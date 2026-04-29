Economía

Récord en petróleo: el Gobierno anticipó que la Argentina llegará a producir 1 millón de barriles diarios este año

La secretaria de Energía, María Tettamanti, anticipó cifras récord como resultado de las nuevas inversiones. Aseguró que el conflicto en medio oriente abre una ventana favorable para el país

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María Tettamanti
La secretaria de Energía, María Tettamanti

La secretaria de Energía, María Tettamanti, aseguró que el contexto internacional del mercado energético, a raíz del conflicto en Medio Oriente, abre una ventana favorable para el desarrollo del sector a nivel local, especialmente en Vaca Muerta. En ese sentido, anticipó un hito en la producción del petróleo para este año.

En primer lugar, destacó: “El aumento del precio del crudo siempre es una oportunidad para Vaca Muerta y en particular para la producción de crudo. Es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar”.

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La funcionaria afirmó que el crecimiento del sector ya está en marcha y proyectó un hito para este año: “Argentina va a llegar este año al millón de barriles diarios porque ya hay inversiones, no es una estimación de lo que va a ocurrir”.

Tettamanti remarcó además el rol del sector privado en la expansión de la producción. Según explicó, las empresas son las principales responsables de optimizar sus procesos: “El privado siempre busca mayor productividad, mayor eficiencia, porque es lo que le da ganancia. Nosotros no nos metemos ahí. Ellos mismos van a ser los que tienen que resolver la manera más eficiente de desarrollar Vaca Muerta”.

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Tettamanti: “El aumento del precio del crudo siempre es una oportunidad para Vaca Muerta y en particular para la producción de crudo". REUTERS/Alexander Villegas/File Photo
Tettamanti: “El aumento del precio del crudo siempre es una oportunidad para Vaca Muerta y en particular para la producción de crudo". REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

En paralelo, subrayó la importancia de la estabilidad y previsibilidad en la política energética para sostener el flujo de inversiones. Advirtió que cualquier señal de intervención podría desalentar a los inversores: “Son muy importantes las señales del comportamiento del Gobierno Nacional porque si frente a esa situación los potenciales inversores empiezan a ver que la Argentina vuelve a tomar medidas de intervención, las inversiones no van a venir”.

Asimismo, dijo: “Es importante que seamos muy coherentes entre las políticas en las que realmente creemos y las medidas que tomamos”.

En cuanto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), Tettamanti señaló que resulta crucial y que sería “un pecado enorme si los argentinos no aprovechamos ahora los recursos de hidrocarburos que tiene Vaca Muerta”.

“Cuando un sector se desarrolla, empieza a derramar, la oportunidad de Vaca Muerta no es solamente una oportunidad para las empresas petroleras, para las provincias petroleras, esto es una oportunidad para toda la Argentina”, agregó.

Más a futuro, la funcionaria proyectó: “Creo que que vamos a llegar a los 2 millones de barriles diarios, no tenemos cuello de botella para transportar ese volumen de crudo, y que la Argentina, si los argentinos así lo deseamos y lo elegimos y lo decidimos, podemos ser un gran potencial energético”.

Vale recordar que el sector energético registró en marzo un desempeño récord en su balanza comercial, alcanzando un superávit de USD 1.090 millones, el más alto de la historia para ese mes.

El sector energético registró en marzo un desempeño récord en su balanza comercial, alcanzando un superávit de USD 1.090 millones, el más alto de la historia para ese mes. EFE/EPA/RONALD WITTEK
El sector energético registró en marzo un desempeño récord en su balanza comercial, alcanzando un superávit de USD 1.090 millones, el más alto de la historia para ese mes. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Este resultado estuvo impulsado por exportaciones que sumaron USD 1.235 millones, con un crecimiento interanual del 23,2%, mientras que las importaciones se redujeron significativamente a USD 145 millones, marcando una caída del 38,5% respecto al mismo período del año anterior.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, la tendencia se consolidó con un superávit de USD 2.405 millones, el mayor registrado para un primer trimestre. Las exportaciones totalizaron USD 2.837 millones, con un leve incremento interanual del 1,9%, en tanto que las importaciones descendieron a USD 432 millones, lo que representa una fuerte contracción del 35,7% interanual.

En cuanto a los precios de los combustibles en los surtidores luego de la disparada del valor internacional del petróleo, Tettamanti dijo: “Cuando el Estado empieza a intervenir en los precios genera mucha incertidumbre, eso es pérdida de confianza, la pérdida de confianza es pérdida de crédito, pérdida de inversiones, pérdida de producción, pérdida de puestos de trabajo. Es una cadena de malas noticias. El gobierno no intervino, estamos dejando que los mercados se autorregulen”.

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