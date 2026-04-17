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La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

La santafesina María Pía Camuglia Yost ganó la medalla de oro en la Artistic World Cup 2026 que se realizó en Buenos Aires

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La joven santafesina recibió la medalla dorada y celebró en el podio la gran conquista internacional

El desenlace de la Artistic World Cup 2026 en Buenos Aires dejó a María Pía Camuglia Yost como protagonista indiscutida al obtener la medalla dorada en la categoría mini. Con apenas 10 años, la santafesina se impuso en una de las competencias internacionales más exigentes del patín artístico, consolidando un camino deportivo que sorprende por su madurez y proyección.

El certamen reunió a talentos de distintos países, con una competencia que exigió precisión, control y creatividad sobre la pista. María Pía, oriunda de Santa Fe, se destacó desde las rondas iniciales y, tras su consagración, se mostró profundamente agradecida a quienes la acompañan cada día en su formación.

Tres jóvenes patinadoras de roller posan con sus medallas en el podio de la Artistic World Cup 2026, frente a un gran banner del evento
El posteo de María Pía luego de su consagración en la Artistic World Cup 2026

En su cuenta de Instagram, que es supervisada por su mamá, la patinadora compartió imágenes de la jornada y expresó en un posteo: “Detrás de esta medalla hay un gran trabajo. Gracias Ce de mi corazón @mariaceciliaardanaz por cada entrenamiento y las horas de dedicación sin importar los días para que siempre podamos entrenar. Gracias por la paciencia, motivación, por lo que estamos construyendo y por tu amor. Me siento super feliz”.

Uno de los pilares en la carrera de María Pía es el apoyo de su círculo más cercano, a quienes la joven no dudó en dedicar la victoria: “Gracias mamá y papá por hacer todo posible, por ser mi gran apoyo en esta carrera que es mi pasión y felicidad. Los amo”, concluyó el posteo de la campeona.

María Pía campeona en la Artistic World Cup 2026
María Pía Camuglia Yost consolida su futuro en la disciplina desde muy joven

El hecho de haber conquistado la medalla dorada en una de las competencias más relevantes del patinaje artístico mundial no solo la posiciona entre las mejores de su categoría, sino que anticipa una proyección internacional. La historia de María Pía es la de una niña que, a pesar de su corta edad, ya construye una trayectoria marcada por la constancia y el sacrificio.

La edición 2026 de la Artistic World Cup no solo tuvo a María Pía como protagonista. Sara Toia, a sus 15 años, se destacó al conquistar la Semifinal Serie I en la disciplina Solo Dance (Juvenil WS). La trayectoria de la sanjuanina suma así un nuevo reconocimiento, reafirmando la calidad de la formación argentina en el patinaje artístico.

La atleta de Santa Fe hace historia a sus 10 años en competencias internacionales
La atleta de Santa Fe hace historia a sus 10 años en competencias internacionales

El certamen en Buenos Aires sirvió de vidriera para que el público argentino pudiera apreciar el nivel y la proyección de sus talentos más jóvenes. La consagración de la santafesina como campeona mundial es, para muchos, la confirmación de que el recambio generacional en el patinaje artístico está en marcha y que nuevas figuras comienzan a escribir su historia.

Antes de su consagración en la Artistic World Cup 2026, María Pía Camuglia Yost ya había mostrado su capacidad competitiva en torneos nacionales. Su primera experiencia relevante se produjo en la Copa Apertura, donde participó en la categoría Tots Internacional, marcando el inicio de un camino que la llevaría a los escenarios más exigentes del patinaje artístico.

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