

PUBLICIDAD

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Luis CaputoReina MáximaForo de Llao LlaoÚltimas noticiasEmpresariosLlao Llao

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: Wall Street cerró su mejor mes desde 2020 e impulsó a las acciones y los bonos argentinos

Mientras los índices de Nueva York anotaron máximos históricos, los ADR petroleros volvieron a subir y el S&P Merval avanzó un mínimo 0,1%. El dólar bajó por tercer día y quedó a $1.410 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 207 millones en el mercado

Jornada financiera: Wall Street cerró su mejor mes desde 2020 e impulsó a las acciones y los bonos argentinos

Vista Energy aumentó su proyección de producción de petróleo para el año y confirmó que se prepara para ingresar al RIGI

La petrolera que conduce Miguel Galuccio ajustó al alza sus metas para 2026 tras un fuerte crecimiento en su producción y anticipó que buscará adherirse al régimen de incentivos para acelerar inversiones en Vaca Muerta

Vista Energy aumentó su proyección de producción de petróleo para el año y confirmó que se prepara para ingresar al RIGI

Se definieron los nuevos aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo y los próximos meses

El esquema acordado prevé incrementos acumulativos y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico, con impacto en todas las categorías del sector

Se definieron los nuevos aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo y los próximos meses

Foro Llao Llao: la reina Máxima aconsejó a los millonarios argentinos sobre cómo deben influir en la salud financiera de sus empleados

La monarca de los Países Bajos disertó en el encuentro empresario sobre finanzas e hizo foco en la resiliencia de los hogares. Impulsó a los empresarios a generar medidas de ahorro e inversión para sus trabajadores

Foro Llao Llao: la reina Máxima aconsejó a los millonarios argentinos sobre cómo deben influir en la salud financiera de sus empleados

El BCRA refuerza la protección a los usuarios de billeteras virtuales: una por una, las medidas que adoptó

Con una serie de medidas la entidad puso el foco en mejorar la transparencia de las operaciones y la supervisión y el mantenimiento del registro de las transacciones

El BCRA refuerza la protección a los usuarios de billeteras virtuales: una por una, las medidas que adoptó
DEPORTES
El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

De la descomunal atajada del Dibu Martínez al insólito penal que provocó la derrota de Aston Villa en las semis de la Europa League

Los elocuentes elogios de Pierre Gasly a la Argentina tras la exhibición de Colapinto: “La comunidad más grande”

Carlos Tevez se quebró al recordar a Maradona: “Se me hace difícil hablar de Diego”

TELESHOW
Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: “Tu amor es eterno y estás en todo momento”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

Guatemala: Incendio en colonia La Chácara, zona 5, deja tres viviendas destruidas y dos personas lesionadas

Guatemala: El ministro de Gobernación presenta informe con reducción de delitos y avance en seguridad

Comisión legislativa en Honduras llama a pruebas psicométricas a aspirantes del Tribunal de Justicia Electoral

La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría empujar al mundo a una recesión mientras las negociaciones siguen sin avanzar