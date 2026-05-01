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OPPO ficha a Luis Díaz en Colombia y apuesta por la educación digital en La Guajira

La marca presentó al futbolista como su nueva imagen en el país y anunció un proyecto para llevar conectividad a comunidades alejadas de La Guajira

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Luis Díaz resalta el papel de la tecnología como motor de oportunidades para jóvenes colombianos y promueve su acceso en regiones alejadas.
Luis Díaz resalta el papel de la tecnología como motor de oportunidades para jóvenes colombianos y promueve su acceso en regiones alejadas. (OPPO)

El nombre de Luis Díaz suma un nuevo capítulo fuera de las canchas. El jugador colombiano fue presentado como nuevo embajador de OPPO en Colombia, en una alianza destinada a fortalecer la presencia de la marca en el país e impulsar una nueva iniciativa social en La Guajira, región de origen del deportista.

La campaña, denominada ‘Lucho en cada momento’, conecta la historia personal del futbolista con valores como la innovación, la resiliencia y la determinación, elementos que la compañía busca destacar en su nueva etapa en el mercado colombiano.

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Luis Díaz como embajador Oficial de OPPO en Colombia. (OPPO)

Según Du Huayong, CEO de OPPO Colombia, la marca considera al país un mercado estratégico para su desarrollo en América Latina. “Queremos seguir creciendo no solo con tecnología de alto nivel, sino también con iniciativas que generen impacto positivo en la sociedad”, afirmó.

Luis Díaz: embajador y referente de innovación

La llegada del futbolista como embajador forma parte de una fase en la que la compañía busca fortalecer su vínculo con los colombianos, respondiendo a la acogida que ha tenido la marca en el país. OPPO sostiene que esta etapa va más allá de los dispositivos, integrando acciones enfocadas en la conexión cultural y la inspiración al talento joven del país.

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Luis Díaz afirmó: “En la cancha siempre trato de dar lo mejor de mí, y me gusta contar con herramientas que me ayuden a seguir creciendo y a dar siempre un poco más. OPPO representa innovación, calidad y una conexión real con la gente”.

El futbolista añadió que es un orgullo formar parte de una marca que apuesta por el talento colombiano y su desarrollo: “Hoy la tecnología hoy puede abrir muchas puertas y ayudar a que muchos jóvenes descubran lo que son capaces de hacer y encuentren nuevas oportunidades para salir adelante”.

Tecnología con impacto social en La Guajira

Más de 500 personas en La Guajira se beneficiarán con acceso a dispositivos y mejoras en infraestructura de internet gracias a la alianza entre OPPO, la Fundación Luis Díaz y Claro.
Más de 500 personas en La Guajira se beneficiarán con acceso a dispositivos y mejoras en infraestructura de internet gracias a la alianza entre OPPO, la Fundación Luis Díaz y Claro. (OPPO)

OPPO anunció que la alianza con Luis Díaz incluye el lanzamiento del programa ‘Lucho por Colombia’, una iniciativa conjunta con la Fundación Luis Díaz y la empresa de telecomunicaciones Claro, que beneficiará a más de 500 personas en La Guajira mediante el acceso a tecnología y conectividad.

El proyecto contempla la entrega de dispositivos, la mejora en la infraestructura de internet en zonas con cobertura limitada y la construcción de un centro de formación. El objetivo es facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para que jóvenes y comunidades puedan desarrollar nuevas oportunidades educativas y laborales.

Du Huayong explicó que “la tecnología debe ser un habilitador de oportunidades. Con esta alianza, queremos contribuir a cerrar brechas y a construir un futuro donde más jóvenes puedan desarrollar su talento a través de la conectividad”. La Fundación Luis Díaz, que trabaja en proyectos de inclusión y desarrollo social en la región, suma esfuerzos con OPPO y Claro para ampliar el alcance de la iniciativa.

OPPO Find N6: el nuevo plegable llega al país

En paralelo con la apuesta social, OPPO Colombia anunció el arribo de su modelo plegable Find N6, el primero de la marca en el país y orientado al segmento de gama alta.

OPPO Colombia lanza el OPPO Find N6, su primer modelo plegable en el país, dirigido a usuarios de gama alta y amantes de la innovación.
OPPO Colombia lanza el OPPO Find N6, su primer modelo plegable en el país, dirigido a usuarios de gama alta y amantes de la innovación. (OPPO)

El dispositivo presenta una bisagra de titanio de segunda generación y una pantalla interna completamente plana, cuyo pliegue resulta imperceptible al tacto. Los materiales, incluyendo cristal flexible auto alisable, están certificados para soportar cientos de pliegues, lo que implica una durabilidad superior respecto a modelos anteriores y competidores.

Entre las características técnicas del OPPO Find N6 destacan dos pantallas de alta gama, brillo superior, protección ocular avanzada y resistencia al agua (certificación IP59). Incorpora el procesador Snapdragon de última generación, una batería de larga duración y un sistema de cámaras desarrollado en alianza con Hasselblad, que incluye un sensor principal de hasta 200 megapíxeles.

Las capacidades de video profesional y las funciones potenciadas por inteligencia artificial completan una oferta diseñada para acercar la experiencia profesional al usuario cotidiano, según detalló OPPO Colombia.

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