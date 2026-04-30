Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

La AMA sancionó a 291 deportistas rusos tras investigar el dopaje institucionalizado (AP Foto/Anja Niedringhaus)

El cierre de la llamada Operación LIMS representa un cambio de paradigma con más de 300 sanciones impuestas a atletas rusos por dopaje institucionalizado que marcan el desenlace de “la investigación más exitosa en la historia de la lucha contra el dopaje”, según señaló el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka.

La investigación, que se apoyó en el análisis de datos y muestras recuperados del Laboratorio Antidopaje de Moscú, condujo a la imposición de 302 sanciones contra 291 deportistas de Rusia, de acuerdo con Banka. En once casos, los atletas recibieron dos sanciones diferentes por infracciones separadas. Las penalizaciones, aplicadas por 23 organismos antidopaje internacionales, abarcaron a deportistas de 22 disciplinas, aunque el mayor número de infracciones se concentró en el levantamiento de pesas con 107 y el atletismo con 93 penalizaciones.

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La clave para desmantelar el esquema de dopaje ruso fue la obtención de 24 terabytes de datos almacenados en el Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) de Moscú. Este sistema registraba los resultados de los análisis antidopaje realizados en el deporte ruso, permitiendo reconstruir una red de encubrimiento y manipulación de pruebas.

El mayor operativo antidopaje deja 302 sanciones en el deporte ruso: récord histórico (AP Foto/David J. Phillip)

“La decisión tomada en 2018 de readmitir a RUSADA bajo condiciones estrictas -pese a la oposición de una minoría ruidosa de críticos- se tomó para llegar a la verdad y fue parte de una sofisticada estrategia de investigación”, explicó Banka. Además agregó: “Sin esa decisión, nunca habríamos podido obtener las pruebas fundamentales del Laboratorio de Moscú necesarias para procesar los casos”.

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Tras la recuperación de los datos en 2019, el Departamento de Inteligencia e Investigación independiente de la AMA inició la denominada Operación LIMS, que sentó las bases para las sanciones y la apertura de cientos de expedientes disciplinarios. En total, aún restan cuatro casos pendientes de sentencia definitiva.

El impacto de las sanciones abarcó a atletas con resultados destacados en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Catorce medallistas de estas competencias perdieron sus títulos, lo que provocó una de las mayores redistribuciones de preseas de la historia reciente, con efectos retroactivos sobre resultados obtenidos desde 2005.

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Más de 20 disciplinas afectadas por el escándalo de dopaje ruso (EFE/Maxim Shipenkov/Archivo)

Entre los nombres implicados figuran Elena Lashmanova, Nadzeya Ostapchuk, Svetlana Shkolina, Ivan Ukhov, Natalya Antyukh y Tatyana Beloborodova. Uno de los casos más notorios fue el de Tatyana Tomashova, quien recibió una suspensión de diez años por reincidencia, sanción confirmada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). Además, deportistas como Gulfiya Khanafeeva y Yelena Soboleva fueron suspendidas durante ocho años por violaciones graves a las reglas antidopaje.

El primer caso de esta serie fue el de Anna Pyatykh en 2017, sancionada tras detectarse sustancias prohibidas en un reanálisis de muestras del Mundial de Osaka 2007. La serie de castigos incluyó la retirada de medallas y la inhabilitación de atletas que habían alcanzado la cima de sus disciplinas, alterando el panorama competitivo internacional.

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Las consecuencias de este operativo se extienden más allá de las fronteras rusas, ya que han influido en la revisión de protocolos internacionales y en la percepción global sobre la integridad en el deporte. La cooperación entre organismos antidopaje y la sistematización del análisis de datos se posicionan ahora como herramientas esenciales para prevenir episodios similares.

La investigación sobre el dopaje en Rusia dejó al descubierto la magnitud de un esquema que afectó a múltiples generaciones de atletas. Las sanciones, la redistribución de medallas y la transformación de los procedimientos de control se convierten así en el legado de la Operación LIMS, considerada por sus responsables como la iniciativa más exitosa en la historia de la lucha antidopaje.

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