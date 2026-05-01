Tras las críticas de Donald Trump, Alemania exigió al régimen de Irán que renuncie a desarrollar una bomba nuclear

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima en la sede de la ONU en Nueva York (REUTERS/Archivo)

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, exigió este jueves a Irán que asuma el compromiso de no desarrollar armas nucleares y cese las actividades regionales que incrementan la tensión, en un mensaje que llega tras varios días de críticas y advertencias por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Wadephul subrayó que la prioridad alemana es que la guerra en Medio Oriente concluya de manera que Teherán deje de representar una amenaza para sus vecinos y para el sistema internacional.

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“Irán debe poner fin a sus acciones nocivas en la región”, dijo el canciller alemán, al tiempo que aseguró que el respaldo a grupos armados como Hezbollah, el uso de milicias aliadas para “mantener a otros Estados como rehenes” y los recientes ataques han puesto en riesgo rutas marítimas estratégicas.

Wadephul detalló que los episodios protagonizados por Hamas contra Israel y la ofensiva de los hutíes en el mar Rojo demuestran la necesidad de controlar la influencia iraní en el ámbito militar y político regional.

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El jefe de la diplomacia alemana pidió a Teherán que reconozca la gravedad de la situación y adopte una actitud de diálogo realista.

“Irán debe valorar las oportunidades de negociación y demostrar una verdadera voluntad de resolver el conflicto. No pueden sobreestimar sus cartas”, afirmó, y reiteró que el gobierno de Berlín espera señales inequívocas de disposición al diálogo para avanzar en la solución de la crisis.

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Johann Wadephul, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en Rabat (EFE/Archivo)

Tensión diplomática

El pronunciamiento del ministro alemán se produce en medio de un cruce de declaraciones entre Berlín y Washington, luego de que Donald Trump intensificara sus críticas a la gestión del canciller Friedrich Merz por el conflicto con Irán y sugiriera la posibilidad de disminuir la presencia militar estadounidense en territorio alemán.

Trump cuestionó la postura de Merz sobre las negociaciones nucleares y acusó al gobierno germano de no brindar suficiente apoyo a la coalición liderada por Estados Unidos.

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“El canciller alemán debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania, donde ha sido totalmente ineficaz, y en arreglar su país, especialmente en materia de inmigración y energía. Menos tiempo interfiriendo con quienes estamos eliminando la amenaza nuclear iraní”, afirmó Trump en sus redes sociales.

Además, el mandatario estadounidense calificó de “desastrosa” la gestión alemana, acusándola de ser un factor en los problemas económicos y de seguridad en Europa.

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En respuesta a la posibilidad de una reducción de tropas estadounidenses, Wadephul sostuvo que Alemania está preparada para cualquier decisión en el marco de la OTAN, aunque destacó el valor estratégico de bases como la de Ramstein, a la que consideró “irremplazable tanto para Estados Unidos como para nosotros”.

Donald Trump y Friedrich Merz durante un encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Archivo)

Por su parte, el canciller Friedrich Merz insistió en que Berlín mantiene una relación fluida y respetuosa con Washington, a pesar de las diferencias públicas en torno a la estrategia en Irán.

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Merz reconoció que el conflicto tiene efectos directos sobre la economía alemana, especialmente en el suministro energético debido al cierre del estrecho de Ormuz, y pidió que las negociaciones multilaterales continúen enfocados en una solución que garantice la estabilidad regional.

El gobierno alemán reiteró su respaldo a una salida diplomática y coordinada con sus socios de la OTAN y de la Unión Europea. Wadephul recalcó que toda decisión relevante será discutida entre aliados y que Berlín mantiene “contacto estrecho y de confianza” con Washington. En esa línea, subrayó que “todas las decisiones importantes deben tomarse con respeto mutuo y una distribución justa de responsabilidades”.

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Alemania y otros países europeos insisten en la necesidad de asegurar compromisos verificables por parte de Irán para no adquirir capacidad nuclear y evitar cualquier escalada regional.

Berlín considera que solo mediante una negociación transparente y basada en la cooperación internacional será posible reducir las tensiones y restablecer la seguridad en Medio Oriente.

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El canciller Merz aseguró que, pese a los desacuerdos recientes, la relación personal con el presidente Trump sigue siendo “buena” y que las conversaciones continúan abiertas.

(Con información de EFE y AFP)