Las fuertes especulaciones sobre Solange Abraham y el verdadero motivo de su expulsión de Gran Hermano: “Exigió más plata”

La salida de Sol Abraham de Gran Hermano Generación Dorada generó especulaciones sobre el verdadero motivo de su abandono (Video: DDM, América TV)

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo sorprendió a los fanáticos del reality, sino que abrió una ola de especulaciones y versiones cruzadas que todavía siguen sacudiendo las redes. Lo que parecía una decisión impulsiva por parte de la participante, motivada por la angustia de extrañar a su hija, terminó revelando una trama mucho más compleja, cargada de internas, exigencias económicas y estrategias que incluyeron hasta un posible acuerdo con la producción.

En la versión oficial, la voz de Gran Hermano fue contundente: Solange Abraham había reiterado en el confesionario su deseo de abandonar la casa, argumentando una profunda tristeza por la distancia con su hija Delfina, que está por cumplir nueve años. “Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”, sentenció Gran Hermano, y la participante debió salir por la puerta giratoria sin derecho a réplica ni despedidas formales.

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Sol Abraham habría solicitado aumento de cachet y licencias especiales para contactar a su hija en Gran Hermano 2026

Pero detrás de esa escena, el runrún en la industria y en las redes sociales no tardó en crecer. El primero en encender el ventilador fue Ángel de Brito, quien desde sus redes puso en duda que el único motivo de la salida de Solange fuera el deseo de ver a su familia. El conductor de LAM apuntó a una trama de negociaciones paralelas y pedidos millonarios. “Parece que tiene propuesta de La casa de los famosos y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La casa de los famosos le pagaban más”, disparó De Brito, sumando un dato que hasta ese momento no se había filtrado: la mediática habría recibido una oferta para sumarse a La Casa de los Famosos, el reality mexicano de gran repercusión internacional.

Según trascendió, la jugadora habría planteado en el confesionario una serie de condiciones para quedarse en la casa: desde un aumento del cachet semanal hasta la posibilidad de tener licencias especiales para mantener el contacto con su hija, algo que va en contra del reglamento más estricto del formato. Además, según reveló el periodista Guido Záffora en DDM, Abraham fue vista como una participante “desestabilizadora” con “mucha injerencia” en la dinámica del juego. “Quiero cobrar más guita, quiero tener ciertas licencias”, habría sido el pedido. Cuando la producción no accedió a sus solicitudes, la relación se volvió insostenible.

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Un video viral mostró a Solange Abraham planeando estrategias con Eduardo Carrera antes de su expulsión de Gran Hermano

La teoría de la “propuesta millonaria” terminó de instalarse como la explicación más sólida, sobre todo después de que Solange viajara a México para un intercambio durante el reality y regresara con la mira puesta en el mercado latino. En ese contexto, la oferta para sumarse al formato de Telemundo habría sido el detonante para que la jugadora empezara a presionar por una salida anticipada y beneficios imposibles de conceder.

Pero el escándalo tuvo aún más capítulos. En las horas posteriores a su salida, un video viralizado en redes sociales mostró a Solange conversando con Eduardo Carrera dentro de la casa y anticipando su jugada: “Si me voy hoy o la semana que viene, yo vuelvo, y vos vas a seguir acá, y voy a volver con Cinzia. Le vamos a romper el cul... a todos”. Además, le dio instrucciones para accionar contra Emanuel Di Gioia, con quien se había aliado en el juego. “Vos tenés que aprovechar de usar a Ema que nunca va a pensar mal de vos, se la das por atrás. No confíes nunca más en él. Yo desde afuera te voy a apoyar. Tenés que usar la carta de su confianza. Vas un día y le clavás la fulminante”. El clip terminó por alimentar la idea de un plan armado y coordinado para “romper” el juego desde adentro y desde afuera.

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El momento de la polémica expulsión de Solange Abraham de la casa (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

La decisión de la producción fue fulminante: expulsión inmediata y sin valijas. Solange se despidió con una advertencia demoledora: “No confíen en Ema, los usa para sacarles información”, lanzó antes de atravesar la puerta giratoria. También disparó contra Daniela, sugiriendo que Emanuel se burlaba de ella a sus espaldas. “Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años, olvidate”. La bomba dejó a sus excompañeros en estado de shock y a la audiencia pendiente de las repercusiones.

Como si la noche no pudiera ser más explosiva, la producción activó el Golden Ticket y permitió el regreso inmediato de Cinzia Francischiello, quien volvió a la casa después de tres semanas de ausencia. Su reingreso, sin votación del público y en reemplazo directo de Solange, profundizó la sensación de “Gran Armado” que se instaló entre los seguidores del programa. “Gracias a la gente que me votó”, dijo Cinzia al entrar, aunque no hubo votación alguna.

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