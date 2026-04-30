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La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

Martín Salwe no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia durante una transmisión y desencadenó una ola de felicitaciones en redes sociales

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Martín Salwe fue nominado en vivo a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026 durante una transmisión desde Plaza Constitución (Video: Lape Club Social Informativo, América TV)

Martín Salwe nunca imaginó que un día de trabajo común en Plaza Constitución se transformaría en uno de los momentos más movilizantes de su carrera. El periodista y cronista de Lape Club Social Informativo (América TV) recibió la noticia de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026 mientras estaba en vivo, rodeado de compañeros y en plena cobertura. La reacción fue instantánea: lágrimas, agradecimientos sinceros y una emoción que rápidamente contagió a todos.

“Si algo salió bien, o muy bien, fue por ustedes”, alcanzó a decir Salwe, visiblemente conmovido, mirando a cámara y señalando al equipo que lo acompañaba desde el estudio. Sergio Lapegüe, conductor del ciclo, no dudó en destacar las virtudes de su compañero: “Es un tipo todoterreno: te hace un policial, una nota política o de humor. Va a estar en el Mundial... Está teniendo un año bárbaro”. Las palabras de Lapegüe terminaron de quebrar al cronista, que intentaba secarse las lágrimas ante la mirada atenta de quienes seguían el móvil.

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“Gracias a todos, por la generosidad de todo el equipo. Sergio, vos fuiste generoso conmigo desde el día cero, antes de que todo arranque, y eso habla muy bien de vos”, insistió Salwe, remarcando que, más allá del rating y la repercusión, lo que realmente importa en un programa de televisión es el corazón de las personas.

Martín Salwe fue atacado a piedrazos y botellazos en un móvil
Sergio Lapegüe elogió la versatilidad y profesionalismo de Martín Salwe, destacando su trabajo en coberturas de diversos géneros televisivos

El momento no tardó en viralizarse. En redes sociales, colegas y figuras del espectáculo llenaron de mensajes de felicitaciones al periodista. “Martín es el futuro gran conductor. Tenés todo, amigo. Ya te lo dije mil veces, es cuestión de tiempo”, escribió Sabrina Rojas. Alan Ferraro sumó: “Merecido no, merecidísimo”. Evelyn Botto se sumó a la ola de cariño: “Te adoro Martín, te lo merecés muchísimo”. El recorte de la transmisión fue compartido por cientos de usuarios que celebraron el crecimiento, la honestidad y la humildad de Salwe.

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La nominación a Mejor Cronista / Movilero lo ubica en una terna compartida con Alejandro Guatti, Cecilia Insinga y Daniel Roggiano. Pero el reconocimiento no viene solo por su labor en la calle: Salwe lleva años construyendo una carrera a fuerza de perseverancia y versatilidad. Desde sus inicios en la locución y su canal de YouTube, hasta su participación en realities como El Hotel de los Famosos y Bailando, donde mostró su costado más mediático y desenfadado, el periodista demostró que su lugar en los medios no es casualidad. En teatro, sorprendió en Sex, la obra de José María Muscari, y en televisión encontró su espacio definitivo en Lape Club Social Informativo, donde cubre desde policiales hasta eventos de interés general, siempre con una impronta personal.

Martín Salwe opinó sobre el romance de fede Bal y su ex novia
El crecimiento profesional de Martín Salwe se forjó con perseverancia, pasando por radio, YouTube, realities y teatro antes de consolidarse en televisión

La felicidad de Salwe fue aún mayor al enterarse que el programa también está nominado a Mejor Programa de Interés General, y Mauro Szeta, otro de sus compañeros, compite como Mejor Labor Periodística Masculina. El equipo celebró junto a él el reconocimiento, entre bromas y aplausos. Incluso, algunos se animaron a chicanearlo por la intensidad de su emoción: “Llora en serio, no es verso”, aseguró Lapegüe, mientras otros recordaban el “llanto sin lágrimas” como parte del folclore de la transmisión.

El propio Martín bromeó con la situación y compartió una anécdota del detrás de cámaras: “Dejame agradecer a la gente acá del bar que recién cuando festejé estaba la tele sin volumen. Casi rompo todo”, lanzó entre risas, dejando en claro que la alegría lo desbordó y que la noticia lo tomó completamente por sorpresa.

El recorrido de Salwe es el de muchos jóvenes que, a fuerza de insistencia y pasión, logran hacerse un lugar en un medio competitivo y exigente. Su camino, desde los primeros pasos en la radio hasta la consagración en televisión, es una muestra de que el esfuerzo y la humildad siguen siendo valores que la audiencia reconoce y premia. “En un programa de televisión, más allá del número, importa que haya buenos corazones y eso acá sobra”, resumió Salwe, sintetizando el espíritu de equipo que, según él, fue clave para llegar a este momento.

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