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El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

El legendario entrenador de Manchester United contactó al italiano la semana posterior a la consagración de los Foxes en la Premier League para reconocer su gestión emocional del grupo campeón

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La histórica consagración del Leicester City en la Premier League 2015/2016 marcó una hazaña rompiendo todos los pronosticos (REUTERS)
La histórica consagración del Leicester City en la Premier League 2015/2016 marcó una hazaña rompiendo todos los pronosticos (REUTERS)

El triunfo de Leicester City en la Premier League 2015/2016 permanece como una de las hazañas más inesperadas en la historia del fútbol europeo. El club había arrancado esa temporada con una probabilidad de 5.000 a 1 de coronarse campeón. Sin ir más lejos, venían de haber esquivado los fantasmas del descenso, salvándose en la última fecha de la temporada anterior.

Es bajo ese contexto que, con la dirección de Claudio Ranieri, los Foxes superaron todos los pronósticos, coronándose campeón de la liga por primera vez en su historia, finalizando diez puntos por delante de Arsenal y convirtiéndose en apenas el sexto club en levantar el trofeo desde su creación en 1992.

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En las celebraciones tras el título, Ranieri tuvo un episodio que lo marcó de manera muy especial: Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador de Manchester United, lo llamó por teléfono, reconocimiento que el italiano recordó en una entrevista con la revista FourFourTwo.

(Reuters/Jason Cairnduff)
Claudio Ranieri destacó que la llamada de Sir Alex Ferguson tras el título representó un reconocimiento fundamental para su carrera como entrenador (Reuters/Jason Cairnduff)

“Recuerdo que la semana después de que ganamos el título, Ferguson me llamó. Me dijo: ‘Bien hecho, Claudio, lo más importante que hiciste fue nunca dejar que el equipo sintiera el peso de la responsabilidad; te vi en entrevistas, siempre estabas calmado, siempre sonreías’”, relató el entrenador italiano retirado desde 2025.

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Ranieri explicó que escuchar ese elogio de uno de los directores técnicos más exitosos del mundo fue un momento clave en su carrera: “Escuchar esas palabras de alguien como Sir Alex significó muchísimo para mí”, reconoció el italiano.

Para Ranieri, el comentario de Ferguson no solo resaltó lo deportivo, sino especialmente la gestión emocional del grupo campeón. Este reconocimiento, viniendo de quien sumó 13 títulos de liga con Manchester United, fue interpretado por él como una validación de su método y liderazgo frente a los desafíos de la temporada.

La celebración y reconocimiento internacional del triunfo

Leicester City se coronó campeón de la Premier League, siendo apenas el sexto club en lograrlo desde 1992 (REUTERS)
Leicester City se coronó campeón de la Premier League, siendo apenas el sexto club en lograrlo desde 1992 (REUTERS)

El camino de Leicester City hacia el título de la Premier League fue observado con asombro por la prensa y los aficionados de todo el mundo. El club se mantuvo firme en la cima de la tabla durante las jornadas finales, con Ranieri optando por colocar a los jugadores como protagonistas de las celebraciones, aunque también encontró momentos personales de satisfacción.

Uno de los episodios que más recuerda el entrenador fue la actuación de Andrea Bocelli en el King Power Stadium durante la ceremonia de entrega del trofeo. “Otra de mis memorias es la de Andrea Bocelli cantando en el estadio el día que nos entregaron la Premier League”, contó Ranieri. La presencia del artista y el ambiente festivo en las gradas se sumaron al significado que tuvo la consagración de los Foxes.

La ceremonia y sus momentos emblemáticos

La campaña del club se cita con frecuencia como ejemplo de superación y trabajo colectivo. Leicester finalizó la liga con 10 puntos de ventaja sobre su escolta y estableció una marca poco habitual: se convirtió en el campeón con la menor inversión económica de la era moderna de la Premier League, según The Guardian y BBC Sports.

Las celebraciones por el título incluyeron el memorable momento de Andrea Bocelli cantando en el King Power Stadium ante los hinchas del Leicester (AFP)
Las celebraciones por el título incluyeron el memorable momento de Andrea Bocelli cantando en el King Power Stadium ante los hinchas del Leicester (AFP)

Ranieri subrayó en diversas ocasiones que el éxito fue fruto de la confianza mutua entre cuerpo técnico y plantel, así como la ausencia de presión excesiva sobre los jugadores.

Impacto y legado del título

El impacto del título de Leicester City en 2016 se mantiene presente tanto en la memoria de los hinchas como en la carrera de Ranieri, quien recientemente anunció su retiro de la dirección técnica. El entrenador remarcó que la llamada de Ferguson simbolizó el respeto entre colegas y la influencia de los valores humanos en el fútbol: “Recibir ese elogio de alguien tan importante fue especial. Sir Alex entendió el desafío y la magnitud de lo que habíamos logrado”, señaló.

La gestión de Ranieri fue reconocida no solo por Ferguson, sino también por figuras del deporte que subrayaron su capacidad para construir un grupo unido y mentalmente sólido. En la entrevista con FourFourTwo, Ranieri explicó que uno de sus mayores logros fue proteger al equipo de la presión mediática, permitiendo que disfrutaran del juego sin la carga de la expectativa.

A su vez, la anécdota quedó como parte integral del recuerdo de aquel Leicester City campeón, reflejando la importancia de la humildad, el trabajo en equipo y el reconocimiento entre pares en el fútbol.

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