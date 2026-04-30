Tras su muerte, una figura del deporte salvó cuatro vidas gracias a la donación de órganos: “Siempre quiso ayudar”

Ronyell Whitaker, ex cornerback falleción en febrero

La comunidad del fútbol americano despidió el pasado 22 de febrero a Ronyell Whitaker, ex jugador de la NFL y entrenador de secundaria, cuyo legado se extendió más allá de los límites del deporte. Según informó NBC News, el cornerback salvó cuatro vidas gracias a la donación de sus órganos tras su muerte. Su gesto, motivado por la decisión consciente de ser donante, transformó el dolor de una pérdida en la esperanza para otras familias.

Así lo confirmó Laurie Charboneau, su pareja, en declaraciones a M Health Fairview, donde explicó que Whitaker donó sus córneas, otros cuatro órganos y su corazón, este último destinado a la investigación, cumpliendo así su deseo tras fallecer debido a un aneurisma cerebral.

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Charboneau subrayó que Whitaker siempre manifestó su voluntad de tenderle una mano a los demás. “Siempre quiso ayudar en cualquier forma, y seguramente pensaba igual al marcar la casilla como donante de órganos”, explicó durante la entrevista. Además, describió cómo el ex jugador consideraba su labor de entrenador más allá del ámbito deportivo: “No soy solo su entrenador de fútbol, soy su mentor; si alguna vez pasa algo, estoy aquí”.

El homenaje de los Vikings de Minesotta (X:@Vikings)

La mujer relató que, tras conversar con el personal del centro, comprendió el alcance de una sola donación y la motivó a inscribirse como donante. “No sabes el impacto que puedes tener en tantas vidas”, subrayó.

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El proceso, que permitió la recuperación y el trasplante inmediato de los órganos de Whitaker, representa el impacto de nuevas estrategias en el manejo de donaciones postmortem en Minnesota y evidencia los avances de un centro que ha realizado más de 18.000 trasplantes en seis décadas.

La familia de Whitaker difundió un comunicado el día de su fallecimiento, resaltando su “generoso corazón” y “lealtad inquebrantable”, además de su profundo amor por los suyos. “Fue un protector, un mentor y una fuente de fortaleza para todos quienes lo conocieron”, agregaron en el mensaje. El ex jugador, quien habría cumplido 47 años el 19 de marzo, fue una figura destacada como esquinero tanto en Virginia Tech como en la NFL.

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El caso de Whitaker se suma a una realidad dura: más de 100.000 personas esperan un trasplante de órganos en Estados Unidos, según datos de Donate Life America. El gesto del ex jugador abre una ventana de reflexión sobre el poder transformador que puede ejercer una decisión tomada en vida.

Tras concluir su carrera universitaria —donde acumuló siete intercepciones en 47 partidos con los Hokies y promedió 13,7 yardas en 20 devoluciones de despeje—, Whitaker no fue seleccionado en el draft de 2003 y firmó como agente libre con los Tampa Bay Buccaneers, integrando su plantilla de prácticas. En la NFL, disputó 4 partidos con Tampa Bay y luego 16 encuentros con Minnesota Vikings en 2006, además de otros 11 como reserva en 2007, sumando 31 placajes y una recuperación de balón.

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Después de su época como jugador profesional —que incluyó un breve paso por la Liga Canadiense de Fútbol Americano y su retiro en 2010—, Whitaker se desempeñó entre 2014 y 2018 como entrenador de la secundaria defensiva en Chanhassen High School y encabezó la empresa Whitaker Group, especializada en transacciones inmobiliarias, de acuerdo a la información facilitada por su familia.

La historia de Ronyell Whitaker deja una marca perdurable tanto en los campos de fútbol como en los hospitales donde nuevas vidas se abren paso gracias a su legado.

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