Sociedad

Más de 500 familias quedaron aisladas luego del temporal de hace un mes en Salta y hubo un operativo para asistirlas

El municipio de Rivadavia Banda Sur acumula la distribución de más de 4.600 módulos alimentarios en distintos operativos para ayudar a las personas afectadas

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El operativo de emergencia en Rivadavia Banda Sur logró distribuir más de 4.600 módulos alimentarios con apoyo logístico aéreo, fluvial y terrestre
El operativo de emergencia en Rivadavia Banda Sur logró distribuir más de 4.600 módulos alimentarios con apoyo logístico aéreo, fluvial y terrestre

El desborde del río Bermejo y las intensas lluvias en el norte de Salta mantienen en emergencia a decenas de comunidades de Rivadavia Banda Sur, donde familias enteras permanecen aisladas sin acceso por tierra. Este jueves, el Ministerio de Desarrollo Social provincial llevó adelante un nuevo operativo de asistencia que alcanzó a 374 familias en esa localidad y a otras 153 en Rivadavia Banda Norte, en la zona de Morillo, a través de la Dirección General de Emergencias.

En Rivadavia Banda Sur, el operativo llegó a los parajes Las Llaves, San Felipe, La Esperanza, Destierro, Media Luna, Palmarcito, Ciervo Cansado, Mirador, Campo El Pañuelo, San Antonio, San Luis 56 y Nueva Población.

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Del otro lado del río, en Rivadavia Banda Norte, la asistencia alcanzó las comunidades de La Salvación, Las Palomas, El Sauzal, El Ganzo Atao, Bajo Verde, Fortín Belgrano, Las Vertientes, Los Laureles, El Sauce, Dos Yuchanes y Palo Flojal. En total, el operativo de este jueves cubrió 527 familias distribuidas en ambas márgenes del río, según indicó el Gobierno provincial a través de un comunicado oficial.

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta lidera los operativos para asistir a las comunidades rurales más afectadas por el bloqueo de los accesos
El Ministerio de Desarrollo Social de Salta lidera los operativos para asistir a las comunidades rurales más afectadas por el bloqueo de los accesos

La directora general de Emergencias, Gabriela Locuralo, destacó que esas acciones forman parte de un trabajo sostenido en territorio que permite dar respuestas concretas ante situaciones de emergencia, con acompañamiento a las familias y presencia del Estado en cada punto de la provincia.

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El operativo de este jueves se suma a una serie de intervenciones que el Gobierno de Salta viene realizando desde el inicio del período estival. Por ejemplo, el pasado miércoles 8 de abril había finalizado el cuarto operativo de asistencia aérea del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi, junto a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que, en aquella ocasión, también alcanzó a unas 500 familias de distintos parajes.

Uno de esos operativos aéreos anteriores —el tercero— se realizó también con participación del Ministerio de Salud Pública e implicó 16 vuelos, la entrega de más de 1.000 módulos alimentarios, atención médica en territorio y la evacuación de 18 personas desde zonas sin acceso vial.

Ese tercer operativo aéreo llegó a los parajes San Felipe, La Esperanza, Ciervo Cansado, Media Luna, Palmarcito, Mirador, San Luis, Destierro, Nueva Población, La Costa, Chañaral, Las Llaves, Campo Pañuelo y San Antonio.

Las crecidas de los ríos Bermejo y Teuco dificultan la llegada de recursos, obligando a utilizar vuelos, lanchas y gomones para las evacuaciones y asistencia
Las crecidas de los ríos Bermejo y Teuco dificultan la llegada de recursos, obligando a utilizar vuelos, lanchas y gomones para las evacuaciones y asistencia

Desde el inicio del período estival, el municipio de Rivadavia Banda Sur acumula la distribución de más de 4.600 módulos alimentarios a través de los distintos operativos territoriales, según indicó el medio local El Tribuno.

La emergencia también motivó despliegues por tierra y agua. El Comité de Emergencia Climática, encabezado por Mimessi, organizó un operativo fluvial-terrestre con camionetas, tractores, lanchas y gomones para llegar a los parajes El Chañaral, El Corralito, El Palmar, Carreta Quebrada y Esquina Grande, ubicados en la zona ribereña de los ríos Bermejo y Teuco.

En esa jornada participaron la secretaria de Personas Mayores, Agustina Esteban, personal de Policía Lacustre, de Aguas del Norte, y el secretario de Gobierno de Rivadavia Banda Sur, Rolando Rojas, junto a equipos municipales y provinciales, agregó el Gobierno de la provincia del norte en otro comunicado oficial.

El operativo aéreo más reciente incluyó la entrega de alimentos, atención médica y la evacuación de 18 personas desde regiones sin acceso vial
El operativo aéreo más reciente incluyó la entrega de alimentos, atención médica y la evacuación de 18 personas desde regiones sin acceso vial

La combinación de medios aéreos, fluviales y terrestres responde a la dificultad de acceso que imponen las condiciones del terreno. Los caminos anegados y la crecida de los cauces que atraviesan las comunidades cortaron las vías habituales de comunicación, lo que convierte a los vuelos y las embarcaciones en los únicos medios posibles para garantizar alimentos, atención sanitaria y evacuaciones.

Las autoridades provinciales informaron que planifican nuevas acciones para los próximos días, con foco en la asistencia directa a las familias que aún permanecen aisladas en la zona.

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