Deportes

Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”

Ronyell Whitaker, quien supo ser jugador de Tampa Bay Buccaneers y Minesotta Vikings, transformó el dolor en esperanza para otras familias

Guardar
Ronyell Whitaker
Ronyell Whitaker, ex cornerback falleción en febrero

La comunidad del fútbol americano despidió el pasado 22 de febrero a Ronyell Whitaker, ex jugador de la NFL y entrenador de secundaria, cuyo legado se extendió más allá de los límites del deporte. Según informó NBC News, el cornerback salvó cuatro vidas gracias a la donación de sus órganos tras su muerte. Su gesto, motivado por la decisión consciente de ser donante, transformó el dolor de una pérdida en la esperanza para otras familias.

Así lo confirmó Laurie Charboneau, su pareja, en declaraciones a M Health Fairview, donde explicó que Whitaker donó sus córneas, otros cuatro órganos y su corazón, este último destinado a la investigación, cumpliendo así su deseo tras fallecer debido a un aneurisma cerebral.

PUBLICIDAD

Charboneau subrayó que Whitaker siempre manifestó su voluntad de tenderle una mano a los demás. “Siempre quiso ayudar en cualquier forma, y seguramente pensaba igual al marcar la casilla como donante de órganos”, explicó durante la entrevista. Además, describió cómo el ex jugador consideraba su labor de entrenador más allá del ámbito deportivo: “No soy solo su entrenador de fútbol, soy su mentor; si alguna vez pasa algo, estoy aquí”.

El homenaje de los Vikings de Minesotta (X:@Vikings)
El homenaje de los Vikings de Minesotta (X:@Vikings)

La mujer relató que, tras conversar con el personal del centro, comprendió el alcance de una sola donación y la motivó a inscribirse como donante. “No sabes el impacto que puedes tener en tantas vidas”, subrayó.

PUBLICIDAD

El proceso, que permitió la recuperación y el trasplante inmediato de los órganos de Whitaker, representa el impacto de nuevas estrategias en el manejo de donaciones postmortem en Minnesota y evidencia los avances de un centro que ha realizado más de 18.000 trasplantes en seis décadas.

La familia de Whitaker difundió un comunicado el día de su fallecimiento, resaltando su “generoso corazón” y “lealtad inquebrantable”, además de su profundo amor por los suyos. “Fue un protector, un mentor y una fuente de fortaleza para todos quienes lo conocieron”, agregaron en el mensaje. El ex jugador, quien habría cumplido 47 años el 19 de marzo, fue una figura destacada como esquinero tanto en Virginia Tech como en la NFL.

El caso de Whitaker se suma a una realidad dura: más de 100.000 personas esperan un trasplante de órganos en Estados Unidos, según datos de Donate Life America. El gesto del ex jugador abre una ventana de reflexión sobre el poder transformador que puede ejercer una decisión tomada en vida.

Tras concluir su carrera universitaria —donde acumuló siete intercepciones en 47 partidos con los Hokies y promedió 13,7 yardas en 20 devoluciones de despeje—, Whitaker no fue seleccionado en el draft de 2003 y firmó como agente libre con los Tampa Bay Buccaneers, integrando su plantilla de prácticas. En la NFL, disputó 4 partidos con Tampa Bay y luego 16 encuentros con Minnesota Vikings en 2006, además de otros 11 como reserva en 2007, sumando 31 placajes y una recuperación de balón.

Después de su época como jugador profesional —que incluyó un breve paso por la Liga Canadiense de Fútbol Americano y su retiro en 2010—, Whitaker se desempeñó entre 2014 y 2018 como entrenador de la secundaria defensiva en Chanhassen High School y encabezó la empresa Whitaker Group, especializada en transacciones inmobiliarias, de acuerdo a la información facilitada por su familia.

La historia de Ronyell Whitaker deja una marca perdurable tanto en los campos de fútbol como en los hospitales donde nuevas vidas se abren paso gracias a su legado.

Temas Relacionados

Ronyell WhitakerNFLdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

El legendario entrenador de Manchester United contactó al italiano la semana posterior a la consagración de los Foxes en la Premier League para reconocer su gestión emocional del grupo campeón

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

La Operación LIMS impone castigos ejemplares y marca un antes y un después en la lucha global contra el dopaje en el deporte

Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El equipo de Chacho Coudet, líder de su zona, tiene una prueba clave para la definición del grupo. Transmite ESPN y Disney+ desde las 21.30

River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

En el marco del 76° Congreso, Gianni Infantino oficializó que el seleccionado asiático disputará todos sus partidos en los Estados Unidos

El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

Riyad Mahrez y Rio Ferdinand fueron los protagonistas de una grabación que vuelve a poner bajo la lupa las decisiones de los jueces con Al Nassr

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano
DEPORTES
River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

River Plate visita al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Concluyó la “investigación más exitosa de la historia”, que sancionó por doping a 291 deportistas de Rusia

El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

TELESHOW
Brenda Gandini habló de los rumores de separación con Gonzalo Heredia: “Agota un poco”

Brenda Gandini habló de los rumores de separación con Gonzalo Heredia: “Agota un poco”

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo evoluciona su salud

Las fuertes especulaciones sobre Solange Abraham y el verdadero motivo de su expulsión de Gran Hermano: “Exigió más plata”

La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

Milo J se convirtió en el artista más joven en debutar en el Tiny Desk: guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

INFOBAE AMÉRICA

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Israel no descarta nuevos ataques contra Irán mientras las negociaciones con Washington siguen estancadas

República Dominicana: El INABIE inaugura módulo odontológico escolar en Los Alcarrizos

China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

Capturan en Costa Rica a sospechoso de asesinar y violar a cuatro mujeres: crimen de 2019 permitió vincular casos de hace más de una década