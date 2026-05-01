Decretan toque de queda en dos corregimientos de San Miguelito para tratar de frenar ola de violencia en Panamá

El crimen no da tregua en el distrito de San Miguelito. - crédito Policía Nacional y Ministerio Público

Dos corregimientos ubicados en el distrito de San Miguelito, calificados por las autoridades como zonas rojas, fueron puestos bajo toque de queda a partir de este viernes 1 de mayo hasta el domingo 11, en horario de 10 de la noche a 4 de la mañana.

La Policía Nacional ha remitido informes técnicos y solicitudes institucionales en las que identifican a los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, puestos bajo toque de queda, como áreas con alta incidencia delictiva y condiciones que afectan la convivencia ciudadana, particularmente en horas nocturnas

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“Frente a la inseguridad que está enfrentando el país y nuestro distrito de San Miguelito hemos publicado ya en Gaceta Oficial un decreto alcaldicio con algunas medidas importantes a considerar frente a la alta tasa de criminalidad en algunos corregimientos”, indicó la alcaldesa de ese distrito, Irma Hernández.

Reiteró que la restricción de la movilidad será en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, lo cual dijo le permitirá a los miembros de la Policía Nacional verificar o aprehender a quienes sin ningún motivo deambulen por las calles en el horario establecido por el toque de queda.

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Aclaró que por supuesto se van a exceptuar de la medida las personas que por motivos laborales o de cualquier otra índole tengan la necesidad de estar circulando a las horas antes descritas.

El distrito de San Miguelito tiene una población aproximada de 280,277 habitantes.

La medida, reiteró la primera autoridad del distrito de San Miguelito, tiene como objetivo que “nos mantengamos en casa y evitar que los índices de homicidios y porte ilegal de armas en esos dos corregimientos sigan en aumento”.

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Quienes incumplan el toque de queda serán sancionados con multas de $50 hasta $500, sin prejuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en la normativa nacional, en los acuerdos municipales y en los decretos alcaldicios.

En San Miguelito, la Policía Nacional informó que mantiene un programa de Vecinos Vigilantes, que esta semana dio su rendición de cuentas y en la que se presentaron los avances logrados y se establecieron nuevas metas para continuar con las acciones a favor de la comunidad.

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Esta actividad contó con la participación de diversos líderes comunitarios del programa, quienes destacaron el compromiso de los vecinos con la seguridad local, alega una nota de prensa de esta entidad de seguridad pública.

Aunque señalan que el programa Vecinos Vigilantes continúa siendo un ejemplo de participación activa y cooperación entre la comunidad y la Policía Nacional, reafirmando el compromiso conjunto para mantener un ambiente seguro y ordenado en los barrios de San Miguelito, la realidad al parecer en Arnulfo Arias y Belisario Frías es diferente.

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Ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, diversos sectores exigen un plan de seguridad ciudadana. EFE/Carlos Lemos

En otro tema, la Policía Nacional también informó que en el marco del Plan Firmeza aprehendió en las últimas 24 horas a 215 personas. De ellas, 156 fueron por oficio, 45 por faltas administrativas, ocho en flagrancia, cinco por microtráfico y uno por narcotráfico.

Se realizaron 85 diligencias de allanamiento, se decomisaron 10 armas de fuego, 994 municiones, 21 proveedores, 12 paquetes de drogas, $10.25 en efectivo y se recuperaron tres vehículos.

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En materia de tránsito, la nota de prensa de la entidad de seguridad manifiesta que se colocaron 971 boletas, de las cuales destacan 325 por exceso de velocidad, 57 por luces no adecuadas, 57 por licencias vencidas, tres por embriaguez comprobada y 13 por uso de celular mientras se conducía.

Además, se remolcaron 42 vehículos mediante grúas por diversas causas. En tanto se registraron 114 accidentes de tránsito dejando como saldo 31 lesionados.

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