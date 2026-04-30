Sorpresa en Bariloche: Caputo se reunió con la reina Máxima y hablará en el Foro Llao Llao

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la reina Máxima en el Foro de Llao Llao.

En un evento fuera de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Bariloche, en Río Negro, para formar parte del Foro Llao Llao, donde se espera que diserte, y mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos en las últimas horas.

Fuentes de Economía confirmaron a Infobae que el titular del Palacio de Hacienda hablará este jueves durante la cena del exclusivo encuentro de empresarios, emprendedores y referentes destacados de distintas disciplinas.

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“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

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