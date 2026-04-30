Deportes

Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

La Operación LIMS impone castigos ejemplares y marca un antes y un después en la lucha global contra el dopaje en el deporte

Guardar
La AMA sancionó a 291 deportistas rusos tras investigar el dopaje institucionalizado (AP Foto/Anja Niedringhaus)
La AMA sancionó a 291 deportistas rusos tras investigar el dopaje institucionalizado (AP Foto/Anja Niedringhaus)

El cierre de la llamada Operación LIMS representa un cambio de paradigma con más de 300 sanciones impuestas a atletas rusos por dopaje institucionalizado que marcan el desenlace de “la investigación más exitosa en la historia de la lucha contra el dopaje”, según señaló el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka.

La investigación, que se apoyó en el análisis de datos y muestras recuperados del Laboratorio Antidopaje de Moscú, condujo a la imposición de 302 sanciones contra 291 deportistas de Rusia, de acuerdo con Banka. En once casos, los atletas recibieron dos sanciones diferentes por infracciones separadas. Las penalizaciones, aplicadas por 23 organismos antidopaje internacionales, abarcaron a deportistas de 22 disciplinas, aunque el mayor número de infracciones se concentró en el levantamiento de pesas con 107 y el atletismo con 93 penalizaciones.

PUBLICIDAD

La clave para desmantelar el esquema de dopaje ruso fue la obtención de 24 terabytes de datos almacenados en el Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) de Moscú. Este sistema registraba los resultados de los análisis antidopaje realizados en el deporte ruso, permitiendo reconstruir una red de encubrimiento y manipulación de pruebas.

La bandera rusa es ondeada sobre los anillos olímpicos (AP Foto/David J. Phillip)
El mayor operativo antidopaje deja 302 sanciones en el deporte ruso: récord histórico (AP Foto/David J. Phillip)

La decisión tomada en 2018 de readmitir a RUSADA bajo condiciones estrictas -pese a la oposición de una minoría ruidosa de críticos- se tomó para llegar a la verdad y fue parte de una sofisticada estrategia de investigación”, explicó Banka. Además agregó: “Sin esa decisión, nunca habríamos podido obtener las pruebas fundamentales del Laboratorio de Moscú necesarias para procesar los casos”.

PUBLICIDAD

Tras la recuperación de los datos en 2019, el Departamento de Inteligencia e Investigación independiente de la AMA inició la denominada Operación LIMS, que sentó las bases para las sanciones y la apertura de cientos de expedientes disciplinarios. En total, aún restan cuatro casos pendientes de sentencia definitiva.

El impacto de las sanciones abarcó a atletas con resultados destacados en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Catorce medallistas de estas competencias perdieron sus títulos, lo que provocó una de las mayores redistribuciones de preseas de la historia reciente, con efectos retroactivos sobre resultados obtenidos desde 2005.

Más de 20 disciplinas afectadas por el escándalo de dopaje ruso (EFE/Maxim Shipenkov/Archivo)
Más de 20 disciplinas afectadas por el escándalo de dopaje ruso (EFE/Maxim Shipenkov/Archivo)

Entre los nombres implicados figuran Elena Lashmanova, Nadzeya Ostapchuk, Svetlana Shkolina, Ivan Ukhov, Natalya Antyukh y Tatyana Beloborodova. Uno de los casos más notorios fue el de Tatyana Tomashova, quien recibió una suspensión de diez años por reincidencia, sanción confirmada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). Además, deportistas como Gulfiya Khanafeeva y Yelena Soboleva fueron suspendidas durante ocho años por violaciones graves a las reglas antidopaje.

El primer caso de esta serie fue el de Anna Pyatykh en 2017, sancionada tras detectarse sustancias prohibidas en un reanálisis de muestras del Mundial de Osaka 2007. La serie de castigos incluyó la retirada de medallas y la inhabilitación de atletas que habían alcanzado la cima de sus disciplinas, alterando el panorama competitivo internacional.

Las consecuencias de este operativo se extienden más allá de las fronteras rusas, ya que han influido en la revisión de protocolos internacionales y en la percepción global sobre la integridad en el deporte. La cooperación entre organismos antidopaje y la sistematización del análisis de datos se posicionan ahora como herramientas esenciales para prevenir episodios similares.

La investigación sobre el dopaje en Rusia dejó al descubierto la magnitud de un esquema que afectó a múltiples generaciones de atletas. Las sanciones, la redistribución de medallas y la transformación de los procedimientos de control se convierten así en el legado de la Operación LIMS, considerada por sus responsables como la iniciativa más exitosa en la historia de la lucha antidopaje.

Temas Relacionados

Operación LIMSAgencia Mundial AntidopajeWitold BankaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

El legendario entrenador de Manchester United contactó al italiano la semana posterior a la consagración de los Foxes en la Premier League para reconocer su gestión emocional del grupo campeón

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El equipo de Chacho Coudet, líder de su zona, tiene una prueba clave para la definición del grupo. Transmite ESPN y Disney+ desde las 21.30

River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”

Ronyell Whitaker, quien supo ser jugador de Tampa Bay Buccaneers y Minesotta Vikings, transformó el dolor en esperanza para otras familias

Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”

El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

En el marco del 76° Congreso, Gianni Infantino oficializó que el seleccionado asiático disputará todos sus partidos en los Estados Unidos

El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

Riyad Mahrez y Rio Ferdinand fueron los protagonistas de una grabación que vuelve a poner bajo la lupa las decisiones de los jueces con Al Nassr

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano
DEPORTES
River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”

El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

TELESHOW
Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo evoluciona su salud

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo evoluciona su salud

Las fuertes especulaciones sobre Solange Abraham y el verdadero motivo de su expulsión de Gran Hermano: “Exigió más plata”

La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

Milo J se convirtió en el artista más joven en debutar en el Tiny Desk: guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

INFOBAE AMÉRICA

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Israel no descarta nuevos ataques contra Irán mientras las negociaciones con Washington siguen estancadas

República Dominicana: El INABIE inaugura módulo odontológico escolar en Los Alcarrizos

China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

Capturan en Costa Rica a sospechoso de asesinar y violar a cuatro mujeres: crimen de 2019 permitió vincular casos de hace más de una década